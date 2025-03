Odabent letisztult, otthonos belső várja az utasokat, amiben az egyik legjobb dolog az Opel AGR tanúsítványos (AGR = Aktion Gesunder Rücken, ami egy hátfájás ellen küzdő szervezetet jelöl) ülés. A márka modelljeibe régóta rendelhető ilyen spéci ülés, ami talán az egyik leghasznosabb extra annak, aki kénytelen gyakran, hosszú utakat megtenni autóval. Ebben az ülőlap hosszúságának állításától, az oldaltámaszok pozícióján át a fejtámla fel-le, előre-hátra mozgatása mellett deréktámasz, memória is megtalálható, és akár masszázsfunkció is rendelhető hozzá. Kárpitja pedig az újrahasznosított anyagok ellenére is kellemes tapintású.

A komfort mellett a biztonságra, ergonómiára is gondoltak az autó belsejének megtervezésekor, amikor a korábbi gombtalanítási trendtől elfordulva visszahozták az autó belsejébe a fizikai gombokat, kapcsolókat. A Grandlandban a klímavezérlésnek, ablakpárátlanításnak és a hangerőszabályzónak is van saját fizikai gombja, kapcsolója, és a lámpákat is hagyományos módon, a bajuszkapcsoló végének forgatásával lehet kapcsolni. Ezek mellett a fedélzeti rendszer fontosabb funkciói is saját gyorsgombbal rendelkeznek és a vezetést megkeserítő táblafelismerő rendszer figyelmeztetései is könnyen elnémíthatók.

Műszerfala egyetlen keskeny 10 colos digitális képernyő, amit nagyméretű – feláras – rengeteg információt megjelenítő head up display egészít ki. Fedélzeti rendszerének képernyője 16 colos, a rajta futó rendszer gyors, a menürendszer pedig a könnyebben érthetők, átltáthatók közé tartozik. A középkonzolon a Stellantis egyéb márkáiból ismerős, a környezet síkjába süllyesztett fokozatválasztó kapcsolója található az elektromos rögzítőfék, pohártartók, nagyméretű, nyitható tetejű könyöklő és az USB, illetve indukciós töltők mellett. Van még itt egy apró plexi lap is, ami furcsán idegenül fest a környezetében.

Már szintén az új embléma látható az alul jobban, felül kevésbé hangsúlyosan lecsapott, kellemes fogásó kormányon, és a gombok, kapcsolók is újak. Rakodórekeszekkel, zsebekkel bőkezűen bántak, az ajtózsebekbe 3,7 liternyi, a könyöklő alatti hűthető üregbe pedig 12 liternyi holminak van hely. Ha minden egyéb lehetőséget összeadunk, akkor összesen 36 liternyi kisebb nagyobb úti holminak találni helyet az autóban.

Hátsó üléssorában 190 centiméteres magassággal a lábtér bőven elég, három ujjnyi hely is marad a térd és a vezető ülésének háttámlája között, de a fejtér más tészta, ott a belmagasságba belelógó üvegtető miatt már csak éppen elég a hely. Csomagtartója alapfelállásban 550 literes, amit a háttámlák variálásával 1645 literesre lehet bővíteni. A hátsó ülések háttámlái három darabban külön külön is ledönthetők, a csomagtartó padlója kétféle magasságban rögzíthető és 12 voltos csatlakozó, szatyorakasztó, és világítás teszi jól használhatóvá a rakteret.