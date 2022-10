Akárcsak a Qashqai, az X-Trail is a Renault-Nissan szövetség CMF C padlólemezét (Common Module Family) használja, azt a technikát, amire a Renault Kadjart leváltó Austral is épül.

Magyarországon minden új Nissan X-Trail orrában megtaláljuk a soros háromhengeres, turbómotort, a benzinesben és a hibridekben is. A lökethossz módosulásával változtatható sűrítési viszony miatt a hengerűrtartalom 1477 és 1497 cm3 közötti, bár a gyártó csak az utóbbit adja meg. A motor turbófeltöltős, és mivel ennek is meg kell felelnie a mostani Euro 6D ISC-FCM előírásnak, részecskeszűrője is van.

A nagy újdonság az E-Power hibridrendszer. Eredetileg az E-Power Japánban vált népszerűvé, ott 2016 novemberétől a Note-ban vezették be elsőként. Az eltelt évekbeli továbbfejlesztéssel és a jóval erősebb villanymotorral a hajtásrendszert sikerült hozzáigazítani a vehemensebben gyorsító európai vevők elvárásaihoz, hogy ne legyen kínszenvedés vele autópályán besorolni, sztrádán vezetni.

Jóval elterjedtebbek ennél a rendszernél a párhuzamos hibridek, így a Toyoták, ahol a villanymotor és a belső égésű motor külön-külön, de többnyire együtt, egymással párhuzamosan is hajthatja az autót. A Nissan-féle E-Power viszont más, ez egy soros hibrid hajtáslánc és leginkább a Hondáéra hasonlít, egy fontos eltéréssel.

Itt a belső égésű motor csak áramot fejleszt és vagy a bruttó 2,1, nettó 1,73 kilowattóra kapacitású, 413 voltos pufferakkut tölti és/vagy a hajtó villanymotort táplálja. A benzines tehát nem hajtja közvetlenül a kerekeket, még autópályán sem, szemben a Honda megoldásával, mert a hajtást itt mindig egy vagy két villanymotor végzi.

Az első hajtó villanymotor 150 kW-os, ami 204 lóerő. Az E-4orce (e: í-forsz) nevű összkerekes modellek hátsó villamos gépe 100 kW-os, a rendszerteljesítmény azonban alig több, mint az elsőkerekes egymotorosban, a 157 kW felkerekítve 214 lóerő.

A változó sűrítésű motor működését mutatja be ez a videó

Különösen izgalmas a hajtásrendszer benzines oldala. Gyorsításkor 8,0:1-ig csökken a sűrítési viszony, hogy a motor leadja a kívánt erőt, egyenletes sebességgel, takarékosan haladva viszont 14,0:1 arányig emelkedik a sűrítés. Ezzel javul a hatásfok, hogy minél nagyobb munkát végeztessünk a motorral, az üzemanyagban lévő energia minél nagyobb része fordítódjék az autó hajtására.

A sűrítés módosításával a dugattyúk függőleges útja is módosul így a lökettérfogat sem állandó. Ez a motor csak változó szívó- és kipufogó-oldali vezérléssel tud megfelelően működni, ezt kiegészíti a szívócső és a közvetlen benzinbefecskendezés kombinálása.

Kézi váltó egyáltalán nincs az új modellgenerációban, a sorhármas, 12 voltos önindító-generátorral és a 12 voltos lítiumakkuval lágy hibridnek betudható benzines a japán márkák által favorizált fokozatmentesen változó áttételű (CVT) automatát kapja. Az 1,5 literes benzines itt 120 kW-ot, 163 lóerőt ad le. A motormérethez képest feltűnően jó érték a 300 Nm-es nyomatékmaximum. A hibridekben lévő ezerötös turbós benzines legfeljebb 2400-as fordulatszámon 250 Nm-t és 4600-on 158 lóerőt adhat le.

Nagy különbség van az egyes modellek vontatási kapacitásában. Az elsőkerekes hibrid csak 670 kilós utánfutót vontathat, a benzines viszont kereken 2000 kilóst. Vontatáshoz sokkal jobb a 4×4-es hibrid, ennek értéke hét üléssel 1650, öt személyre vizsgáztatva 1800 kg.

Elöl MacPherson-rugóstagos a T33 modellkódú Nissan X-Trail futóműve, hátul többlengőkaros, itt is független.

Nincs légrugózás és adaptív lengéscsillapítás sem, utóbbi elvárható volna ebben a kategóriában, ahol a VW-konszern autóihoz jó ideje elérhető, nem drága és nagyon hasznos extra a kényelem és a vezethetőség javítására.