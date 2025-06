Egyszerű, élhető, praktikus tér várja a Frontera belsejében az utasokat. A világos színek, betétek sikerrel dobják fel az utastér hangulatát. Aki ült már más Stellantis-termékben, annak itt ismerősek lehetnek a konszern által gyártott egyen kezelőszervek, nincs nagy jelentősége, valószínűleg ők vannak kevesebben. A kellemes tapintású, díszvarrással cicomázott kormány az egyetlen része, ami hangsúlyosan opeles. Ott virít rajta a modernizált embléma, és formára is pont olyan, mint a többi Opelben.

20 fotó

Két darab, egyenként 10 colos kijelző található a kabinban, egyik a vezető előtt, a másik a középkonzolon. Legalábbis a jobban felszerelt változatnál, ugyanis a belépőváltozat központi képernyő nélkül érkezik. Helyette egy praktikus, beépített telefontartó kerül bele, amit Smartphone Station-nek neveznek, ahová a sofőr kiteheti a saját telefonját, amin a megfelelő applikáció letöltése után az autó funkcióit is tudja kezelni, de a zenét, telefont is lehet róla vezérelni.

Sajnos vezeték nélküli töltőpont ilyenkor nem fedezi a telefon és az autó közötti kapcsolat energiaigényét, így hosszabb használat mellett muszáj kábellel összekötni a telefont és az autót.

Zsebekbe, üregekbe 23 liternyi cuccnak van helye a Frontera belsejében. Egyedi húzás a középkonzolt körbeölelő széles gumipánt, amivel kisebb nagyobb dolgokat lehet rögzíteni. És itt, a pánt alatt rejtőzik az a cápa is, amit Opelekben szoktak eldugott helyekre elhelyezni. Ha már Opel, akkor eszünkbe juthat, hogy a márka modelljeibe általában rendelhetők extra kényelmes, hátbarát ülések is. Sajnos a Frontera kilóg ebből a sorból, nincs AGR minősítésű ülés az opciók között, de nem kell aggódni, az IntelliSeat fantázianevű ülés is komfortosabb az átlagnál.

Belseje a magas építésnek köszönhetően tágas, a lábtér óriási, és fejtér is van bőven. Létezik belőle hétszemélyes változat is, illetve ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor 5+2 személyes, mert a leghátsó sort inkább csak gyerekeknek, vagy gyerekméretű felnőtteknek ajánlja a gyár. Ebben a második sor lábtere is valamivel kisebb, és nincs tologatható üléssor sem, hogy lehessen dönteni a nagyobb raktér, vagy komfortosabb utastér között.

Csomagtartója alapállásban sem kicsi, sőt, a 460 literes befogadóképesség kifejezetten jónak számít, és a háttámlák ledöntésével tovább, egész 1600 literig növelhető a raktér mérete. Fedélzeti rendszerének menüje logikus, a berendezés sebessége, képminősége rendben van, és kapunk valódi gombokat a klíma vezérléséhez, sőt, a modern autók kötelező, idegesítő marhaságainak egyszerű kikapcsolásához is.