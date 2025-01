Kettős évet zárt az Opel Magyarországon 2024-ben, miközben 5371 darabbal több járművet értékesített, mint 2023-ban, de mégsem elégedettek a márka vezetői.

Mint Rosta Gergely, a márka országigazgatója hétfőn egy sajtótájékoztatón elárulta az év első és második fele nagyon eltért egymástól. A várakozásokkal ellentétben nem érkeztek meg 2024-ben a tervezett új SUV modellek, miközben a kifutó Crossland az év közepére elfogyott. „Nem volt ajánlatunk a legnépszerűbbnek mondható, B- és C-SUV kategóriában és ezt a növekvő Astra és a stabil Corsa eladásokkal nem tudtuk ellensúlyozni” – mondta.

Hasonlóan problémáik voltak az elektromos személyautók piacán, itt is hiányoztak a beígért modellek, de a szakember szerint gond volt az árazással is.

Nem maradt azonban sikerek nélkül 2024-ben sem a márka, mert a mint a márka vezetőjétől megtudtuk a kishaszonjárművek eladásában az Opel 7,8 %-os piaci részesedéssel ötödikként zárt.

Az Opel célja, hogy 2025-ben is megtartsa ezt az ötödik helyet, miközben a személyautók piacán a végre megérkező modellektől várnak jó eredményt. A haszonjárműveknél a megújult Combo és Vivaro modellekre építenek, míg a személyautóknál a szabadidő autóké lesz a fő sodor.

Már elérhető az új Grandland és érkezik az új Frontera is, mellettük pedig a frissített Mokka is szerepet kap. Utóbbi a teljesen új belső és a megújult külső mellé hibrid hajtást, illetve az eddiginél erősebb és hatékonyabb elektromos rendszert is kap.

Az új Grandlandban dízelmotor nem kerül, de mild hibrid, konnektoros hibrid és két teljesen elektromos változat is elérhető lesz. 12.490.000 forint lesz az mild hibrid benzinessel szerelt új Opel zászlóshajó indulóára.

Nagyobb érdeklődés lehet az új Frontéra körül, amely kisebb mérete ellenére akár hétszemélyes kivitelben is elérhető lesz. Itt az ötszemélyes, 100 lóerős benzinmotoros változat 8.790.000 forinttól vehető majd meg. Készül belőle elektromos-hajtású is, annak a kezdőára 10,590 millió forint. Amihez igénybe vehető állami támogatás, azzal együtt pedig a benzinesnél is olcsóbban megszerezhető.

44 kilowattos akkumulátora mellé 113 lóerős motor társul, a WLTP szabvány szerint több mint 300 kilométert tehet meg egy töltéssel, de létezik egy 400 km hatótávot kínáló variáns is:. A Vezess alábbi cikkében bővebben is megismerkedhetsz a Frontérával: