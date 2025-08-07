Jobb térkihasználást és hatótávot ígér az önálló villanyautós technika, de a belső égésű motoros és elektromos autókkal közösen használt padlólemezre épített villanyautókat is meg lehet csinálni nagyon jóra, amire ékes példa a Ford Puma Gen-E.

Akárcsak a 308 vagy az Opel Astra, az elektromos 208 is vegyes hajtásmódú padlólemezt használ a Common Modular Platformmal. A megoldás fő előnye a kisebb fejlesztési ráfordításon kívül a gyártás rugalmassága. Ha nem fogy annyira a villanyautó, több készülhet a benzines meg a hibrid verziókból és viszont.

Nincs már dízel és szívómotoros 208 itthon, a benzinesek mind háromhengeresek és turbófeltöltősek. A 100 lóerős váltója kézi és hatfokozatú, a 48 voltos hibridből választható 110 és 145 lóerős rendszerteljesítményű, mindkét esetben kettős kuplungos, e-DCT6 nevű automatikus sebességváltóval, amelybe a villamos gépet integrálta a Peugeot. Az áttekinthető ráfordítással egész sokat nyújtó hibridrendszerről itt olvashattok.

Eredetileg a Peugeot e-208 motorteljesítménye 100 kW/136 LE volt és 340 kilométert bírt két teljes töltés között. 2021-től már 362 kilométert hoztak ki az akkuból, 2022 őszén erősebb motort (115 kW/ 156 LE), bővített kapacitású nagyfeszültségű telepet és okosan vezérelt hőszivattyút kapott a francia kisautó; így nőhetett ismét a hatótávolság.

A két villanymotor nyomatékmaximuma között 10 Nm a különbség, 260 illetve 270 Nm a csúcsérték. 8,9 illetve 8,3 mp a gyorsulás 100-ra és egyformán 150 km/óra a leszabályozott végsebesség.

Némi csúszással, nagyjából egy éve futott be hazánkba a modellfrissítés utáni e-208, amilyet teszteltünk. A műszaki adatlap szerint a kisebb akkuval 349-362 km, a nagyobbal 397-409 km tehető meg. A legfrissebb verzióban az erősebb motorral 433 km a WLTP-adat a 136 helyett 156 lóerős, mégis takarékosabb villamos géppel.

Hat év alatt harmadával nőtt a megtehető távolság erősebb motorral, ami egy modellcikluson belül impozáns fejlődés.

A villany 208 továbbra is NMC-kémiájú cellákból összeállított lítiumion-akkumulátort használ a 136 lóerős villanymotorral bruttó 50, nettó 46,3, a teszteltben bruttó 51, nettó 48,1 kilowattórás kapacitással. Utóbbi akku 17 modulból áll, 340 kilogrammot nyom és 378V a feszültsége.

Mivel a nagyobb kapacitású akkumulátor 5 kg-mal könnyebb, mint a kisebbik, a kétféle hajtáslánccal az e-208 tömege kilóra azonos. 1455-1510 kg közötti, ami nem számít rossznak ezzel az akkumérettel a villanyautók között.

Változatlanul 100 kW az egyenáramú töltési csúcsteljesítmény, ami ma is versenyképes a kisautók között, és alapáron továbbra is csak 7 kilowattos az egyfázisú fedélzeti váltóáramú töltő.

Otthon a wallboxról töltve ez is elég, 8 órán belül nulláról is feltölt vele az akku, de 2025-ben illene komolyabb technikát adni szériában. A háromfázisú, 11 kW-os AC-töltő felára 200 000 forint mindkét akkuval és a motorral.

A modellfrissítés alkalmat adott volna rá, hogy gyári navigációt kapjunk, amely képes egy hosszabb utat töltési megállókra osztani a villámtöltők adatainak megadásával, megjelölve az érkezéskor várható töltöttséget és a kalkulált időkiesést az egyes stációkban.

Ez ma simán elvárható villanyautós alapfunkció, de a tesztautóban nem volt navigáció, így az autó nem is képes automatikusan előmelegíteni az akkupakkot egyenáramú töltéshez, amikor villámtöltőt adunk meg úti célként.

Aki most, a továbbfejlesztett verzióban rendeli meg az autót és bízik a töltöttségkorlátozás akkuélettartam-hosszabbító hatásában, már beállíthat 80 százalékot is az akkutöltés felső határaként, amit a tesztautó még nem tudott.

Új az utazástervező szoftver is, a Trip Planner kalkulál az akkumulátor induláskori töltöttségével, a megérkezéskor elvárt töltöttségi szinttel, az útba eső töltőpontok elhelyezkedésével, a menetidővel, a sebességgel, a forgalommal és a kaptatókkal is.

Szintén új a csak az erőseb motorhoz választható a V2L funkció. Végre az e-208 is képes 3,5 kW-os határig 16A-es kimenettel tápláljon külső fogyasztókat, az ehhez szükséges adaptert külön kell megvenni.

Nem csak az elektromos modellek, de az összes Peugeot 208-as megkapja az akadályfelismerő vészfékrendszert hatékonyabbá tevő, a gyalogosokat és kerékpárosokat könnyebben felismerő új, multifunkciós videokamerát.