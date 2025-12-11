Ugyanarra a platformra épül mint 2019 óta piacon lévő korábbi modell, mégis jelentősnek mondható változást látni az új Clio formavilágában, amely nyomokban hasonlít csak az elegánsabb elődhöz. Robusztusabb, izmosabb, nyersebb benyomást kelt a modell minden irányból, változtak az arányai, emellett jelentősen nőttek a méretei is.

Hosszirányban 67 mm-rel 4,12 méteresre nyúlt a hatodik generáció, amely egy hosszabb motorháztetővel és a hátul erősen emelkedő övvonallal egy dinamikus kupé benyomását kelti oldalnézetből. A méretbeli növekedés a nagyobb első túllógáson, illetve a masszív 39 milliméteres első nyomtávnövekedésen is látszik. Ez a hossz a Renault palettán 20 centivel a Renault 5 fölé, 2 centivel a Renault 4, és 12 centivel a Captur alá pozicionálja a hatodik Clio generációt.

Elölről egészen agresszív a megjelenése. A hatalmas fekete felületekkel olyan mintha mindent be akarna kapni az autó, mellé csápszerű nappali menetfény erősíti a vadorzó hangulatot. Látványos elemek a gyémántmintás hűtőmaszk és a lebegő lámpák, de igazán különlegesek oldalról a lámpákhoz kapcsolód karosszériamélyedések és az ív az ajtókon. Ezeken túl az akár 18 colos felnik is komolyabb fellépést sugároznak ez eddiginél. A karosszéria hét különböző színben lesz választható, az Absolute Red (bordó) és az Absolute Green (zöld) fényezés teljesen új.

A környezetvédelem jegyében a 18 colos Esprit Alpine felnik 50 százalékban újrahasznosított alumíniumból készülnek, de belülről ennél is nagyobb az újrahasznosított anyagok aránya.