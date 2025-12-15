Minél rosszabbak az útviszonyok és minél nehezebb körülmények között kell közlekedni, annál nagyobb a különbség a négykerék-hajtású és a két hajtott kerékkel küszködő autók között. Idén már beköszönt a tél faggyal és hóval, de az összkerékhajtásnak nemcsak havas úton érvényesülnek az előnyei, amit egy elöl hajtó és egy Allgrip-e összkerékhajtású Suzuki eVitara összehasonlításával tapasztaltunk meg.

Mindkettő a nagyobb, 61 kilowattórás akkumulátort kapta, az elsőkerék-hajtású modell villamos gépe 174 lóerős, az első és a hátsó villanymotoros hajtásrendszer 184 lóerős. Az összkerekesből nincs GL alapverzió, a középső felszereltségi szinten, GL+ kivitelben az elöl hajtó listaára ezzel az akkuval 15 710 000 Ft, a 4×4-esé 16 560 000 forint. Ebből 1,3 millió forintot lehet levonni a My Suzuki program kedvezményével, tehát 14 410 000 illetve 15 260 000 forint a tényleges áruk, amivel az eVitara a legkevesebbe kerülő 4×4-es villanyautó.

A Drivingcamp esőztetett, igen csúszós pályáin és enyhe terepen is kipróbáltuk az elektromos Vitarát első- illetve négykerék-hajtással. Volt olyan teszt, amiben a két autó gyakorlatilag egyenértékű teljesítményt nyújtott és olyan is, amiben a 4×4-es volt fölényben. A videóból minden kiderül és azt is bemutatjuk, miben tér el a Suzukinál az immár négyféle Allgrip hajtásrendszer.