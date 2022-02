Izgalom költözött a legkisebb Toyotába

Az Európában tervezett és itt is gyártott Aygo X a Toyota GA-B padlólemezére épül, amelyet elsőként az új Yaris kapott meg, de ezen alapszik a Yaris Cross is. Persze rövidebbre szabták a vázat, rövidebb első és hátsó túlnyúlást elérve. Az első ülések mögött teljesen más padlólemez, illetve egyszerűbb, olcsóbb torziós rugós, csatolt lengőkaros hátsó futóművet alkalmaznak. Emellett kissé más az első futómű is a Yarishoz képest.

A Toyota tájékoztatása szerint az Aygo X-é a legkönnyebb karosszéria az összes A- és B-szegmensben szereplő modell közül, ennek nyomán a teljes autó is könnyű lehet. 940 kilót nyom a belépő modell, ami segít alacsonyan tartani a fogyasztást.

Egyetlen motorral készül az Aygo X, amely egyliteres, háromhengeres 1KR-FE kódjelű erőforrás. Maximális teljesítménye 72 lóerő, csúcsnyomatéka 93 Nm. Alapesetben ötfokozatú manuális sebességváltón keresztül hajtja az első kerekeket, míg 600.000 forint felárért választható folyamatosan váltózó áttételű (CVT) automata is. Előbbivel takarékosabb az Aygo, a szabvány szerint 4,7 litert fogyaszt száz kilométeren (4,9 l a CVT-vel), viszont lassabban éri el a százas tempót 15,6 mp (15,5 CVT), már ha ez ennél a dinamikánál bárkinek is számít. Végsebességük 158 km/óra vs. 151 km/óra, a kézi váltós javára.

Mint megtudtuk hibrid nem várható belőle, sem full, de még egyszerű mild hibrid sem, a technológia drágasága miatt. A Toyota szakembere elmondta, hogy mivel szerintük kategóriája legtakarékosabbja a modell, így nem érte meg az árát ezért magasabbra tolni, már pedig a mild hibrid rendszer is több százezer forintos áremelkedést okozna.

Míg a legjobb kényelmi extrákért felárat kér a Toyota, a modern biztonsági megoldások minden Aygo X-be bekerülnek. A kamerára és radarra épülő rendszerekből sokféle segíti a vezetőt, így az éjszaka is működő gyalogosfelismerés, a nappali kerékpáros-felismerés, az ütközést megelőző rendszer, a jelzőtábla-felismerő rendszer, az intelligens adaptív tempomat, a sávkövető asszisztens és a vészhelyzeti kormánysegéd is. Emellett van alacsony guminyomásra figyelmeztető rendszer, fáradtságra figyelmeztető rendszer, automata távolsági fényszóró, menetstabilizáló stb. is.