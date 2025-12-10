Ember legyen a talpán, aki kiismeri magát a Kia szabadidőjármű-kínálatában. A világ különböző régióiban eltérő modellekkel van jelen a koreai márka, csak a 4,0–4,5 méter közötti méretosztályban fél tucat egyedi típus közül választhatnak a vevők, bár egyetlen olyan piac sincs, ahol az összes elérhető volna.

16 fotó

Európában hagyományosan a Stonic, a Soul és a Niro szolgálta ki ennek a fontos méretosztálynak (B-SUV és C-SUV) az ügyfeleit. A Soul távozott, bejött a tisztán elektromos EV3, most pedig bemutatkozott a Seltos, amely eddig egyáltalán nem volt elérhető Európában, a második generáció viszont jelentősen megnövelt méretekkel és aktualizált fizimiskával már nálunk is kapható lesz, a forgalmazás 2026-ban indul, közelebbit még nem tudunk.

Kia Seltos Kia Niro Hosszúság mm 4430 4420 Szélesség mm 1830 1825 Magasság mm 1600 1545 Tengelytáv mm 2690 2720 Hajtásképlet 2WD / AWD 2WD Csomagtartó liter 536 451

A Seltos és a Niro ugyanarra a K3 padlólemezre épül, de eltérőek a fókuszpontjaik. A Seltos gyakorlatilag azonos hosszúság mellett rövidebb tengelytávot kapott, ami nagyobb hátsó túlnyúlást és ebből adódóan tágasabb csomagtartót eredményez.

A dizájn modernebb: hasonló orrkialakítás mellett az oldalablakok kontúrjai a márka elektromos típusait idézik. Ez azért vicces, mert míg a Niro kapható hálózatról tölthető (BEV, PHEV) verzióban, a Seltosból ilyen nem készül. A hagyományos full hibrid variáns is később érkezik, méghozzá V2L funkcióval, a forgalmazás három benzinmotoros hajtáslánccal kezdődik.

Motorból induláskor három benzines áll majd rendelkezésre, piactól függően. Az 1,6 literes turbómotor hangolástól függően 180 vagy 193 lóerőt ad le, a maximális forgatónyomaték mindkét esetben 265 Nm. Az előbbi variáns hatos kézi vagy hétfokozatú, dupla kuplungos váltóval társul, az utóbbihoz csak nyolcfokozatú automatát adnak. A 2,0 literes benzinmotor 149 lóerős és 179 Nm-es. A felsorolt egységeken kívül fokozatmentes CVT is elérhető lesz, az automata váltók karja a kormányra került.

Rendelhető összkerékhajtás, amelyhez csatolt lengőkar helyett multilink hátsó futómű társul; elöl minden esetben MacPherson rugóstagot kapunk. Azt nem tudjuk, mely motorokhoz társítható az AWD rendszer, azt viszont igen, hogy különböző terepüzemmódok is járnak hozzá: ezekkel havon, sárban vagy homokon vezethetünk magabiztosabban. Egyébiránt három általános üzemmód – takarékos, normál, sportos – választható.

Van napfénytető, kétféle prémium-audiorendszer, 24° tartományban állítható támlaszögű második sori ülések, 64 színű hangulatvilágítás, 100 W-os USB-töltőport és pihenőpozícióba állítható vezetőülés. A vezetői környezet és a kezelőfelület a márka legújabb normáihoz igazodik, a vevő két 12,3 colos képernyőt kap, külön klímavezérlő panellel, a hangvezérlést mesterséges intelligencia segíti, a kulcsot okostelefon helyettesítheti.

A szoftverek vezeték nélkül frissíthetők, illetve a Kia-áruházból új funkciók is letölthetők, így élvezhetők például a Disney-vel és az NBA-vel kötött együttműködés gyümölcsei. Van 12 colos head-up kijelző, bőségesen akad vezetőtámogató funkcionalitás.