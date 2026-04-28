Magyarországon tízből hét háztartás rendelkezik saját autóval, 15 százalékuknak pedig több gépjárműve is van. Budapesten jóval kevesebben használnak autót (58%), mint a vidéki városokban (69%) és falvakban (71%), sőt a fővárossal összehasonlítva vidéken kétszer annyian rendelkeznek egynél több kocsival – mutatott rá a Cofidis és az NRC friss reprezentatív Hitel Monitor kutatása.

Céges autóval a megkérdezett háztartások 14 százaléka jár, de vidéken szintén nagyobb arányban találhatók céges kocsik, mint Budapesten. A válaszadók körülbelül harmada véli úgy, hogy a céges autó státuszszimbólumnak számít, de ez az arány magasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a közép-magyarországi régióban élők között.

Családtagként tekintünk használt autónkra

A magyarok többsége (58%) szerint idehaza az autó szinte családtagnak számít, és a tulajdonosok 85 százaléka valóban így is érez autója iránt. Meglévő kocsiját a megkérdezettek háromnegyede használtan vásárolta, felük öt évnél régebbi modellt választott, közel harmaduk pedig tíz évnél régebbit engedhetett meg magának.

Járművásárláskor a férfiak jóval nagyobb arányban választottak új autót, mint a nők, ahogy a 60 év feletti vásárlók, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a fővárosban élők között is az átlagnál jóval többen döntenek új autó beszerzése mellett.

A gépjárművel rendelkezők kétharmada önerőből vásárolta meglévő autóját, sokan pedig részben vagy egészben hitelt, illetve vannak, akik autólízinget vettek igénybe. Tízből hétnek már lejárt a finanszírozása, és döntő többségük (85%) ezután megtartotta kocsiját, de néhányan családtagoknak adták tovább (7%) vagy a piacon értékesítették (6%), illetve beszámíttatták új autó vásárlásába (3%).

Most sem telne új autóra

Idehaza tízből hárman terveznek autóvásárlást, többségük három éven belül. A vételt fontolgatók közel kétharmada használt gépjárműben gondolkodik, felük ötéves vagy fiatalabb típust szerezne be. Egyötödük nyitott arra, hogy elektromos autóra váltson. Az autóvásárlást tervezők közel fele (46%) ötmillió forintnál olcsóbb kocsit venne, minden harmadik (34%) 5-10 milliós autót nézne ki magának, tizedük pedig a 10 millió forint feletti példányokból válogatna.

Autóvásárlásnál a magyarok számára a legfontosabb az ár, a megbízhatóság, a fogyasztási és a fenntartási költségek. Csak ezután következnek olyan szempontok, mint a méret és praktikum, a biztonság, kényelem és felszereltség, a márka, a dizájn vagy a környezetbarát működés.

A benzinár-növekedés hatására a hazai autósok fele kevesebbet használja a gépjárművét, ami különösen igaz a havi 350 ezer forintnál kevesebbet keresőkre (60%). A válaszadók döntő többsége (73%) pedig attól tart, hogy az iráni konfliktus következtében tovább emelkedik az üzemanyag ára. Ebben a kérdésben a fiatalok jóval optimistábbak (59% tart tőle), mint az idősebb korosztály, ahol a hatvan év felettiek 85 százaléka borúlátó a helyzet alakulását illetően.

