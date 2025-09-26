A Nissan elképesztően ügyesen oldotta meg a szinte megoldhatatlan formatervezési feladatot, miszerint egy másik márka legendás autótörténelmi dizájnját kellett valahogyan a saját márkaimidzséhez alakítania. Az első személyes találkozáson az autóval egyáltalán nem egy – vele közösen fejlesztett – Renault 5-öt láttam, hanem egy érdekes, kedves, agressziótól mentes, de jó kiállású, álltában is dinamikus autót, amit azonnal megkedveltem.

A főfényszórók köré firkantott fénykarikák egyrészt felidézik a kettővel ezelőtti Micra kerek békalámpáját, másrészt nagy szerepet kapnak abban a kacsintós üdvözlésben, amivel a kocsi köszönti a gazdiját, amikor közeledik felé a kulccsal. A hátsó R5-lámpa totális átrajzolása is jól sikerült. Szépen, egyedi megjelenésben ragyog az új Micra feneke, valamint ha nagyon hunyorítunk és nagyon akarjuk, itt is bele lehet látni a 4-es széria, vagyis a K12-es modellkódú Micra kontúrjait az új autóba.

A kettő között, a kocsi oldalán egy hosszú vájatot találunk, ami ténylegesen egy vájatként is keletkezett. Az agyagmodell készítése során az egyik dizájner állítólag fogott egy kerek kanalat és azzal húzott egy mély, félköríves metszetű árkot, végig az autó hosszán. Ez lett a “scoop line”, a fagylaltoskanál-vonal, ami, ha nem is azon a szinten, mint a Rolls-Royce-ok kézzel húzott “pinstripe” csíkja, de kellemes büszkeséget adhat a tulajdonosnak. Kreatív és látványos kis hülyeség ez, amitől erőteljesebb, szilárdabb lesz a Micra karaktere, hisz másnak ilyen csíkja nincs! Ráadásul ez is rímel egy picit a K13-ra: annak az autónak is volt egy magasan húzott, hangsúlyos oldalvonala.

A Micrán találni még jó néhány csemegét a szemnek. Van, ami ismerős már valahonnan (mint az egymással szemben úszó cápák a C-oszlopon és a tetőantennában, vagy a rejtett hátsó kilincs), van, ami új (a fekete betétes, 4×2 küllős felnik, vagy az első lökhárító függőleges vezérsíkokat imitáló betétei a sarkokon), és van, ami csak úgy jól néz ki, mint a nagybetűs márkajelzés a hátsó lámpák között, alatta az érdekes metszett Micra felirattal. Az összhatás pedig harmonikus, kedves, friss és szerintem nem is túlzottan nőies, mint ez néhány korábbi Micra-generációnál azért előfordult. Rózsaszínben azért nem érezném túlzottan sajátomnak, de akár ebben a kékben simán felvállalnám magam is.