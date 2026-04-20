Az elmúlt hónapban mintegy 93 900 autó cserélt gazdát a hazai használtpiacon. Ez az érték nem kevesebb, mint 14 százalékkal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot (82 ezer adásvétel) – írta a Jóautók.hu közleménye. Az ilyenkor szokásos szezonális aktivitást ezúttal a januárban elmaradt vásárlások pótlása, illetve áttételesen a használtautó-import felfutása is segíthette.

Januárban havas hetek nehezítették a kereskedést, az elmaradt adásvételek pedig az ezt követő hónapokban realizálódtak. Emellett 11 százalékkal nőtt az újautó-eladások száma, és a használtimport is hétéves csúcsra emelkedett. A forgalomba kerülő autók által lecserélt járműveket pedig többségükben a hazai piacra vitték, ami tovább pörgette az amúgy is szezonálisan erős márciusi forgalmat.

Hosszú távon a hazai autópark folyamatos bővülése is élénkíti a használtautó-piacot. Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő autók száma: 2016 év végén még csupán 3,2 millió, ma pedig már mintegy 4,4 millió autó fut az utakon. Így – bár a 90 ezret meghaladó havi forgalom egyelőre biztosan nem válik állandóvá – a számok törvényszerűen emelkedő trendet mutatnak a jövőben is.

Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az első negyedévben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (48,1%). Hosszú idő után elvesztette első helyét az Opel (9,9%), amelyet az a Volkswagen (10,1%) utasított maga mögé.

Utóbbi márka pozíciója 2019 óta folyamatosan erősödött a dobogó második fokán, mígnem most az élre tört. A harmadik helyen álló Suzuki a negyedéves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak, őt követi a Ford a negyedik helyen (7,7%). Az ötödik és hatodik hely között hajszálnyi a különbség: jelenleg a Toyota (6,2%) mindössze 81 autóval vezet a tavalyi ötödik BMW (6,2%) előtt.

Miközben a használtautó-piacon 2026 első negyedévében gazdát cserélő 244 500 személyautó mennyisége 4 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 235 ezres értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 35 900 darab volt. Ez utóbbi mutató 17 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 30 600-as értéket.

