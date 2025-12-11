Miközben új villanyautóinak (R4, R5, Twingo) formatervével óriási lelkesedést vált ki, nem feledkezett meg a hagyományosabb modelljeiről sem a Renault. Baj is lenne, ha úgy tenne, hiszen a cég jelenlegi működésének alapját még ezek adják. Például a Clio, amelyből elkelt 17 millió darab az első generáció 35 évvel ezelőtti bemutatása óta. Az ötödik generáció még ereje teljében van, hiszen Európában 2025 első felében is piacvezető volt. A Renault viszont modellváltással látta fenntarthatónak a sikert, így kicsit korábban, hat év után bemutatta a hatodik generációt, amely a Portugáliába szervezett nemzetközi menetpróbán próbált ki a Vezess.
Külső
Ugyanarra a platformra épül mint 2019 óta piacon lévő korábbi modell, mégis jelentősnek mondható változást látni az új Clio formavilágában, amely nyomokban hasonlít csak az elegánsabb elődhöz. Robusztusabb, izmosabb, nyersebb benyomást kelt a modell minden irányból, változtak az arányai, emellett jelentősen nőttek a méretei is.
Hosszirányban 67 mm-rel 4,12 méteresre nyúlt a hatodik generáció, amely egy hosszabb motorháztetővel és a hátul erősen emelkedő övvonallal egy dinamikus kupé benyomását kelti oldalnézetből. A méretbeli növekedés a nagyobb első túllógáson, illetve a masszív 39 milliméteres első nyomtávnövekedésen is látszik. Ez a hossz a Renault palettán 20 centivel a Renault 5 fölé, 2 centivel a Renault 4, és 12 centivel a Captur alá pozicionálja a hatodik Clio generációt.
Elölről egészen agresszív a megjelenése. A hatalmas fekete felületekkel olyan mintha mindent be akarna kapni az autó, mellé csápszerű nappali menetfény erősíti a vadorzó hangulatot. Látványos elemek a gyémántmintás hűtőmaszk és a lebegő lámpák, de igazán különlegesek oldalról a lámpákhoz kapcsolód karosszériamélyedések és az ív az ajtókon. Ezeken túl az akár 18 colos felnik is komolyabb fellépést sugároznak ez eddiginél. A karosszéria hét különböző színben lesz választható, az Absolute Red (bordó) és az Absolute Green (zöld) fényezés teljesen új.
A környezetvédelem jegyében a 18 colos Esprit Alpine felnik 50 százalékban újrahasznosított alumíniumból készülnek, de belülről ennél is nagyobb az újrahasznosított anyagok aránya.
Belső tér
Az új Renault Clio utasterében az ülésszövetek legalább 92 százaléka újrahasznosított, illetve a műszerfal minimum fele is új életre keltett anyagokat használ. Ez semmit nem von le a prémium érzésből, ami a csúcsmodell, az Esprit Alpine felszereltségben gyorsan hatalmába kerít, de jó hír, hogy a szintén kipróbált Techno felszereltség hasonló minőségérzetet kelt. Az utastér szélesnek, tágasnak hat, ezt az érzetet erősíti a 10,1 colos műszerfali képernyővel egybenőtt, keresztben elnyúló szintén 10,1 colos központi kijelző is, amelyen a 48 különböző árnyalatot ismerő hangulatfény is beállítható többek között.
Az Austral és Rafale modellekhez hasonlóan alul-felül kissé lapított kormány jobb oldalán már három bajuszkapcsolót találunk, ugyanis felkerült a sebességváltó legfelülre. A középkonzolon felszabaduló helyet apró tárolórekeszek használják ki, amit a tabletekhez hasonló, hajtogatható fedél rejt.
A hátsó sorban sem kell szűkölködnünk, nőtt valamelyest a lábtér, és az ülések alá is bedugható lábfejnek köszönhetően jól elférni még 190 centiméteres magasság és hosszú lábak birtokosaként is. A fejtér szintén kényelmes eddig a magasságig. A két első USB-C porttól eltérően hátul egy 12 voltos aljzattal kell beérnünk.
Nem kisautós méret a 391 literes csomagtartó sem, amelyet most még könnyebb pakolni, mert az alsó perem 4 centiméterrel alacsonyabbra költözött.
Technika
A beltérnél maradva jópár új, kisautóban szokatlan technikai megoldással próbálnak magukhoz láncolni a franciák. A Google integráció a szokásosnál mélyebbre hatolt, nem csak a Play áruházból lehet appokat letölteni, illetve navigálni a Mapsben, de hamarosan a Gemini AI asszisztens is elérhető lesz egy frissítéssel. Utóbbival állítólag már emberi nyelven lehet majd beszélgetni, és konkrét parancsszavak megjegyzése nélkül is engedelmeskedni fog az autó. Az első 3 évben havi 2 GB adat is ingyen lesz a Clióhoz, ami 40 óra audió, vagy 3 óra video streamingre elegendő nagyjából.
A szórakozás mellett a biztonságot is komolyabban veszi a hatodik generáció, felszereltségtől függően akár 29 vezetéstámogató rendszer is összegyűlhet a lemezek alatt. Az adaptív tempomat kanyarokban és körforgalomban is üzemel, és nemcsak az előttünk haladókat, de az hátulról érkezőket is figyeli és jelenti, ha éppen nem számolnánk velük egy előzés alatt.
Szintén új, hogy már hátramenetben is van vészfékező funkció, amely sokakat jelentős anyagi kártól óvhat meg, illetve kiszállásnál a nagyobb és drágább modellekhez hasonlóan hang és fényjelzéssel vigyáz a Clio a testi épségünkre.
A 360 fokos körpanorámát nyújtó kamerarendszer által meglepően jó képminőségben tárul elénk a környezetünk, ez szintén sokat dob a minőségérzeten. Az asszisztenseket dupla gombnyomással kapacsolhatjuk ki a műszerfal bal oldalán lévő gombokkal, ha éppen nem kívánnánk azokra hagyatkozni, vagy ha idegesítene a sebességhatár elérésekor hallható csipogás.
A motorváltozatokat és a dinamikai adatokat látván viszont nem a száguldás az első, ami eszünkbe jut. Három hajtáslánccal készül a Clio, amely háromból a 120 lóerős LPG – gázos verzió nem lesz választható idehaza. Nálunk az 1,2 literes, háromhengeres, turbós, benzines (115 LE) és az átdolgozott full hibrid közül lehet választani. Előbbihez ötfokozatú kézi vagy hatfokozatú automata váltó párosítható, utóbbihoz csak automata, amely hibrid módban öt, elektromos módban kétfokozatú.
Az elődben megjelent fullhibrid-hajtás 1,6 literről 1,8 literes benzinmotorra váltott, teljesítménye a plusz 15 lóerővel 160-ra növekedett. Az Atkinson ciklusú motor +22 newtonméterrel múlja felől az előd nyomatékát, és javult a dinamika is: nulláról százra 8,3 másodperc alatt gyorsulhatunk. Az akkumulátor kapacitása 1,4 kWh-ra nőtt.
A sajtóanyag szerint városi használatban akár 80 százalékban is elektromos módban képes haladni a Clio, a vegyes átlagfogyasztás pedig rekord alacsonynak ígérkezik: 3,9 liter / 100 km, míg a CO2-kibocsátás mindössze 89 g/km. A spóroláshoz hozzájárult, hogy alig változott az autó súlya: felszereltségtől függően 4-49 kilóval lett csak súlyosabb.
Vezetés
Mindig jól vezethető kisautó volt a Renault Clio, az új modell erre is rálicitál. A szélesített nyomtávval rendelkező futómű (elöl +39 mm, hátul +10 mm) kiemelkedően stabil úttartást kínál, az új lengéscsillapítók pedig legalább egy kategóriával magasabb utazási komfortot biztosítanak. Direkten reagál a kormánymozdulatokra a Clio, ami nem véletlen, hiszen a két végállás között mindössze 2,6-ot fordul a kormánykerék, a 10,4 méteres fordulókör a korábbival megegyezik. Utóbbi nagy előny városban.
Vezetési élményben leginkább a futómű és a kormányzás okozta örömökkel kell beérnünk, illetve a jól adagolható fékek is ide sorolhatók. A kipróbált, 160 lóerős fullhibrid hajtáslánc viszont nem sportossága, sokkal inkább gazdaságos működése miatt szerethető. A tesztúton a dinamikus haladást erőltetve is 4,8 – 5,1 liter között maradt a fogyasztás, így nem tűnik lehetetlennek a 4 liter körüli érték elérése. Dinamikája visszafogott,még Sport módban használva is módjával reagál a motor egy padlógázas gyorsításra, országúti tempónál pedig olykor a hibridekkre jellemző zúgással adja tudtunkra, hogy ez nem egy RS-modell. Ettől eltekintve csöppet sem tűnik alulmotorizáltnak a Clio, mindössze arról van szó, hogy az élmény helyett a környezettudatosság került előtérbe.
A kormányon található Multi Sense gombbal egy új Smart mód is választható, amely az az Eco, a Comfort és a Sport mód között válogat automatikusan vezetési stílusunktól függően. Mindezt igen jó érzékkel tette, a sportos haladási szándékot kellően gyorsan lereagálta, ettől eltérő helyzetben pedig gyakran Eco módban próbált spórolni nekünk.
A zajszigetelés is javult a sajtóanyag szerint: tapasztalatunk alapján szinte kizárólag a futómű, illetve olykor a motor felől hallani a haladás hangjait, szélzaj valóban nem zavarja az utazást, amelyhez a remek, 0,30-as cw-érték, és az A-oszlop zajszigetelése is hozzájárul.
Költségek
November eleje óta rendelhető Magyarországon az új Renault Clio (a régi mellett), így a végleges hazai árlista is megjelent. A 115 lóerős, 1,2 literes TCE motorral a belépő evolution felszereltségi szint 8 199 000 forinttól indul, míg a techno 8 899 0000 Ft. Az általunk is kipróbált full hybrid E-Tech 160 modellek az evolution (10 199 000 Ft), a techno ( 10 899 000 Ft) és az csúcsot jelentő Esprit Alpine felszereltségben érhető el – utóbbiért 11 499 000 forintot kérnek.
|Az új Renault Clio és vetélytársai – Listaár, forint
|Renault Clio Esprit Alpine full hybrid E-Tech 160 (160 LE)
|11 499 000
|Toyota Yaris GR Sport Hybrid (130 LE)
|11 190 000
|Peugeot 208 GT Hybrid (145 LE)
|9 970 000
A vezetői asszisztensek jelentős része már az evolution szinthez is jár, többek között jár az adaptív tempomat, a sávtartó rendszer, az éberségfigyelő, és a táblafelismerő rendszer is. A legolcsóbb modellekben csak tolatóradar van, a kamera a középső techno szinttől indul, akárcsak a 10,1”-os kijelző, alatta 7”-os. Az árnövekedés a listaárakat nézve1 millió forinton belül vannak a kifutó modellhez képest, amiért erősebb hajtásláncok és új vezetői asszisztensek kárpótolnak.
Értékelés
A Renault Clio VI messze túlmutat már azon, amit egy városi kisautótól korábban megszoktunk. A konkurensekhez képest nagyobb teljesítménnyel, a kompakt osztály kifinomultságával, és a felsőbb kategóriákra jellemző vezetői asszisztenseivel is kitűnik a sorból.
|Mellette – Ellene
|
|