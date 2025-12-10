Az Opel január 9-én rántja le a leplet a megújuló Astráról. Korábban adtak már ízelítőt az újdonságból, most teljes alakos fotókkal és néhány felszereltségi tétel részletes bemutatásával csinálnak még nagyobb kedvet a premierhez.

Opel Astra Electric

8 fotó

A megújuló modell 58 kWh kapacitású akkumulátorával akár 454 kilométeres hatótávolságot ígér. A jelenlegi modell 54 kWh-os akkujával 418 kilométer a megtehető távolság, aminél nem csak névlegesen teljesít majd többet az új modell, hanem a hatásfok is javul – magyarul csökken az energiafogyasztás. Az elektromos Astra fontos újdonságként V2L funkciót kap, azaz külső fogyasztók töltésére, működtetésére is használható az akku energiatartalma.

100% újrahasznosított

Nem végeztek félmunkát az anyagfelelősök: a megújuló Astra üléskárpitja teljes egészében újrahasznosításból származó anyagból készül. Ráadásul mivel egyetlen anyagból áll, újrahasznosítása során nem kell szétválogatni, ami csökkenti a recycling energiaszükségletét.

Világító orr

Erről már korábban értesült a világ: állandóan megvilágított Opel embléma, amelyből függőleges és vízszintes fénycsík szalad ki, meghatározva az autó fő karaktervonalait.

Intelli-Lux HD fényszórók

Oldalanként 50 ezer apró fényforrás alkotja azokat a nagy felbontású adaptív fényszórókat, amelyek a Grandland után az Astrán is megjelennek opcióként. A rendszer nem csak a fénypászma méretét és alakját képes pontosan szabályozni, de a fényerőt is, méghozzá szelektíven. Így a jelzőtáblákat gyengébben világítja meg, hogy csökkentse a vakító visszaverődést; ugyanez a helyzet az esős útfelülettel.

Intelli-Seats ergonomikus ülések

Minden Astra, még a legolcsóbbak is megkapják azt a speciális ülést, amelynek ülőlapján, középen mélyedés fut végig. Ez tehermentesíti a farokcsontot, így hosszú távon kevésbé fárasztó az utazás. Felárért AGR gerincbarát ülések, elektro-pneumatikusan szabályozható deréktámasz, masszázsfunkció és ülésmemória is elérhető.