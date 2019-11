A SEAT Tarraco egy tisztességesen összerakott, jól variálható, tágas családi autó, aminél a nagycsaládos állami támogatás mellé a forgalmazó is melléteszi a maga szabad szemmel is jól látható, 1,9 milliós kedvezményét. Így akár már nagyjából 6,2 millió forintra is lefaragható a legegyszerűbb Tarraco ára. Ami valljuk be, egész jól hangzik.

Mellette – Ellene Elegáns megjelenés

Tágas, otthonos belső

Jól variálható csomagtartó

Tologatható második üléssor

Jól használható fedélzeti rendszer Nagy fogyasztás

Néha fakezű DSG váltó

Komolyabb úthibákra érzékeny futómű

