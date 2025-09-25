Többet változott az Aygo X kívülről, mint belülről. Lényegében a fontos változások a beltérben is az új erőforrás miatt történtek. A hibrid akkumulátora a hátsó üléssor alatt található. Elé került egy, a hátsó két utast elválasztó fal, ez lényegében a középkonzol folytatása, a kardánalagút megmagasítása. Ebben egy hűtőrendszer dolgozik az akkupakk optimális hűtésén.

A hátra ültethető két személy egyébként az akkumulátor miatt nem nyomorog jobban, mint korábban, de ezek a helyek még az alacsonyabb felnőtteknek sem kényelmesek hosszú távon. A lábtér még csak-csak elég lenne, de a fejtér hiánya az, ami miatt a komfort felső határát kb. a 175 centis testmagasság jelenti. Az sem lélekemelő, hogy szűk ajtórésen lehet csak bejutni a második sorba, illetve az ablakok is csak buktathatóak.

Menjünk is inkább előre, ahol a hibridrendszerhez köthető másik nagy változás a 7 colos digitális műszeregység. Felmerülhet a kérdés, hogy mégis hogy függ össze a kettő? A válasz csupán annyi, hogy az elektromos hajtáslánc integrálásához új vezetékrendszerre is szükség volt, ez pedig lehetőséget adott egy extra kijelző beépítésére is a kiviteltől függően 9-10,5 colos középső érintőképernyő mellett. A kialakítás változásai lehetővé tették a légkondicionáló rendszer teljes cseréjét is, így már a kétzónás, nanoszűrős opció is elérhető.

A vezetői közeg egyébként szinte teljesen ugyanolyan, mint a frissítés előtti Aygo X-ban, minden ugyanott van, de ez nem meglepő, hisz a tengelytáv sem változott. A beltér beépítésénél sok kemény műanyagot használtak, ami ebben a szegmensben bevett. Egyszínűségét nem bánjuk, mert elég sok beszökik az ajtókon a külső, vidám fényezésből.

Az ülések megegyeznek az alapmodellben és a GR Sportban, csak a fűthető bútorzat szövetborításának színe más. Fontos a jó üléspozíció megtalálása, ugyanis a kormánynak csak a magassága szabályozható, a műszerfalhoz viszonyított távolság nem.

Összességében azonban mindenki megtalálhatja a számára megfelelő vezetési helyzetet, és az első sorban tényleg van hely a nagyobb felnőtteknek is. Az üléspozíció meglepően magas, tekintve az Aygo X méreteit. Nem kell a földre ülnünk, megmutatkozik a crossoverekben sokak által kedvelt könnyű beszállás lehetősége. Más kérdés, hogy az ülések kissé szűkösek, átlagos méreteimmel is a peremekig értek a combjaim.

A kormány ismerős darab más Toyotákból, ahogy a menetválasztó kar is. Utóbbi indokolatlanul nagy, egy ekkora autóban kisebb megoldás is jól mutatna – a rögzítőfékkel ezt meglépték, azt már kapcsológomb aktiválja.

Pakolni való hely nem sok maradt a beltérben, az ajtózsebek viszont alkalmasak a fél literesnél nagyobb palackok tárolására is. A kesztyűtartó is elég mély, ami meg belülre nem fér, mehet a 231 literes csomagtérbe.