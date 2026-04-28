Az Alpina sosem akart M-es BMW lenni. Nem érdekelte a tizedmásodpercek hajszolása, és nem rázta ki az utasokat kőkeményre hangolt futóművekkel. A buchloei manufaktúra a könnyed, végtelen nyomatékban, az erőlködésmentes 300 km/h feletti utazósebességben és a kézzel varrott Lavalina bőrben hitt – egészen addig, amíg a BMW át nem vette a márka jogait. Azóta a Bovensiepen-korszak végleg lezárult.

A Sport Auto szerkesztősége ezért úgy döntött: megszervezi az utolsó tiszteletkört. A pályán egymás mellett a 2012-es B3 GT3 és a friss B3 GT – a két leggyorsabb buchloei Alpina, amely valaha a Nordschleifén megfordult.

A B3 GT hajtáslánca nem aprózza el: az BMW M S58-as blokkján alapuló, duplaturbós soros hathengeres 529 lóerőt és 730 Nm nyomatékot présel ki. Ahogy a Sport Auto cikkében olvasható: „a megnövelt teljesítmény azt az erényt koronázza meg, amelyért az Alpina rajongói mindig is ünnepelték a márkát – a korlátozás nélküli végsebességet.” A zöld-kék Alpina-kijelző a teszten 311 km/h-t mutatott az Autobahnon – miközben hasonló M3 Competition az M Driver’s Package-dzsel is csak 290-ig jut el.

A Nordschleifén a B3 GT 7:51,62 perces köridőt futott – ez minden idők második legjobb buchloei Alpina-eredménye. Az első helyet a B3 GT3 tartja: a mindössze 99 példányban gyártott, 408 lóerős, semislick-gumiabroncsokra szerelt kupé 7:49 perces rekordja máig áll.

A B3 GT3 feszes rugóstagos futóművével és hidraulikus kormányával „időkapszulává válik – hirtelen olyan, mintha visszaugrottunk volna 2012-be.” A modern B3 GT ezzel szemben már 1810 kilogrammos összkerékhajtású limuzin, Daytona Violet fényezéssel és Oro Tecnico arany felnikkel – és mégis képes arra, hogy a Fuchsröhre völgyébe padlógázzal érkezzen anélkül, hogy akár egy pillanatra is bizonytalanná válna.

A teszt során kiderült: a B3 GT nem legyőzni jött a GT3-at, hanem méltóképpen elköszönni mellette. Két különböző autó, két különböző korszak – egy közös szellemmel. A teljes összehasonlítás, a menetdinamikai mérések és az utolsó buchloei Alpinákról szóló részletes elemzés a Sport Auto aktuális számában olvasható.

Mit kap jutalmul egy kilencszeres rali-világbajnok? A Toyotánál a saját neve fémjelzi az autót: az Ogier 9x World Champion Edition mindössze 200 példányban készül el, speciális összkerékhajtás-módokkal és egyedi dizájnnal. A Monte Carlo Rali hajtűkanyaraiban jártunk a GR Yarisszal — ahol tegnap még maga Sébastien Ogier száguldott, ma mi fogtuk a kormányt.

Mikor egy autógyártó 1600 lóerőt zsúfol 1600 kilogrammba, az eredmény nem pusztán szuperautó — hanem felkínált párbaj a valóság határaival. A Bugatti Bolide a Paul Ricard versenypályán bizonyított: nulláról százra 2,2 másodperc, lassuláskor a fizika szó szerint hátba vágja a vezetőt. Negyven példány, négymillió euró, és a W16-os motorok végleges búcsúja — egyszerre volt ez a teszt megtiszteltetés és korszakzárás.

Lehet-e csomagtartós családi autó egyszerre a Nordschleife ura és az iskolás gyerekek fuvarozója? A BMW M3 CS Touring 7:28,21 perces nordschleifei körrekorddal és 31,1 méteres fékúttal bizonyítja, hogy igen — utóbbi adat pontosan megegyezik az M4 CSL teljesítményével. A Michelin Pilot Sport Cup 2 R semislick gumi szokatlan választás egy kombira, de a stopperóra nem ismer kompromisszumot.

A Ferrari Romának örökösét kapta, és az örökös neve Amalfi. A 640 lóerős V8-as 9 másodperc alatt éri el a 200 km/h-t; a Manettino egyetlen kattanásával pedig portugál vidéki utakon azonnal megváltozik a világ körülötted. Az igazi kérdés az, hogy az elegáns kupé mennyit veszített a Roma karakteréből — és mennyit nyert az Amalfi névvel.

Tető nélkül, ajtók nélkül, szélvédő nélkül — és mégis rendszámozható. Az Ariel Atom 4RR 700 kilogrammos tömegébe 525 lóerőt préseltek, minden egyes motort több mint száz órányi kézi munkával szerel össze egyetlen technikus. Tonnánként 780 lóerő: ez az a szám, amelyet egyenesen lehetetlen elfelejteni.

Az amerikaiak visszahozták a Grand Sport nevet — ezúttal 731 lóerős hibrid hajtással. A Corvette Grand Sport X 6,7 literes V8-as szívómotorát az első tengelyen elhelyezett elektromotorral párosítja, így a rendszerteljesítmény felülmúlja még a Z06-ot is.

Mit vásárol az ember, ha 60 000 eurót spórol meg a csúcs-Continental árából? A belépő Bentley GT Dubaj sivatagos útjain 680 lóerőt és 930 Nm nyomatékot kínál, miközben a szoftveres teljesítmény-visszafogás papíron 102 lóerőt vesz el. A valóságban ez a különbség csak a legszélsőségesebb sebességeken érezhető — és a dubaji traffipaxok sűrűsége miatt ilyen helyzetbe amúgy sem kerülhet az ember.

A BMW új i3 elektromos limuzinja 900 kilométer hatótávval és 10 perces villámtöltéssel írja újra az elektromos autókkal kapcsolatos közhely-gyűjteményt. A 800 voltos architektúra és az 469 lóerős hajtáslánc már önmagában lenyűgöző — de a 2027-re tervezett i3 M prototípusai 1360 lóerős, kerekenként egyedi hajtást sejtetnek. Ez teljesen új fejezet!

Az EU emissziós előírásai ostrom alá veszik a Porsche 911 GT3 négyliteres szívómotorát — a weissachi mérnökök mégis megvédik a pozíciójukat. Rövidített áttétellel kompenzálnak, a motor pedig 9000 fordulaton énekel, akárcsak eddig. A legújabb GT3-teszt egyetlen kérdésre keresi a választ: Weissach vagy Brüsszel — ki kerekedik felül?

Három sportos kompakt, amelyek mind SUV-ruhában érkeznek, és ezzel már belépőjükkor felvetik a kérdést: van-e még értelme a sportosságnak ebben a szegmensben? Az Audi SQ2 a legkönnyebb és a leggyorsabb, a BMW X1 a legjobb fékekkel rendelkezik, a Mini Countryman JCW pedig elveszítette azt, ami igazán Mini-vé tette. A köridők sorrendje meglepetést tartogat.

