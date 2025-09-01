Látványosan modern, az aktuális termékkínálatba illeszkedő első és hátsó kialakítással debütál a 2026-os modellévi Kia Stonic. A háromágú LED-es nappali fény, a geometrikus homlokfal és az ezekhez igazodó, lemezfelületeiben is átdolgozott far révén frissnek és újnak hat az autó.

A külső és belső méretek azonban egyáltalán nem változtak (illetve a hossz nőtt meg, de épp csak annyival, amit az orr és a far átszabása indokolt), az oldalfalon pedig a lemezek domborodása, az osztások elrendezése is ugyanaz – hiába a két új karosszériaszín meg az átrajzolt keréktárcsák ez bizony a 2020-as faceliftet követően ismét egy erős és látványos modellfrissítés, nem pedig generációváltás.

Hogy ez problémát jelent-e a mindennapokban (azaz, hogy a nyolc éves konstrukció állja-e a sarat az újabb ellenfelekkel szemben,) majd teszten kiderül. Az viszont biztos, hogy a vezetői környezet egészen másfajta élményt ígér.

Nagyobb szegmenseket idéz a két összefűzött 12,3 colos kijelző, a klímaberendezés is innen vezérelhető, de külön átkapcsoló gombbal válthatunk az infotainment és a légkondi között. Az ablakfűtések, az automata klímaszabályozás és a belső levegőkeringetés külön gombokat kapott, és van egy tekerőkapcsoló, amely fő funkciótól függően vagy a rádiócsatornák / zenefájlok léptetésére, vagy a befúvás erejének a szabályozására szolgál.

Kormánykerékből kétféle látható a közleményhez mellékelt gyári fényképeken: az egyik a márka új generációs, kétküllős darabja, lapított alsó karimaszakasszal, a másik egy hagyományosabb, háromküllős kialakítás. Ezek minden jel szerint felszereltségi szinthez köthetők.

Az autó akár okostelefonról is nyitható és indítható, a telefonos távdiagnosztika és távvezérlés szintén elérhető. A környezetet USB-C formátumra frissített töltő csatlakozók, vezeték nélküli telefontöltő és hangulatvilágítás teszi teljesen naprakésszé.

A vezetőtámogató funkciók arzenáljáról 2025-ben talán felesleges is értekezni, hiszen ezek jelentős részét immár jogszabály írja elő Európában. Mindenesetre a Kia Stonic szól, ha kiszálláskor rányitnánk az ajtót valakire, vagy sávot váltanánk, amikor a holtterünkben halad egy jármű; a tempomat a navigációs térképadatok alapján szabályozza a sebességet, magyarul lassít, mielőtt kereszteződéshez érnénk; és képes a követési távolság mellett a sávon belüli pozíciót is tartani.

A fent említett motorválaszték valójában egyetlen motor különböző konfigurációit takarja. Váltóból lehet kézi vagy duplakuplungos automata, villamosításból pedig vagy 48V-os mild hibridet kapunk, vagy semmit. Előbbiek 115, utóbbiak 100 lóerőt teljesítenek, a végsebesség ennek megfelelően 182 vagy 179 km/óra, a 0-100 km/óra gyorsulás szintideje kézi váltóval 10,7, illetve 11,0 másodperc, DCT automatával 10,8, illetve 12,1 mp (utóbbi jó eséllyel elgépelés, de ez szerepel a hivatalos adatokban.)

Optikailag egyértelmű a rokonság a Stonic és az EV3 között, ráadásul méretben is minimális a különbség: