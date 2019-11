Ami a dizájnt illeti, a kabinban is hasonló a helyzet. Ha behunyom a szemem és a CR-V utasterét próbálom felidézni, semmi más nem jut eszembe, csak a mélybarna, elegáns fabetét, amit még a nemzetközi bemutatón láttam a kocsiban. Pedig a mostani tesztautónkban ilyen elem nem is volt. Sajnos.

Pedig a semleges összbenyomás dacára ez egy különleges belterű kocsi, amiben nincs váltókar és a műszeregység is minden, csak nem szokványos. Csak hát olyan sok a nagyon is szokványos, egyes pontokon már-már nyomasztóan olcsó kortalan tipikus japán részlet, hogy elvesznek mellettük az érdekességek. A küszöbökön világító CR-V felirat és a vezető bal térdénél lévő szomorú gombcsoport csatájában legalábbis döntetlenre jön ki a végeredmény, és marad az átlagosság érzete a szemlélőben. A minőségérzet is ilyen: japánosan-koreaiasan átlagos, szóval semmi sem prémium, de minden tömör, tartósnak ígérkező, jól összerakott.

Ami viszont a komfortot, a praktikumot illeti, kiválóan teljesít a CR-V. Ordít a kocsiról, hogy Amerikának tervezték, így hát a hosszú, eseménytelen utakon is (sőt, főleg ezeken) remekül el lehet benne lenni. A beltér nagyon széles, főleg ettől érződik annyira tágasnak, hogy nem is nevezném kompakt SUV-nak. Ugyanakkor a tengelytáv a 2,7 métert sem éri el, ami pedig már nem ritkaság a kompakt autók körében sem (a Civicé is pont ennyi). Fura, de ez a rövidség nem eredményez szűkösséget, csak a meglepően rövid hátsó ajtónyílásban lehet tetten érni. Amit viszont remekül kompenzál a csaknem 90 fokig nyíló ajtószárny. Hasonló kettősség figyelhető meg az ajtózsebeknél: egy félliteres üdítő se fér be az első ajtó rekeszeibe, ugyanakkor a könyöklő alatt középen talán egy tálca kisdobozos üditőt is el lehetne pakolgatni.

A hátsó pad széles, akadálymentes pad, igazi háromgyereküléses kivitel. A csomagtartó tágas, látszik rajta, hogy hétülésesre is meg lehetett formázni. A támlákat ledöntve sík padlós furgont kapunk, amivel mindenfélét el lehet szállítani – én például négy komplett kereket szórtam be is vittem ide-oda, legnagyobb megelégedésemre.