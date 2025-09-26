A Nissan Micra korábbi öt generációjából négy sikeres szereplője volt az európai autópiacnak is, a modell történetének 40 éve alatt 6 millió példány talált gazdára belőlük a világban. A kivétel a túl nagyra sikeredett előző széria. A közönség nem igazán értékelte, hogy a márka kisautója hirtelen árban is, méretben is túlnőtte a kategóriáját.
A Micra piaci jelenlétének folyamatossága is megszakadt, amikor a Nissan 2023-ban utód nélkül zárta le a gyártást. Most viszont itt a hatodik széria, ami máshogy szakít a modell történetének eddigi előzményével, mint közvetlen elődje tette. Egyrészt ez egy kizárólag elektromos hajtással készülő kisautó, másrészt pedig nem önálló modell, hanem a Renault 5-tel közösen született ikertestvére.
Külső
A Nissan elképesztően ügyesen oldotta meg a szinte megoldhatatlan formatervezési feladatot, miszerint egy másik márka legendás autótörténelmi dizájnját kellett valahogyan a saját márkaimidzséhez alakítania. Az első személyes találkozáson az autóval egyáltalán nem egy – vele közösen fejlesztett – Renault 5-öt láttam, hanem egy érdekes, kedves, agressziótól mentes, de jó kiállású, álltában is dinamikus autót, amit azonnal megkedveltem.
A főfényszórók köré firkantott fénykarikák egyrészt felidézik a kettővel ezelőtti Micra kerek békalámpáját, másrészt nagy szerepet kapnak abban a kacsintós üdvözlésben, amivel a kocsi köszönti a gazdiját, amikor közeledik felé a kulccsal. A hátsó R5-lámpa totális átrajzolása is jól sikerült. Szépen, egyedi megjelenésben ragyog az új Micra feneke, valamint ha nagyon hunyorítunk és nagyon akarjuk, itt is bele lehet látni a 4-es széria, vagyis a K12-es modellkódú Micra kontúrjait az új autóba.
A kettő között, a kocsi oldalán egy hosszú vájatot találunk, ami ténylegesen egy vájatként is keletkezett. Az agyagmodell készítése során az egyik dizájner állítólag fogott egy kerek kanalat és azzal húzott egy mély, félköríves metszetű árkot, végig az autó hosszán. Ez lett a “scoop line”, a fagylaltoskanál-vonal, ami, ha nem is azon a szinten, mint a Rolls-Royce-ok kézzel húzott “pinstripe” csíkja, de kellemes büszkeséget adhat a tulajdonosnak. Kreatív és látványos kis hülyeség ez, amitől erőteljesebb, szilárdabb lesz a Micra karaktere, hisz másnak ilyen csíkja nincs! Ráadásul ez is rímel egy picit a K13-ra: annak az autónak is volt egy magasan húzott, hangsúlyos oldalvonala.
A Micrán találni még jó néhány csemegét a szemnek. Van, ami ismerős már valahonnan (mint az egymással szemben úszó cápák a C-oszlopon és a tetőantennában, vagy a rejtett hátsó kilincs), van, ami új (a fekete betétes, 4×2 küllős felnik, vagy az első lökhárító függőleges vezérsíkokat imitáló betétei a sarkokon), és van, ami csak úgy jól néz ki, mint a nagybetűs márkajelzés a hátsó lámpák között, alatta az érdekes metszett Micra felirattal. Az összhatás pedig harmonikus, kedves, friss és szerintem nem is túlzottan nőies, mint ez néhány korábbi Micra-generációnál azért előfordult. Rózsaszínben azért nem érezném túlzottan sajátomnak, de akár ebben a kékben simán felvállalnám magam is.
Belső
A fagylaltoskanalas vájathoz hasonló, karaktererősítő üzenetet találunk a csomagtérfedél felnyitása után a rakodóperemen illetve a két első ülés között, a középső üreg gumiburkolatán: egy-egy sziluettet a japánok szent hegyéről a Fujiról-, ami a márka gyökereit hivatott felidézni. Na de nézzük a komolyabb dolgokat.
Az általános minőségérzet elfogadható. A Micra nem ácsingózik a prémiumszegmens felé, de a sok helyen egyszerűen formázott műanyag körül pont elég puha betétet, gondosan kialakított szellőzőrostélyokat és szép üléskárpitokat találunk, így az összhatás nem olcsóautós. Szépek a kijelzők is; a két darab 10,1 collos képernyő színeivel, fényerejével semmi probléma nincs. (Amíg rükvercbe nem kapcsolunk: a tolatókamera képének felbontása nem igazán 2025-ös.) Érdemes néha felnézni a plafonra is a Micrában: a tetőkárpit plasztikus formázása rettentő menő.
Az ülések elöl kényelmesek, de még némi oldaltartásuk is van. Nincsenek túl magasan a vaskos padlójú villanyautóban, egy-két órás úton semmilyen panaszunk nem volt rájuk. Hátul már többet nyafogtam. A Micra egyetlen komolyabb baja (akárcsak a Renault 5-é), hogy hiányzik vagy öt centi a hátsó lábteréből ahhoz, hogy igazi négyszemélyes felnőttautó legyen. Persze, tudjuk, hogy még négy méter hosszú sincs az autó, na de a rugalmas elektromos technika lehetőségeinek kihasználásával más gyártók tudtak már komolyabb hátsó lábtereket kialakítani rövidebb testekben is (Honda E, Hyundai Inster). Az se esett jól hátul, hogy az ablakok csak kábé kétharmad részükig süllyednek le és nincs se könyöklő, se felső kapaszkodó az unatkozó kéznek.
A 326 literes csomagtartó nagyobb, főleg mélyebb, mint a kocsi külméretei alapján sejthetnénk. Sőt, még annál is mélyebb: a padló alatt elég hely van a defektjavítónak és a töltőkábelnek. Igazság szerint még egy mankókerék is beférne ide! A támlák 2/3-1/3 osztásban, könnyen ledönthetők, ha több helyre van szükség, de sajnos nem fekszenek síkba a raktérpadlóval.
Technika
A Nissan Micra padlólemeze alá 40, vagy 52 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor kerülhet. A kisebb maximum 80, a nagyobb 100 kW teljesítménnyel tölthető egyenáramú gyorstöltőről, így mindekettő az iparágban általánosan jellemző félóra alatti 20-ról 80%-ra töltési képességgel büszkélkedhet. A váltóáramú töltés maximum teljesítménye 11 kW.
A hatótáv hivatalosan 317 vagy 416 kilométer egy töltéssel; városban-országúton ez nagyjából stimmel is, autópályán és/vagy hideg időben persze jelentős csökkenéssel számolhatunk. A Nissan Micra mindkét akkuja képes a kétirányú energiaáramoltatásra, így kempingfelszerelések, hobbieszközök számára mozgó konnektorként is használható az autó.
A kisebb akkuhoz 90 kW-os (122 LE), a nagyobbhoz 110 kW-os (150 LE), állandó mágneses szinkronmotor jár, amely egyfokozatú áttételen keresztül az első kerekeket hajtja. A gyorsulás mindkettővel 8 másodperc körüli, a nagyobb akku mintegy 70 kilós súlytöbblete miatt. A végsebesség 150 km/h minden verzióban. A futómű elöl MacPherson – nem is vártunk mást -, hátul viszont teljesen független, többlengőkaros, ami meglepően igényes megoldás ebben a méretben.
Természetesen a 2026-os modellévre készült Micra sem lehet meg Connected Services, mindenféle online hókuszpókusz nélkül. A szokásos marketinges győzködéseket ezek hasznosságát illetően nyilván eleresztettem a fülem mellett, de két dologban valóban hasznos tud lenni az egy évig ingyen, utána éves díjért használható, Google alapú szolgáltatáscsomag.
A legfontosabb, hogy hosszú úton a navigációs rendszer az autó valós fogyasztási adatainak birtokában képes javaslatot tenni a töltési megállásokra, sőt: a töltések előtt úgynevezett prekondicionálást is végez, vagyis az akkut a lehető leggyorsabb töltéshez ideális hőmérsékletre fűti a megállás időpontjára. Ez a szuperképesség jellemzően nagyobb, drágább villanyautókban szokott jelen lenni. Szintén hasznos az adatkapcsolattal rendelkező Micrában az indulás előtti, mobiltelefonról kapcsolható előklimatizálás képessége – ez minden villanyautó talán legnagyobb versenyelőnye a hideg garázsban álló, előre nem felfűthető benzines vagy dízel autókkal szemben.
Vezetés
Az új Nissan Micra nagyobb, erősebb változatával gurultunk egy kellemeset, Rotterdamban és környékén. A keskeny holland utak leszedált forgalmában az álmatagon és teljesen kisült veszélyérzettel közlekedő biciklisek tömegében nem volt se lehetőségünk, se bátorságunk még csak meg se közelíteni az alacsony súlypontú, remek egyensúlyú, fürge kis villanyautó képességeinek határait. Azt viszont éreztük, hogy ez a szűk 150 lóerő igazából mindenre elég, amit a valós forgalomban csak akarhat az ember.
Jól gyorsul, megbízhatóan lassul, szépen fordul a Micra. Stresszmentes, tiszta öröm vele minden kilométer, profi és kevésbé gyakorlott sofőrnek egyaránt. A kilátás minden irányban jó, a belső tükör és a mögötte lévő “szenzorsziget” se takar bele a jobb oldalba, pedig ez gyakori kisautós ergonómiai hiba manapság.
A vezetéstámogató elektronika ügyes, okos és nem túl tolakodó. A sávtartás, a távtartás finoman, szinte észrevétlenül valósul meg. Ha netán elájulnánk vagy neadjisten meghalnánk tempomatos, sávtartós vezetés közben, az autó a ma lehetséges legszimpatikusabb módon reagálna: előbb finom jelzésekkel figyelmeztetne, hogy vegyük vissza a kormányt, majd, ha ez nem történne meg, lassan, óvatosan, a vészvillogót felkapcsolva megállna, nehogy nagyobb baj legyen.
Csendes az autó, még autópálya-tempó (legalábbis holland autópálya-tempó: 100 km/óra) mellett is van értelme annak, hogy a csúcskivitel Harman-Kardon hifije szóljon a kabinban. A klímakomfortról is kedvező volt az első benyomásunk, bár a húsz fok feletti külső hőmérséklet nem tette próbára sem a légkondit, sem a fűtést. Na sebaj, a várhatóan a télen érkező magyar tesztautóban majd kiderül minden, legalábbis ami az alapáron járó hőszivattyús klímarendszer fűtési képességeit illeti.
Költségek
Mivel a kocsi árát még nem közölte az importőr, egyelőre nem tudjuk pontosan elhelyezni a kínálatban. Tippelni viszont tudunk: valahol a Renault 5-höz nagyon közel várjuk az árakat, vagyis 11 millió forint körülre sejthető az alapmodell induló ára a kisebb akkuval, gyengébb motorral és valahová 13 millió környékére tesszük a nagyobb akkus, 110 kW-os változat alapárát. Ha így lesz, a Nissan Micra a valamivel nagyobb, de kevésbé attraktív BYD Dolphin és MG4, vagy a nagyjából ugyanekkora elektromos Corsa árszintjén rajtol, és drágább lesz, mint a hasonló méretű Fiat Grande Panda vagy a Citroën Ë-C3.
Az autó fogyasztását is nehéz megbecsülni egy rövid menetpróba után, pláne egy olyan országból, ahol gyakorlatilag nincs domborzat és már csak 100 km/h a megengedett legnagyobb sebesség az autópályán. De valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha 13-15 kWh/100 km vegyes és 19-20 kWh körüli autópályás energiaigényt becslünk a Micrának.
Ami a garanciát illeti: a Nissan öt év vagy 120 ezer kilométer jótállást vállal a Micrára, de mindez kitolható 10 (egyes piacokon 8) évre is, ha a gazdi lelkiismeretesen rendszeresen márkaszervizbe hordja karbantartásra autóját. Emellé mondhatni természetesen jár az akkura vállalt 8 év/160 ezer kilométer szavatosság.
Ismerkedj meg videóban is az új Nissan Micrával:
Értékelés
Könnyű beleszeretni és nehéz csalódni benne használat közben. Az új, elektromos Nissan Micra minden renault-s platformközösség dacára a saját jogán létező, karakteres kisautó. Városi autónak, második autónak hibátlan, de akár egyautós modellben használt főautónak is alkalmas lehet, ha nem akarunk a hátsó üléseken folyton testesebb felnőtteket szállítani.
Sok most a szereplő a Micra kategóriájában, de az elektromos kis Nissan jó szívvel ajánlható, jó ár-érték arányú választásnak ígérkezik. De ezt az ítéletünket csak akkor véglegesíthetjük majd, ha megkapjuk az autó hivatalos hazai árlistáját is.
