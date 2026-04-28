Egy 37 éves nőt letartóztattak Floridában, miután a rendőrök múlt pénteken, hajnali 2 óra körül eszméletlenül találtak rá az autójában. Autóban aludni nem bűn, csakhogy az autó egy háromsávos sztráda középső sávjában állt – oda pedig valahogy el kellett jutnia.

Miután felébresztették, gyorsan megszondáztatták a hölgyet, akinél a megengedett véralkoholszint (az USA legtöbb államában, így Floridában sincs érvényben zéró tolerancia) kétszeresét mérték.

Floridában ez a megengedett határérték egyébként 8 ezrelék – ehhez 120 perc alatt 4-5 egységnyi italt (azaz összesen valamivel több mint egy üveg bort) kell elfogyasztani. Ha a hölgynél ennek a kétszeresét mérték, akkor bizony valóban meglehetősen ittas lehetett.

Amikor a hölgy kihallgatható állapotba került, kiderült, hogy tényszerűen nem vezetett: miután befejezte az italozást, beült Teslájába, aktiválta az Autopilot önvezető funkciót, és kiadta az utasítást, hogy vezessen haza.

A rendszer azonban, mint jelenleg minden hasonló technológia, nem alkalmas arra, hogy teljes egészében felügyelet nélkül, egyedül működjön.Különböző szenzorok ellenőrzik ezért, hogy a sofőr fogja-e a kormányt, nézi-e az utat, illetve utal-e bármi jel arra, hogy álmos, illetve nem figyel.

Mivel a nő vélhetően az elindulás után nem sokkal elájult a részegségtől, az autó elindította a figyelmeztetési protokollt, aminek a végén leállt, ahol éppen volt. Az, hogy ezt az autópálya középső sávjában tette, az már a rendszer hiányossága, és jelzi, hogy a fejlesztő mérnökök nem készültek fel minden lehetőségre.

A lényeg azonban az, hogy a hatóságok a világon mindenütt egyformán kezelik a félig önvezető rendszereket: mivel azok felügyeletet igényelnek, a jogi felelősség azt a személyt terheli, aki a vezetőülésben helyet foglal.