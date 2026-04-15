Nem csupán az új autók forgalomba helyezése, hanem a használtautó-import is jelentősen bővült az első negyedévben. De amíg az új modellekből 10,8 százalékkal kelt el több, mint az elmúlt év azonos időszakában, vagyis 36 455 példány, addig a 35 891 darabos használtimport 17,2 százalékos növekedést jelentett.

A forint ugyanakkor dinamikusan erősödött az elmúlt napokban. Ez a Das WeltAuto közleménye szerint az importra azonnal hatást gyakorol, az erős forint ugyanis olcsóbb beszerzést és alacsonyabb költségeket jelent a kereskedők számára.

Az alacsony(abb) árak megjelenésére azonban még várni kell, hiszen ez leginkább az árfolyam tartós helyzetétől függ. A várakozások szerint ha a jelenlegi árfolyam az elkövetkezendő hetekre is megmarad, akkor sok kereskedő fordulhat a külföldi beszerzési források felé.

Ez persze nem jelent egyértelmű árcsökkenést a magyar használtautó-piacon, hiszen ahhoz a jó árfolyamnak tartósan, hónapokon keresztül fenn kellene maradnia. Pár nap elteltével még nehéz megmondani, milyen irányt fog venni a hazai fizetőeszköz, vagy ha tovább erősödik, akkor hol fog megállni ez a tendencia. Az viszont bizonyos, hogy most a legtöbb piaci szereplő, különösen azok, akik külföldről szerzik be árukészletüket, éjszakába nyúló számításokat végeznek.

A következő hónapok forgalmának alakulását tehát nagyban befolyásolhatja az árfolyamok mozgása, valamint a nyugat-európai kínálat változása, de a jelenlegi tendencia alapján a használtimport az év további részében is az újautó-piacnál gyorsabb ütemben bővülhet.

Itt a miniszterelnöki autóflotta, amivel a rendszerváltás óta utaztak az aktuális kormányfők. Vajon Magyar Péter mit fog választani?