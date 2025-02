Tágas, praktikus és olcsónak ható belső térrel fogad a Citroën C3 Aircross második generációja. A spórolás látszik az anyagokon az ajtók műanyagborításától az üléskárpitokig, de pár jópofa részlettel megmentették az utasteret a deprimálóan olcsó hangulattól. Az ajtókon itt is jókívánságokkal találkozunk, mennyire jó, hogy minden ajtóra jut egy a be cool, have fun, be happy, feel good üzenetekből!

Hagyományos óracsoport helyett a szélvédő alatt, jól leolvasható magasságban elhelyezett visszajelzőkről tájékozódhatunk az autó fő funkcióiról. A központi érintőképernyő képátlója 10,25 hüvelyk, grafikai nívója, reakcióinak sebessége rendben van. Az alapverzióban a saját okostelefonunkat rögzíthetjük kijelzőként a műszerfalra és egy alkalmazással azon jelennek meg a szükséges menüpontok és adatok.

Kellemes fogású kormány fogad, pakolni van hová, az autó alapergonómiája is oké a vezetőülésből nézve. A térkínálatra sem lehet panasz, a fejtér különösen jó. A hátsó utastér szellős, olyan nagy a lábtér, hogy a nem tologatható üléspaddal is bőven marad hely egy magas vezető mögött.

Kár, hogy nincs középső légrostély hátul, pedig ott három vagy öt ember ülhet és izzadhat nyaranta. Kütyütöltőkkel jobban áll a C3 Aircross, mert a három üléssoros modellért 450 ezer forintot kifizetve leghátul is van USB-C-csatlakozó, középen kettő is, a műszerfalban fent is akad egy a fedélzeti kamerának, már ahol nem tilos használni.

460-1600 literes a csomagtartó az ötszemélyes Citroën C3 Aircrossban, ami jónak számít a kategórián belül, főleg a bővített méret. Az elsőkerék-hajtású VW T-Roc csomagtere 445-1290 literes.

A harmadik üléssor székeinek lehajtott háttámlával is van némi helyigénye, emiatt ott 330 literes hely marad a gyári adatok szerint, teljes létszámmal mindössze 40 liternyi cucc fér el lapos nejlzonzacskókban vagy tornazsákokban a háttámla és a csomagtérajtó között.

Ilyenkor a tetőbox a megoldás. A műanyag tetősín-imitáció a terepjárós mokányságot hangsúlyozó optikai elem, nem oda kell rögzíteni a tetőcsomagtartót. A keresztlécek a C3 mintájára az ajtónyílásba kapaszkodnak és tartozékként kaphatók a márkakereskedésekben.

Csak a benzinesből és a kisegítő hibridből rendelhető hétüléses, mert az akkuk térigénye nem passzol össze a harmadik üléssorral. A gyártó nagyon büszke rá, hogy 4,4 méternél rövidebb kasztnival ez meg tudott valósulni, ami ma tényleg nagy szó.

De a koromnak és az ősidőktől állandó autórajongásnak megvan az az előnye, hogy emlékszem a szintén orrmotoros Nissan Cube Cubic nevű egyterűre, amely 400 centis sem volt, mégis három üléssort kínált és be tudtam állítani úgy az üléseit, hogy magam mögé beülhessek mindhárom helyre.

Ezt a C3 Aircross is tudja, vissza tudtam csukni a gyorsan előre- és visszabillenthető üléspadot a térdem elé. De a leghátsó két hely ezzel együtt is pótülés, kényelmetlen lábtartással, combalátámasztás nélkül. A Dacia Joggerben sokkal kevésbé kompromisszumos a harmadik sor, de örülök, hogy legalább a lehetőség adott.