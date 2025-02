Bent sem könnyű észrevenni a változásokat, talán a kormány a legelső, amin látszik, hogy új formát kapott, és már ezen is a frissített márkaembléma néz vissza a vezetőre. A kissé pufók közepűre sikerült kormány alul látványosan, felül kevésbé szembetűnően lapított, ami nem csak dizájnelem, hanem egyes esetekben a beszállást is könnyebbé teheti.

Frissek a jó tapintású, ergonomikusan formázott kormány kapcsolói is, amelyek szerencsére rendes gombok maradtak, nem pedig simogatni való, kevésbé használható érintésérzékeny felületek.

Sajnos a különféle környezetvédelmi előírások a krómot száműzték az autókról, illetve autókból, pedig sokkal indokoltabb lenne a fényes fekete zongoralakk kitiltása. Örökre. A Mokka belsejében utóbbiból még van bőven, és valószínűleg itt is rettenetesen rosszul öregszik majd ez a könnyen karcolódó, kényes felületű, nem autóba való anyag. Belsejében a legtöbb helyen kellemes felületű, puha anyagokat használtak, jók a matt ezüst felületek és csak deréktól lefelé, a látóhatár alatt kezdődik az olcsóbb műanyagok birodalma.

Műszerfala már alapáron 10 colos, ami mellé szintén ugyanekkora kijelzőt kapott a fedélzeti rendszer is, amin az emlékeimben szereplőhöz képest sokkal összetettebb menürendszerben lehet beállítani a különféle funkciókat. Úgy látszik, az Opel kissé késve követi a trendeket, náluk épp most tűnt el a középkonzolról a fizikai gombok egy része és költözött az érintőképernyőre, miközben a legtöbb gyártó épp visszatáncol ebből az őrületből. A Mokkában csupán az irányváltó, a rögzítőfék és a vezetési módválasztó kapcsoló élte túl ezt a tisztogatást.

Látványosan kevesebb a gomb a fedélzeti rendszer alatti soron is, de jó hír, hogy van igazi, tekerős hangerőszabályzó és a klíma beállításához is valódi gombokat, kapcsolókat lehet használni.

Aki ült már az elmúlt években Stellantis termékekben – Citroën, Peugeot, DS, de akár a Fiat Grande Pandát is említhetnénk – annak ismerős lehet egy halom berendezési tárgy a Mokkában is. Valószínűleg kevesen omlanak össze attól, hogy egy csomó minden tökegyforma ezekben az autókban, de azért mégis furcsa, hogy ennyi helyen lehet belefutni ugyanazokba a formákba, megoldásokba. Régen rengeteg autót biztonsággal be lehetett azonosítani csupán a váltógomb alakjáról, vagy egy lámpakapcsoló formájáról. Ez ma már szinte reménytelen.

Töltőpontból elöl és hátul is találni USB portokat, – fura, ahogy a C-s csatlakozó is még a sima A-s aljzat keretét kapta meg, amitől egész furán fest, de 12 voltos csatlakozó és vezeték nélküli, indukciós töltőfelület is került bele.

Elöl komfortos, jó formájú, könnyen beállítható, megbízható oldaltartású ülések várják az utasokat, mindezt kellemes tapintású, újrahasznosított anyagból készült kárpitba csomagolva. Az autó méretéhez képest jó a hátsó ülések helykínálata is, 190 centivel a saját igényeimre beállított vezetőülés mögött még 2-3 centi rés is maradt a térdem és az ülés háttámlája között, és a fejtér ha passzentosan is, de elég volt.

Csomagtartója 350 literes, padlójának szintje kétféle magasságba is beállítható, de a legalsó szinten pótkerék nincs. A második sor ülései 1/3 – 2/3 arányban dönthetők, ha valakinek nagyobb csomagtérre van szüksége.