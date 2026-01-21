Bár 3289 személyautó és 1752 könnyű haszonjármű eladásával az Opel nem zárt drámaian rosszabb évet tavaly, mint 2024-ben (3431 illetve 1939 db), a kisteherautókkal együtt 3,3 és a személyautók között 2,5 százalékos piaci részesedés nem az az eredmény, amivel a márka megelégedne.

Jól megvilágítja az Opel visszaszorulását az Astra példája, amely típushoz szinte minden magyarországi családban évtizedek óta adott valamilyen személyes kötődés.

9 fotó

Hová lett az Astra?

2010 vérzivataros év volt a magyarországi autókereskedelemben, amikor összesen 43 476 új autó kapott magyar rendszámot, de még ebből is 1858 jutott az Opel Astrára. Tavaly 129 440 autó regisztrációjáról számolt be a DataHouse és tudjátok, hány L Astra akadt közöttük? Összesen 391, nem egészen a fele a 2024-es 805 darabnak.

Nem csoda, ha az Opelnél fontos cél az Astra visszahelyezése a térképre, amelynek állományával itthon csak a Suzuki Swiftek tömege mérhető össze. A visszatérés nem lesz egyszerű, de jó kiindulási alapot ad hozzá az L Astra idei modellfrissítése.

Tavasszal fut be a márkakereskedésekbe a továbbfejlesztett kompakt autó a megvilágított Opel-emblémával, amelyből függőleges és vízszintes fénycsík szalad ki, meghatározva az autó fő karaktervonalait.

A takarékos és tartós négyhengeres dízelmotor túléli a modellfrissítést, ami a flottapiacon fontos érv lehet az Astra mellett, amely egykor a legkedveltebb cégautók egyike volt. Az elektromos verzió picit lép előre hatótávolságban és akkukapacitásban. 54 helyett 58 kilowattórás akkumulátorával akár 454 kilométeres hatótávolságot ígér a mostani 418 km-rel szemben. Az elektromos Astra fontos újdonsága a V2L funkció, tehát külső fogyasztók töltésére, működtetésére is használható az akku energiatartalma.

Jól megy a Frontera, a Combo és a Vivaro

Jelenleg a Frontera az Opel húzómodellje, 814-et helyeztek forgalomba belőle az elmúlt évben. A Fronterából 10 százalék felett mozgott az elektromos hajtásúak aránya. Részesedésüket idén növelheti az 54 kWh-s akkumulátorú modell megjelenése, a WLTP-mérés szerint 305 helyett 408 kilométeres hatótávolsággal.

Jól mennek az Opelnél a könnyű haszonjárművek, kategóriájában a Combo és a Vivaro is dobogós, amit a Movanóval is elérhető célnak tart az importőr – tudtuk meg Rosta Gergelytől, az Opel országigazgatójától.

Segítheti a márka növekedését az új Corsa is, amelynek bemutatására bő egy év múlva kerülhet sor. Importőri forrásból származó információnk szerint az Opel 2027-re tervezi a modellváltást és valamikor a jövő év közepén számolhatunk hazánkban a következő Corsa megjelenésével.

Nyolc év teljes garancia

Az autói iránti bizalom erősítésére az Opel 8 évre vagy 100 000 kilométerre növelte autóinak jótállását. A lépés a magánvásárlóknak és a flottaügyfeleknek értékesített autókra is vonatkozik. Ami eltérés, hogy privát vásárlók számára a meghosszabbított Opel FlexCare-garancia az első 3 évben kilométer-korlátozás nélküli, céges vevők esetében két évig.

A határnap 2026. 01. 15., tehát a január 15-től értékesített autókra vonatkozik. Ez nem 2+3+3 éves konstrukció, nem is biztosítói termék, hanem az, ami az ügyfeleknek a legjobb: 100 ezer kilométerre vagy nyolc évre szóló teli garancia, változatlan feltételekkel az eddigi öt évet követő három évben.

Apróságnak tűnhet, de nem az, hogy a garanciális helytállást nem egy pénzintézet, a garanciabiztosító bírálja el, hanem a vezérképviselet szakemberei a végzik ezt a munkát, ami megnyugtatóbb ügymenetet ígér azoknak az ügyfeleknek, akik kénytelenek igénybe venni a garanciális védelmet. A kibővített jótállás részeként a segélyszolgálat is meghosszabbodik 8 évre, akárcsak a csereautóra való jogosultság.

Mint minden más autónál, a jótállás érvénességének feltétele a gyártó előírása szerinti karbantartások elvégzése és ennek igazolása, ideértve az olajcseréket 15 000 kilométerenként. Ehhez nem feltétlenül kell márkaszervizbe vinni az autót, de elég kevés olyan független műhely van, amely igazoltan a gyári előírások szerint végzi a karbantartásokat és érvényben tudja tartani a jótállást.

Ha nem is minden javítást, de az éves kötelező szervizelést a jótállási időszakban érdemes márkaszervizben elvégeztetni, hogy garanciális hiba esetén vita nélkül érvényesíthessétek a jótállást, ami minden Opel személyautóra áll, a benzines, a dízel, a konnektorról tölthető akkus hibrid és az elektromos autókra is vonatkozik. (De a hibridek és villanyautók nagyfeszültségű akkumulátorára változatlanul 8 év/160 000 km a jótállás.)

Jótállás felárért 200 000 km-ig

Bár az autók alapára típustól függően pár százalékot emelkedhet, rokonszenves a garancia kiterjesztésében, hogy a szervizperiódus nem lett rövidebb. Jó hír az is, hogy a jótállás futáshatára felárért kitolható 150 vagy 200 ezer kilométerig, erről azonban vagy a vásárláskor vagy a forgalomba helyezést követő első két éven belül kell dönteni.

Előbbi a Corsa-Mokka-Frontera modellcsoportra 80 ezer forint, utóbbi 130 000 forintos többletköltség a cikk írásakor, ami csekély tétel az autó értéktartását javító és újraeladását megkönnyítő szolgáltatás értékéhez képest.

A témához kapcsolódó hír, hogy a január 22-e után értékesített személyautóira a Citroën 8 évre vagy 200 000 km-re emelte a gyártói garanciáját. Itt a 3 éves gyári jótállást követi plusz 5 évre vagy 200 000 km-ig az Essentialdrive szerződésben rögzített garancia-kiterjesztés, ami nem jár együtt áremeléssel.

Bizalmat ébreszteni a motorbajok után

Nem nehéz meglátni a háttérben a korábbi generációs 1,2 literes turbós benzines hibáival lerombolt bizalmat a háromhengerest beépítő összes Stellantis-márkánál. Az akár 40-60 ezer km megtételével végzetes motorhibákhoz vezető bajokról kiváló cikket olvashattatok a Vezessen.

Röviden összefoglalva az volt a gond az olajban futó vezérműszíjjal szerelt benzinessel, hogy a műanyag vezérműszíjat elkezdte feloldani a motorolaj, helyesebben a motorolajat felhígító benzin, főleg a sok rövid, városi útra használt autók motorjában. A benzinnel – vagy gázolajjal – keveredő motorolaj kenőképessége eleve sokat romlik, ráadásul a szíj anyaga nem volt kompatibilis a tüzelőanyag bioetanol-tartalmával.

A morzsolódó, szétmálló szíj darabjai eltömítették a motorolaj szívókosarát és kenés híján a motorok besültek. Hasonlóan jártak a Ford károsultjai is az 1,0 literes EcoBoost benzines korábbi verziójával, amelynek a később bevezetett lánc helyett az olajködben széteső hitvány szíj mozgatta a szelepeit.

Nagyvonalú garancia, javított szíj és vezérműlánc 2022-től

Bár sokan eleve elutasítják az 1,2 literes turbós háromhengerest, az elmúlt pár évben gyártott és a megfelelő szíjas vezérlésre átállított motorok működnek. A frissebb motorokkal szerelt autók 2022 nyarától készültek.

A túlzás nélkül katasztrofális helyzetre reagálva a Stellantis konszern több lépésben kiterjesztette a méltányossági javítást a motorhibás autókra. Jelenleg 10 év és 240 000 km a kiterjesztett garancia felső határa, ameddig a rossz szíjat díjtalanul cserélik a márkaszervizek. Sok esetben ez már nem a motorgyárban feltett alkatrész, mert a vezérléskészlet kötelező csereperiódusa 90 illetve 105 ezer kilométer – segített tisztázni a helyzetet Jenei András, az Opel-importőr vevőszolgálati vezetője.

Az Opel tulajdonosaként a Stellantis először eltérő anyagú vezérműszíjra cserélte a szétmállót, ami már nem oldódott fel a motorolaj illetve az E10-es benzin hatására. Később az 1199 köbcentis turbós benzinesek továbbfejlesztésével ezen a motorok harmadik generációját részben átállította láncos szelepmozgatásra.

A legbiztosabb az alvázszám alapján a márkaszervizeket megkérdeznetek arról, milyen vezérlés van az 1,2-es háromhengeres motorral szerelt Opeletekben. Nagy vonalakban arra számíthattok, hogy a 48 voltos kisegítő hibridek motorja láncos vezérlésű lesz, a sima 100 lóerős benzinesek pedig a javított szíjat kapják, például a Mokka alapverziójában.