Az alapvetően szögletes formavilág belül is jellemző a Tarracóra, de az utastér azért kevésbé látványos, mint a külső formavilág. Izgalmasnak nem izgalmas, de mindenképpen harmonikus az összhatás, miközben vannak olyan igényes részletek is, mint a digitális műszeregység, az igazi fabetét a műszerfalon vízszintesen keresztben, illetve a gesztusvezérlésre képes, a középkonzolból kiemelkedő, nagy képernyős médiarendszer.

Az anyagminőség attól függetlenül jónak mondható, hogy igazán puha műanyagot nem sokat találunk az autóban. A minőségérzet is meggyőző, menet közben is masszív benyomást éreztet a Tarraco, nem zörög, nem nyiszog. Ülései kényelmesek a kellően hosszú combtámasszal, a helykínálat minden irányban kifejezetten tágas, az első és a hátsó sorban egyaránt. Az opciós harmadik sor inkább rövid távok átvészelésére alkalmas, ez jellemző a konkurensekre is. A csomagtartó hatalmas: 760 literről 1775 literig bővíthető, a csomagtérajtó motorosan nyílik minden esetben, és láblendítéssel is nyitható/zárható, ha megvásároljuk ezt az opciót.

A kevésbé élménydús utastérben felárért a Beats-audiorendszerrel élvezhetjük a muzsikát, az Android Auto és Apple CarPlay segít a telefonunk csatlakoztatásában, amit a középkonzol alján vezeték nélkül is tölthetünk.