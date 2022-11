Privát vételnek ez a Toyota már luxus – Aygo X

Egyértelműen nem a magánvásárlóknak szól az Aygo X. Ilyen árak mellett igazi luxus, ha valaki 7,65 milliót ki tud adni egy olyan autóra, ami épp csak a minimális használatra alkalmas legfeljebb két főnek – ennyibe kerül ez a tesztautó. Árak tekintetében ma minden elég relatív, mióta nálunk járt a robotváltós Aygo X tesztautó augusztusban, azóta majdnem 400 000 forinttal lett drágább az alapára, most éppen 5,92 millió forintról indul.

Van némi választási lehetőség az extrák tekintetében, de mint minden Toyotánál, nagyrészt itt is kötöttek a felszereltségek. 17 colos az alap dísztárcsás felni az Active modellen, de már figyelmeztet az ütközésre és a sávelhagyásra, légkondis és elektromos a két első ablaka – a hátsók dönthetőek mindegyik kivitelen. Tolatókamera, ledes fényszórók, adaptív tempomat, félig műbőr ülések is lehetnek benne. És ott az 5 hangszórós JBL hifi és a vászontető opciója is. Egy nyitható tetősért már minimum 8,1 millió forintot kell fizetni, egy Limited kiadás mindennel felszerelve pedig elérheti a 8,84 millió forintot. Ennyi pénzért ennél már jóval nagyobb autót is találunk a piacon, több min 650 ezer forinttal olcsóbban indul a Dacia Sandero ára, de stílusosabb modellt, a kategória kedvencét, a Fiat 500-at is megkapjuk 100 ezer forinttal kevesebbért.