Ha eddig még zavarodtál bele a hazai piacra szinte hetente érkező újabb és újabb kínai autómárkákba, típusokba, akkor most egy újabb márkanevet írhatsz fel magadnak: a Leapmotor-t. A típusnevek közül pedig a nem túl izgalmasan hangzó C10-et és T03-at kell megjegyezni. Érdemes lesz, mert a T03 jelenleg a legolcsóbb itthon kapható elektromos városi kisautó, és a C10 is a kedvező árú ligában játszik.

Egyik modell sem vadi új, a T03 2020-ban, nagyjából öt évvel ezelőtt mutatkozott be, míg a C10 ennél jóval frissebb, ez 2023 óta létezik. Magyarországra azonban hivatalosan kedden érkezett meg a márka, a bemutatón a Vezess is ott volt. Kezdjük az ismerkedést a cukinak kinéző, apró villanyautóval, a T03-mal, ha már nincs nála olcsóbb.

Városi kisautónak ideális lehet az ötajtós, négyszemélyes T03-as, amelynek 3,62 méter hosszú, 1,65 méter széles és 1,58 m magas, tengelytávja 2,4 méteres. Motorja 95 lóerős, nyomatéka 158 Nm, amivel 12,7 másodperc alatt futja a 0-100-as sprintet. És nem is fullad ki idő előtt, mert 130 km/órás csúcssebességre képes, így az autópályán is használható. Akkumulátora 37,3 kWh-s, amivel a WLTP szabvány szerint mérve 265 kilométert képes megtenni egy töltéssel. Tölteni váltakozó áramú töltőpontról 6,6 kW-tal lehet, ami nem túl acélos, míg az egyenáramú gyorstöltés maximuma 45 kW.

Kinézetre azért látszik az apró, ötajtós jószágon, hogy nem mai darab, ez a formaterv ma már nem annyira izgalmas, mint bemutatásakor lehetett. Ártatlan, csodálkozó szemek, penge száj és az első töltőnyílás amit először megnéz rajta az ember, oldalról virágszirom-mintájú felnik, hátul pedig a valahonnan ismerős lámpák és a Leapmotor felirat következik. Az alul és a kerékjárati íveken végigfutó fekete műanyagcsíktól valamivel karcsúbbnak látszik az autó, mint amekkora valójában és a kerekek is nagyobbnak néznek ki.

Belseje teljesen vállalható, műszerfala 8, míg a fedélzeti rendszer monitora 10,1 colos. Utóbbi nem a legjobb helyre került, elég alacsonyan van, vezetés közben nem jó piszkálni. Első ülései integrált fejtámlások, műanyagjai átlagosak, viszont a kárpitok jól néznek ki és a tapintásuk is kellemes. Csomagtartója egy mély üreg, rögzítőfékje elektromos, és az irányváltó sem rabol el helyet az utastérben, ezt a kormány mögé építették. Furcsa és valószínűleg az autó kora miatt van, hogy csak hagyományos, USB A csatlakozók kerültek az autóba.

Valóban nincs konkurense?

7 790 000 forintos listaárával jelenleg nem kapni nála olcsóbb elektromos kisautót, és ha ez önmagában nem lenne elég vonzó, akkor rögtön kedvezményes árral indít a modell, ami 7 490 000 forint. Máshol ennyiért belsőégésű motoros autót is ritkán adnak.

A bemutatón utaltak rá, hogy lényegében nincs konkurense a márka cuki városi villanyautójának, a T03-nak. Pedig van, rögtön itt a 3,7 méter hosszú Dacia Spring, ami 9,5 millió forinttól kapható bruttó 28,3 nettó 26,8 kWh-s akkumulátorral. Emellett szintén ebben a ligában játszik a 3825 milliméteres Hyundai Inster is, 42,9 kWh-s akkumulátorral, 9 999 000 forintért. Vagy az egy centi híján 4 méter hosszú BYD Dolphin Surf, 8 090 000 forintért, 30 kWh-s akkumulátorral. Tehát akadnak más, olcsónak szánt elektromos kisautók is a piacon. De az tény, hogy annyiért, amennyiért a Leapmotor adja a T03-at, tényleg nincs semmi.

Leapmotor? Az meg micsoda? A Leapmotor kínai autómárka, amit 2015-ben alapítottak, de autógyártásba csak 2019-ben kezdett a cég. Azóta elképesztő mértékben növekedtek az eladási számaik, míg 2019-ben csupán alig több, mint ezer autót adtak el, addig 2021-ben már 44 ezer, 2024-ben pedig közel 300 ezer autót értékesítettek, idén pedig a jól hangzó félmilliós darabszám a cél, amibe már a hazai importőr eladásai is benne lesznek. 2023-ban 21 százalékos részesedést szerzett a Stellantis (Többek között az Opel, Fiat, Peugeot, Citroën tulajdonosa)- 1,5 milliárd eurót költöttek el – majd 2024-ben kötöttek szerződést az Emil Frey céggel, amely hazánkban többek között a Peugeot, Citroën, Jeep, Alfa Romeo, Subaru stb. importőri feladatait végzi és megkezdődött a márka két modelljének forgalmazása. A márkára jellemző, hogy nem beszállítóktól vásárolják a különböző alkatrészeket, hanem maguk gyártják és fejlesztik azokat. Európában egyelőre ez a két modell szerepel a kínálatban, de a jövőben újabb modellek is érkeznek a márkától.

Mikortól, hol?

A hazai forgalmazás a mai napon – június 11 – indul és az Emil Frey M5 Centerben lehet megrendelni az új márka modelljeit. Az indulást követően az értékesítési és szervizhálózat is folyamatosan bővül majd, így év végéig országszerte több helyszínen is elérhetővé válnak a Leapmotor modelljei valamint a kapcsolódó szervizszolgáltatások is. (a T03-ra 5 év / 100 ezer kilométer garancia, illetve 8 év, vagy 160 ezer kilométer az akkumulátorra, ami a 80 százalékos kapacitást garantálja, a C10-re pedig 6 év / 150 ezer km a garancia)

Meglepően hamar érkeznek majd a megrendelt autók, ugyanis több darabos indulókészlettel készült a forgalmazó. Az első példányok június végén kerülhetnek a vásárlókhoz. A konfigurálásnál nem lesz sok dolga a vevőknek, a T03-as például csak egyféle változatban érkezik, amit a forgalmazó full extrásnak hív, így csak az autó színét kell/lehet kiválasztani. Ebből sincs zavarba ejtően sok, a szürke, ezüst, fehér és kék, zöld szerepel a listán. A feláras fényezés 180 ezer forintba kerül.

Leapmotor C10

Jóval komolyabb autó a Leapmotor által fejlesztett LEAP 3.0 platformra épülő C10, amelyet a D-SUV kategóriába sorol a gyártó. A kasztni 4739 milliméter hosszú, 1900 mm széles, 1680 mm-es magas, és 2825 mm-es a tengelytávolsága. Külseje annyira letisztult, sallangmentes, hogy az oldalán végigfutó párhuzamos három csíkon és a lemezek síkjába süllyedő kilincseken kívül alig van rajta látnivaló. Ránézésre bármi lehet, de ez ebben a kategóriában nem meglepő.

Belseje ha lehet, méginkább letisztult, mint a külső. A képernyőkön kívül szinte semmi nincs benne – még a szellőzőrostélyok is rejtettek – ami megzavarná a vezetésre koncentrálást. Legalábbis a gyártó szerint, aki láthatóan idegenkedik az időközben rehabilitált gomboktól, kapcsolóktól és attól tartják modernnek az autó utasterét, hogy érintőképernyőn segítségével lehet benne beállítani a szükséges funkciókat.

Alapvetően kétféle változat készül belőle, egy teljesen elektromos hajtású és egy hatótávnövelős. Utóbbi 1.5 literes, négyhengeres, szívó, közvetett befecskendezésű láncos vezérlésű benzinmotort jelent, ami nem szól bele a hajtásba, csak elektromos energia termelésre képes.

Az elektromos kivitel 217 lóerős és 320 Nm a csúcsnyomatékot kínál, a gyorsulás 7,5 másodpercig tart álló helyzetből 100 km/órás sebességig. Akkumulátora 69,9 kWh-s, ezzel a WLTP szabvány szerint 420 km-t lehet autózni. Tölteni 11 kW-tal lehet váltóáramról, míg az egyenáramű gyorstöltés maximuma 84 kW.

Hatótávnövelővel 215 lóerős a csúcs, 28,4 kWh-s az akkumulátor és 145 kilométert lehet vele megtenni elektromos hajtással, ha pedig a benzinmotort sem rest valaki használni, akkor 950 kilométernél is többet lehet velem autózni.

Érdekes, hogy mindkét változat listaára egyformán 15 990 000 forint, és itt is van kedvezményes ár, ami 14 990 000 forint. Ennél a modellnél már két felszereltségi szint létezik, az alap a Style – ennek az ára az előző – a jobban felszerelt pedig a Design névre hallgat és 16 690 000 forint az ára. Persze itt is van kedvezményes ár, ami 15 690 000 forintot jelent.

Mindkét változatban alapból megtalálható a hőszivattyú, a Designban a 20 colos alufelni, a fűthető, szellőztethető első ülések és a szintén melegíthető kormány, a motoros csomagtartó, a hangulatvilágítás és a furcsa tapintású szilikonbőr ülések jelentik az extrát.

Persze ez még nem minden, reméljük a vezetéssel egybekötött bemutatón, vagy a tesztautó nyüstölése után minden mást is kideríthetünk a jóáras új kínai márkáról.