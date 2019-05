Mi itt a Vezessnél nem vagyunk a fáradtrózsaszín muszlinok és a felszín pezsgéséért kedvelt szaténzsorzsett szakértői, de az többünknek is feltűnt, hogy az ajtóborításnak mennyire barátságos, lakásbelsőt idéző anyaga van. A fahatású betét is tetszett a műszerfalon, a kárpitanyagok és szövetburkolatok összeválogatásával a tesztelt SEAT Tarraco otthonosabb, barátságosabb tud lenni cseh testvérmodelljénél.

Belül kellemesen tágas az autó, amire ráerősít a hatalmas és nyitható üvegtető, 368 300 forintos felárért. A beltér rugalmasan átrendezhető, a középső sor sínen állítható és az első utasülés támlája előredönthető. Jó dolog a 40:20:40 arányban osztott támla a második üléssorban, mert a középső pótülés lehajtásával nemcsak sílécet egyszerű szállítani, de itt hátramászhatnak a gyermekek is. Ezzel megspórolható a második sori gyermekülések kiszedése-kikötése, ami nagy macera. Az átgondolt autóban természetesen van helye a kivett kalaptartónak a harmadik üléssor mögött a padlóban.

A középső üléssor szélső ülése előzékenyen előresiklik, megkönnyítendő a beszállást a 267 970 forintért kapható harmadik üléssorba. Kár, hogy egy ennyire jó családi autóban a hátsó ajtókban nincs kulcsérzékelő, ezért először az egyik elsőt kell kinyitni, nem lehet először a gyermekeket beengedni hátulra.

Ma egyes autógyártók a valódi kapcsolók elpucolásában jeleskednek, mert a formatervezők szerint ez a letisztultság a menő, a fillérfaragók meg örülnek, mert az érintőképernyő és a digitális műszerfal úgy hat hightechnek, hogy közben nem is drága. Az nem baj, ha a tapperolandó kijelzők nehezítik egy autó használatát és a tulaj feláldozná a gyöngyöző fröccsét egy ülésfűtés gombért.

A Tarraco időben megállt a sallangmentesítési őrületben. Aminek kell, annak van külön funkciógombja. Itt is van fent érintőképernyő, hibátlanul működik, mert gyors, szép a képe és érthető a menüje. Persze kikapcsolva ez is tele van zsíros ujjlenyomatokkal, még akkor is, ha gyorsétteremnek vagy lángossütőnek közelében sem voltunk.