A kisautók szegmense jó ideje kényes terület az egyre árérzékenyebb világban. Nem is csoda, hogy az elmúlt évek során azt láttuk, hogy egyre-másra tűnnek el a valóban törpe kocsik a márkák kínálatából. Ez a Toyotánál is tetten érhető volt, hiszen korábban az Aygo volt a család legkisebb tagja, de a modellt 2022-re újragondoltak, kicsit megnöveltek, és kész lett az Aygo X (az X-et krossznak ejtjük).
A megszülető crossover azért nem lett Góliát méretű, és egyliteres erőforrása is arra predesztinálta, hogy az autó rövid utakra, elsősorban városi felhasználásra legyen alkalmas. A lépés bejött, el is vittek belőle 210 ezret az évek alatt.
Egy dolog azonban hiányzott belőle: az elektrifikáció. Napjainkban emellett nem lehet elmennie egy autógyártónak, de az is furcsán vette ki magát, hogy a hibridhajtás terén több évtizedes múlttal rendelkező Toyota nem kínál legalább hibrid Aygo X-t.
Megvoltak persze ennek a maga okai (a hibridrendszer mérete és ára), ami miatt az első Aygo X-t egyszerű benzinmotor hajtotta, de most itt a változás: megérkezett a modellfrissítés, mely többek között ezt a helyzetet is orvosolta. Berlin környékén vezettük az első példányokat.
Külső
Ha ránézünk a frissített Toyota Aygo X külső fotóira, meg nem mondanánk, hogy ez az autó 7,6 centivel hosszabb, mint korábban volt. Jelentős méretbeli ugrás ez a korábbi 3,7 méteres testhosszhoz képest, de valahogy addig gyurmázták az autó orrát, hogy a modell arányai mégsem változtak. Ez a 76 mm csak az első túlnyúlásban mutatkozik meg. A tengelytáv (2430 mm) és a szélesség (1740 mm) nem változott, de a magasság sem sokat, csak másfél centit (1525 mm).
Az orrnövekedés oka technikai volt, ugyanis a korábbi egyliteres motor helyére egy fizikai kiterjedésében is nagyobb 1,5 literes erőforrás került, de erről majd később. Az extra terület lehetőséget adott a Toyota tervezőinek, hogy új, a márka jelenlegi arculatához jobban illeszkedő frontrészt faragjanak az Aygo X-ra.
Két elem határozza meg az Aygo X arcát, a fényszórók és a hűtőmaszk. Utóbbi eltér az alapmodellnél, illetve a GR Sport kivitelnél, a sportosabb modell rácsozása hatszögletű elemekből áll, és megfigyelhető némi kiugrás is a ködfényszórók környékén. A sima Aygo X is agresszívabb megjelenésű lett a korábbiaknál nagyobb területet fedő fekete rész miatt.
A fényszórók is őrültebb tekintetet sugároznak, a Toyota-embléma a gépháztetőre költözött, a lámpákat pedig egy olyan vonás köti össze, mely a mostanában divatos LED-csíkokat idézi meg. Mindent egybevéve jópofa az összkép.
Ezzel láttunk is mindent, ami kívülről változott. A GR Sport és az alapváltozatok közötti különbségek listáján az eltérő alsó ajtódíszek említhetőek még, illetve a mustársárga árnyalat, mely a sportosabb modell sajátja. Felnifronton 17 és 18 colos darabok közül választhat a vevő. Hátul az egyetlen módosítást az jelenti, hogy a hibrid erőforrás miatt a csomagtérajtó jobb oldalára egy új plakett került. Továbbra is különleges megoldás a teljesen üvegből készült csomagtérajtó, melynek alsó részén nem lehet átlátni. Bizonyos szögekből csak az ablaktörlő pozíciója mutatja, meddig is tart az átlátszó üvegfelület.
Belső
Többet változott az Aygo X kívülről, mint belülről. Lényegében a fontos változások a beltérben is az új erőforrás miatt történtek. A hibrid akkumulátora a hátsó üléssor alatt található. Elé került egy, a hátsó két utast elválasztó fal, ez lényegében a középkonzol folytatása, a kardánalagút megmagasítása. Ebben egy hűtőrendszer dolgozik az akkupakk optimális hűtésén.
A hátra ültethető két személy egyébként az akkumulátor miatt nem nyomorog jobban, mint korábban, de ezek a helyek még az alacsonyabb felnőtteknek sem kényelmesek hosszú távon. A lábtér még csak-csak elég lenne, de a fejtér hiánya az, ami miatt a komfort felső határát kb. a 175 centis testmagasság jelenti. Az sem lélekemelő, hogy szűk ajtórésen lehet csak bejutni a második sorba, illetve az ablakok is csak buktathatóak.
Menjünk is inkább előre, ahol a hibridrendszerhez köthető másik nagy változás a 7 colos digitális műszeregység. Felmerülhet a kérdés, hogy mégis hogy függ össze a kettő? A válasz csupán annyi, hogy az elektromos hajtáslánc integrálásához új vezetékrendszerre is szükség volt, ez pedig lehetőséget adott egy extra kijelző beépítésére is a kiviteltől függően 9-10,5 colos középső érintőképernyő mellett. A kialakítás változásai lehetővé tették a légkondicionáló rendszer teljes cseréjét is, így már a kétzónás, nanoszűrős opció is elérhető.
A vezetői közeg egyébként szinte teljesen ugyanolyan, mint a frissítés előtti Aygo X-ban, minden ugyanott van, de ez nem meglepő, hisz a tengelytáv sem változott. A beltér beépítésénél sok kemény műanyagot használtak, ami ebben a szegmensben bevett. Egyszínűségét nem bánjuk, mert elég sok beszökik az ajtókon a külső, vidám fényezésből.
Az ülések megegyeznek az alapmodellben és a GR Sportban, csak a fűthető bútorzat szövetborításának színe más. Fontos a jó üléspozíció megtalálása, ugyanis a kormánynak csak a magassága szabályozható, a műszerfalhoz viszonyított távolság nem.
Összességében azonban mindenki megtalálhatja a számára megfelelő vezetési helyzetet, és az első sorban tényleg van hely a nagyobb felnőtteknek is. Az üléspozíció meglepően magas, tekintve az Aygo X méreteit. Nem kell a földre ülnünk, megmutatkozik a crossoverekben sokak által kedvelt könnyű beszállás lehetősége. Más kérdés, hogy az ülések kissé szűkösek, átlagos méreteimmel is a peremekig értek a combjaim.
A kormány ismerős darab más Toyotákból, ahogy a menetválasztó kar is. Utóbbi indokolatlanul nagy, egy ekkora autóban kisebb megoldás is jól mutatna – a rögzítőfékkel ezt meglépték, azt már kapcsológomb aktiválja.
Pakolni való hely nem sok maradt a beltérben, az ajtózsebek viszont alkalmasak a fél literesnél nagyobb palackok tárolására is. A kesztyűtartó is elég mély, ami meg belülre nem fér, mehet a 231 literes csomagtérbe.
Technika
Ugyanarra a TNGA GA-B nevű platformra épült az Aygo X, mint a Yaris, ám a Toyota átdolgozta a hátsó részt. Lényegében a Yaris hibridrendszere került ebbe az autóba is, csak a 12 kilós lítium-ion akkumulátor, valamint annak hűtése foglal el más helyet, ahogy azt már említettük. Ezzel az Aygo X egyébként a szegmens első öntöltő hibridje lett, sima benzinesként nem folytatódik a modell élete.
A hibridrendszer lelke a három hengeres, 1490 köbcentis benzinmotor, mely 40 százalékos termikus hatásfokkal üzemel. Önerőből 91 lóerős teljesítményre képes, csúcsnyomatéka pedig 120 Nm. Mellette persze ott van az állandó mágneses szinkronmotor a maga 80 lóerejével. Az együttes teljesítmény így 116 lóerő, melyhez 141 Nm társul. Komoly ugrás ez a korábbi egyliteres benzinmotorból származó 72 LE, 93 Nm-hez képest. A hajtásláncot a folyamatosan változó áttételű váltót idéző Toyota e-CVT teszi teljessé, mely egy bolygóműves erőátviteli rendszer. Feladata az is, hogy kezelje, mikor kapcsolódjon be a hajtásba a benzin- vagy épp a villanymotor.
A 61 százalékkal (!) nagyobb teljesítmény a gyorsulásnál is jelentkezik. A 0-100 km/órás sprint így már csak 9,2 másodpercig tart a korábbi 15,5 helyett, és magasabb sebességi tartományokban is virgoncabb a kocsi. 80-ról 120 km/órára például 7,4 másodperc alatt gyorsul, azaz autópályára felkapaszkodáskor sem vívunk vele élet-halál harcot. Végsebessége 172 km/óra.
Elöl MacPherson-rendszer, hátul torziós rugós, csatolt lengőkaros futómű dolgozik az Aygo X alatt, de több elem is frissült a ráncfelvarráskor. Újak a stabilizáló rudak, rugók és a lengéscsillapítók, a frissítés előtti Aygo X felnije pedig már nem lesz jó erre az autóra, mert ötcsavarosra cserélték a korábbi négycsavaros kerékagyakat. A változásokra azért volt szükség a Toyota szerint, hogy megőrizzék a manőverezhetőséget úgy, hogy a modell 940-ről 1090 kilóra hízott. Mondhatjuk, hogy a célt elérték, mert maradt 9,4 méter a fordulókör átmérője.
Biztonsági és vezetéstámogató rendszerek terén itt is számíthatunk a Toyota Safety Sense-re, benne egy halom frissített funkcióval. Az ütközést megelőző rendszer egy kamera és egy radar segítségével még jobban látja a motorosokat, a szembejövő autókat és a gyalogosokat. Kanyarodás közben ha a rendszer ütközésveszélyt észlel, hanggal-fénnyel jelez, illetve magától fékez, de ugyanez igaz potenciális frontális baleseteknél is.
Újdonság a véletlen gyorsítást megakadályozó rendszer, amely korlátozza a hirtelen gyorsulást alacsony sebességnél, ha ütközésveszélyt észlel az autó. Eközben az új vészhelyzeti kormányasszisztens reagál hirtelen manőverek esetén, hogy elkerülje az akadályt. Ezeken felül frissült a táblafelismerő és az adaptív sebességtartó automatika is.
Vezetés
Sokat dob javítani az autós élményeken, ha nyitható a tető. Az általunk vezetett Aygo X is kapott vászontetőt, így azt már indítás előtt nyitottuk is, kihasználva a kora őszi kellemes időjárást.
A hibridrendszer miatt az indítás csendes, a benzinmotor pedig később is finoman száll be, akárhányszor váltson rövid idő alatt a tisztán elektromos, vegyes vagy benzines hajtás között az autó. Ezek a váltások egyébként flottul mennek az ötödik generációs hibridrendszernek, nincs megakadás, a hajtás és a lendület folyamatos.
Három üzemmódban haladhatunk az Aygo X-szal, a takarékostól a normálon át a csúcsot jelentő Powerig. Utóbbi használata azonban inkább kellemetlen volt, mint lendületes. Ennek fő oka a magasabb fordulatszámtartomány volt, amiből ugyan jobban el tud rugaszkodni az autó gázadásra, de a hibridrendszerbe is irdatlan fordulatokon, nem túl megnyugtató hanghatások közepette szállt be a legtöbb esetben a háromhengeres.
Annyit nem ad a Power mód, hogy abban hajtsuk az autót huzamosabb ideig, ezért hamar vissza is tértem a középúthoz, mellyel kifejezetten kulturált zajszint mellett lehet még autópályán is haladni. Az e-CVT csodája, hogy 130 km/óránál is képes volt visszaredukálni a fordulatszámot 2200-ra. Persze ha előzésre vetemedtünk, akkor láttunk 5 ezres fordulatszámot is, de az erősebb Aygo X volánja mögött immár bátrabban be lehet merészkedni a gyorsabb forgalomba.
Az ilyen kisautók egyik gyakori hátulütője egyébként a zajszigetelés hiánya. Az itt-ott belső borítás nélküli ajtók láttán sejthető volt, hogy előbb-utóbb azért tényezővé válnak a külső hangok, és erre 90 km/órás tempó környékén került sor először. Hozzáteszem viszont, hogy itt nem a Toyota hangja vált először feltűnővé, hanem a kívülről érkező zajok, adott esetben pl. egy általunk megelőzött kamion robaja. Jó kérdés, hogy szilárd tetővel mennyivel érzékeltünk volna kevesebbet a külvilágból.
Sokat tettek azért a fejlesztők, hogy a vezetési zaj csökkenjen. Frissítették a kipufogórendszert, jobb szigetelést kapott a műszerfal és a motor környéke, emellett pedig magasabb felszereltségi szinteken az üvegek is vastagabbak. Érdekes volt viszont lassítás közben a hátsó ülések környékéről a hibridrendszer elektromos zajait hallani. Nem biztos, hogy hátul utazva a legnyugodtabb lennék, hallva a lábam alól érkező villanyzörejeket.
Városban, ahová az Aygo X igazán való, a zaj nem akkora tényező. Sokkal inkább úthibából van több, de ezeket jól kezeli az autó. A rövid menetpróba során több kilométert töltöttem a GR Sporttal, mint az alapváltozat volánjánál, aminek abból a szempontból van jelentősége, hogy a sportváltozat feszesebb hangolású lengéscsillapítókat, tekercsrugókat és áthangolt, kisebb rásegítésű szervokormányt kapott.
Az Aygo X ezzel a futóművel is kellően komfortos, és jobb tartást biztosít a crossovernek kanyarokban is. Igazán sportosnak csak jóindulattal nevezhető, de a különbség határozottan érezhető a lágyabb változathoz képest. Úgy gondolom, ha bárkit vakon a GR Sportba ültetnek, elégedett lenne a kényelemmel, és erről az oldalról nézve túlzás a további futóműpuhítás – bár lehet, hogy a magyar utakon épp a jóval puhább futóművet érezzük majd indokoltnak.
Hasonló a helyzet a kormányzás terén is. El tudtam volna viselni kevésbé légiesen is, sőt, szerintem ez a gyengébb kezeknek sem lett volna probléma, de tudjuk jól, hogy ez az autó a könnyű irányíthatóságról szól. Ritkán szerepel ezzel egy mondatban a visszajelzésekben gazdag kifejezés, most sem fog.
Rövid utunk során 3,5-3,7 litert fogyasztottunk 100 kilométerre vetítve a fedélzeti számítógép szerint. Erre lehet vegyes értékként tekinteni, mivel 30-as zónától autópályáig nagyjából minden egyformán volt ebben, és az eltérő vezetési szokások is kiegyensúlyozódtak a pilótacseréknek köszönhetően. Csak összevetésként: a nem hibrid, egyliteres motorral az Aygo X a Vezess tesztjén 5,3 litert evett.
Költségek
Az általunk kipróbált Toyota Aygo X-ok lényegében még prototípusok, az utolsó simításokig kézzel összerakott példányok. A sorozatgyártás azonban hamarosan beindul, várhatóan december környékén pedig már kapható is lesz a crossover. Épp ezért az árakról korai beszélni még.
|A Toyota Aygo X vetélytársai – Listaár, forint
|Fiat Pandina 1.0 GSE (69 LE)
|5 990 000
|Hyundai i10 1.0 MPi (63 LE)
|6 049 000
|Kia Picanto 63 GDI (63 LE)
|6 199 000
|Suzuki Swift 5MT 2WD GL (83 LE)
|7 450 000
|BYD Dolphin Surf (88 LE, 30 kWh)
|8 090 000
Értékelés
Azzal, hogy számottevő erő is költözött a Toyota Aygo X-ba, olyan kisautó született, mely immár képes a városon kívül is helyt állni. Igazi otthona azonban továbbra is a város maradt, a változtatások pedig nem tűntették el azokat az értékeket, melyekért korábban is szeretni lehetett a modellt.
|Mellette – Ellene
