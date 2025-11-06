Nem áll le a retro vonallal a Renault, azt követően, hogy újraélesztették az 5-ös és 4-es modelleket, a Twingo is visszatér. (Teljes nevén Twingo E-Tech electric.) Bár ez a negyedik generáció, egyáltalán nem épít a legutóbbi modellre, hanem az első, 1992-ben bemutatott ősre hajaz. Feltámasztja annak bájos formavilágát, amelyet elektromos hajtással és a korábbinál nagyobb mérettel társít. Ha megismernéd a Twingo történetét, ezt az oldalt ne hagyd ki!

Az elmúlt évtizedben csökkent a miniautók piaca, főként a szabványoknak való megfelelés miatt, hiszen a beépített vezetéstámogató rendszerek annyira megemelték az árukat, hogy onnan már nem volt jelentősen nagyobb anyagi teher Corsa, Clio, Yaris méretű kisautót választani. Most viszont úgy tűnik, a villanyautók érkezésével ismét izgalmasabb lehet a kategória. Érezhetőbb lehet az árelőny.

Ahhoz, hogy az új Twingo versenyképes lehessen, a francia márka több újdonságot is bevetett a tervezésnél. Az egyik, amit már a Daciánál láttunk, hogy előre meghatározták a tervezett eladási árat és ahhoz igazították a fejlesztést, másrészt rövidebb fejlesztési időszakot szabtak meg.

Kísérleti projekt is volt a Twingo, ahol a márka történelmében először két évre csökkentették a fejlesztési időt, így gyorsabban zajlott, mint bármelyik másik modellé a Renault 127 éves történetében. Feleannyi idő alatt végeztek vele, mint a korábbi elektromos modellekkel.

Múlt héten Párizsba utaztunk, hogy megnézzük az autót egy zártkörű eseményen, így a világpremierrel egy időben bemutathatjuk nektek!

Külső

Ahogy az ipari épületben kialakított stúdióban lerántották a leplet az új Renault Twingóról, azonnal egyértelmű volt, hogy egy harcot megnyert az autó. Jól néz ki. Nem akar újító lenni, mint a második és a harmadik generáció, hanem visszanyúl a gyökereihez és az eredeti formát értelmezi újra.

Azonnal felismerhető, honnan merítettek ötletet, de az is nyilvánvaló, hogy sokat nőtt a kocsi. Az eredeti 3430 mm hosszú volt, az új 3790 mm-es, azaz 35 centivel hosszabb. Ez könnyedén megteremtette a lehetőséget, hogy három- helyett ötajtós legyen a karosszéria. Mozgékonysága azonban így is jónak ígérkezik, hiszen 9,8 méteres fordulóköre. A tengelytávolság 14,5 centit nőtt, 2345 mm-ről 2490 mm-re.

A nevét a twist, swing és tangó szavak összeolvasztásából nyerő modell legújabb generációja is hozza az előd hangulatát, izgalmas karakterét.

Könnyű felismerni az eredeti Twingóra utaló elemeket, így a fényszórókat illetve az arcot formázó orron a szájat megrajzoló hűtőrács alakját. Az első lámpákban a nappali menetfény rajzolja meg a formát, maga a fényszóró az íven belül sötétíttet búra mögött bújik meg.

Olyannyira alapoztak az eredeti Twingo lámpájára, hogy ez nemcsak elöl, de hátul is visszaköszön. A lámpák felső részén lévő kis szárny és a hátsó ablakok fekete betétje aerodinamikai okokból ilyen formájú, ahogy az alapesetben 16, felárért 18 colos felnik is csökkentik a turbulenciát, miként a teljesen burkolt padló is. Ezzel csökken a fogyasztás, nő a hatótáv.

Szintén átemelt elem a motorháztető bal felső részén található három műanyag dísz, amelyek közül a középső itt funkcióval is bír. Az új Renault Twingón nem nyitható a motorháztető, mint az Audi A2-n, mert nincs ok rá, a szervizben – ha kell – leszerelik, így az említett középső sáv alatt van az ablakmosó-folyadék tartálya.

Nemcsak formailag de színeiben is visszaköszön az első Twingo, négyből három szín, a zöld, a vörös és a sárga is elérhető az új kínálatban, persze kissé más árnyalatban. Ugyanakkor az akkori kék helyett most a fekete szerepel.

Belső

Formavilágban, látványban szinte semmit nem vett át elődjétől az utastérben az új Renault Twingo, de finesz és praktikusság terén ugyanazokat az elveket követi. Színek és ötletesség.

A felhasznált műanyagoknál érződik azért, hogy relatív olcsónak szánják az új modellt, de a színek jól ellensúlyozzák ezt. Az ülések kárpitja is olcsóbb jellegű, de strapabírónak tűnt a rövid próba alapján. A kormány borítása jó tapintású, maga kormány túl nagynak tűnik ebbe az autóba, nyilvánvalóan levették a polcról, hiszen a többi modellben is ez van.

Az utastérben sokféle színes megoldással találkozhatunk, vidám az autó beltere. Egyes elemek összehangoltak a karosszéria színével. Sőt, például az első ajtók oldalsó díszítése nem különálló alkatrész, hanem a karosszériával egy időben festett megoldás.

Ezek a színek visszaköszönhetnek a két ülés közé kérhető 3D nyomtatott elemeken is, egy kis doboz, illetve egy palacktartó kerülhet ide. Szintén karosszéria színű lehet az autó „kulcsának” borítása is.

Az autóhoz új betűkészletet terveztek, amely nemcsak a modell feliratában köszön vissza a karosszérián, belül a tetőkárpiton is az új ábécé elemei láthatók, de a szőnyegeken és a váltókar cserélhető burkolatán is. Utóbbi ezüst, piros vagy zöld színben jelenítheti meg az új Twingo-fontkészlet betűit.

Ahogy a klasszikus variánsban, a vészvillogó kapcsolója itt is egy nagy piros, feltűnő gomb. A szellőzés hagyományos abban a tekintetben, hogy nem a menüből, hanem tekerőkkel és gombokkal állítható.

Megvan a hátsó ülések tologathatósága, ahogy régen, de nem egyben csúszik a pad, hanem a 4 személyes új Twingo két hátsó ülése külön-külön mozgatható 17 centiméteres szakaszon. A mechanizmus mind a hátsó ülésről, mind a csomagtartóból működtethető.

Ha maximálisan hátratoljuk az üléseket, akkor hátul is simán utazhatnak felnőttek, én a 178 centis magasságomhoz beállított vezetőülés mögött kényelmesen elfértem. Sokkal több hely van itt, mint a Renault 5-ösben.

Előrehúzott ülésekkel gyermekeknek marad kényelmes hely, ilyenkor viszont 305 literes a csomagtartó kapacitása. A padló alatt 50 literes rekesz található. A praktikusság jegyében nemcsak a hátsó ülések támlája dönthető előre, de a jobb első ülésé is, így pedig akár két méteres tárgyak is szállíthatóak.

Olyan megoldásokkal igyekeztek ötletessé tenni a Twingót, mint az anyósülésre tehető színes szatyorakasztók, az összehajtható kalaptartó, de megjelent a Daciától átvett YouClip rendszer is, amellyel különféle kiegészítők helyezhetők el az autó több pontján. Használható USB- vagy fülhallgató-kábeltekercs, összecsukható bevásárlószatyor, kézitáska, LED-lámpa felakasztására.

Ahogy nagyobb testvérei – az R4, R5 – esetében itt is két képernyő kerül az utastérbe, de kisebbek és egyszerűbbek. A vezető előtti 7, a központ képernyő 10 col átmérőjű. Kifejezetten a Twingo számára fejlesztett játékos grafikákkal és animációkkal jelenítik meg az információkat, amelyek illeszkednek az autó külső színéhez. A beszálláskor Jean-Michel Jarre által komponált üdvözlő dallam köszönt.

Technika

Ugyanarra az AmpR Small padlólemezre épül a Twingo, mint a Renault 4-es és 5-ös, de a műszaki tartalom nagy része más. Ugyanazt a MacPherson rugóstagon alapuló futóművet használják elöl, de a hátsó részen az igényesebb független felfüggesztést itt egyszerűbb, olcsóbb csatolt lengőkaros megoldásra váltották. A Captur-ből emelték át.

A Twingo első kerekeit 60 kW -os (82 LE) villanymotor hajtja, míg az energiát a padlóba, az első tengely mögé beépített akkumulátor biztosítja, amiből 27,5 kWh használható fel. A telep kémiája más, mint az eddigi elektromos Renault-kban, azaz nem nikkel-mangán-kobalt megoldású, hanem lítium-vas-foszfát, amely jobb a költséghatékonyság szempontjából ebben a méretben. A Renault adatai szerint 20 %-kal olcsóbb a márkánál most először használt telep.

Bár a kiállított autó műszerfala 300 km feletti hatótávot jelzett a bemutatón, a Renault közlése szerint 263 km a szabvány szerinti értéke, ami ennél is kevesebb valós kilométert jelent.

Alapesetben 6,6 kW-os váltakozó áramú fedélzeti töltő tartozik a modellhez, amivel otthon este vagy akár a munkahelyen újratölthető a telep, hiszen 4 óra 15 perc alatt tölti 10%-ról 100%-ra az akkut. Extraként kérhető 11 kW-os AC-töltő, illetve egyenáramú töltéshez 50 kW-os gyorstöltő is. Utóbbival 10%-ról 80%-ra 30 perc alatt töltődik fel az akksi.

Ha valaki megrendeli a komolyabb töltőt tartalmazó „Advanced Charge” csomagot, akkor megkapja a V2L (vehicle-to-load) funkciót is, amely lehetővé teszi 230 V-os készülékek csatlakoztatását a jármű akkumulátorához, 3700 W teljesítményt nyújtva külső fogyasztók számára. Legyen az egy kompresszor, elektromos kerékpár vagy bármi más.

A hideg időjáráshoz programozható belső előmelegítő rendszer az új My Renault-alkalmazáson keresztül is elérhető, ezzel a jármű indításkor meleg és jégmentes lehet, miközben – ha az autó a töltőn van – megőrzi az akkumulátor energiaszintjét. Emellett persze minden más töltési funkció is kezelhető távolról.

1200 kilót nyom üresen az új Twingo, amely villanyautótól jó érték. Mint a helyszínen a fejlesztők elárulták, az akkumulátor nagyjából 205 kilós. Vélhetően lökésszerűen indul meg a Twingo, hiszen az említett motorteljesítménnyel 3,85 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 50 km/órára, míg a 0-100-at 12,1 másodperc alatt tudja le. A jármű végsebessége 130 km/óra, vagyis autópályán is használható.

Hasonlóan a Renault 4-eshez, a Twingo E-Tech electric is kap egypedálos funkciót, amikor olyan erős a regeneratív fékezés, hogy elég a gázpedált használni. Ha a vezető leveszi a lábát a gázpedálról, az autó intenzíven lassít és megáll. Összesen négy fokozatban állítható a fékenergia-visszatermelés.

A Renault többi elektromos modelljét használó ügyfelek visszajelzései alapján tökéletesítették a fedélzeti és navigációsrendszert. A Google útvonaltervezője például úgy javasol útvonalat, hogy figyelembe veszi a töltőállomások rendelkezésre állását és jellemzőit, de folyamatosan optimalizál a változó paramétereket figyelve.

A jármű hatótávolságának előrejelzéséhez figyelembe veszi a jármű adatainak változásait (fogyasztás, hatótávolság stb.), a külső hőmérsékletet, az autó műszaki beállításait és a vezető preferenciáit (a töltőállomás teljesítménye, fizetési mód stb.), és lehetővé teszi a vezető számára, hogy eldöntse, milyen szintű akkumulátor-töltöttségre van szüksége a célállomáson (10 és 50% között). Arról is gondoskodik, hogy az akkumulátor ideális hőmérsékleten legyen, amikor az autó megáll töltésre.

Kapnak a felhasználók egy virtuális útitársat is: Reno valódi személyiséggel rendelkező avatar, aki támogatja a járművezetőt és interakcióba lép vele. Válaszol kérdésekre valamint a vezetéssel és a töltéssel kapcsolatos járműfunkciót is képes irányítani. Mivel MI-kiterjesztése is van, az autóhoz nem köthető általános információknál is segíthet.

Reno proaktív is lehet, javasolhat beállításokat, ha a vezetési körülmények megváltoznak: például a megfelelő időben átkapcsolhat Eco módra, vagy „auto” módra állíthatja a légkondicionálót, ha az ablakok bepárásodhatnak.

Összesen 24 féle vezetőtámogató rendszerrel szerelhető fel a Twingo E-Tech electric. Köztük van a hátsó keresztirányú forgalomfigyelő, a gázolást megelőző automatikus vészfékezés, a kiszállást segítő rendszer, az automatikus parkolórobot, a táblafelismerő, a sávtartó, a holttérfigyelő és az adaptív sebességtartó automatika is. Menekülőutat is rejtettek a rendszerekhez a tervezők, kialakítottak egy gombot, amellyel azonnal kikapcsolható akár öt – általunk kevésbé preferált – ADAS-funkció is.

Nézd meg a gyártó saját képeit is az új Renault Twingóról!

Költségek

Egyértelmű cél, hogy akár a kínai kis villanyautókkal is versenyképes áron kerüljön piacra az új Renault Twingo. 20 000 eurós árat, azaz jelenlegi árfolyamon 7,8 millió forintos összeget határoztak meg. Ha a forint-euró árfolyam nem változik jövő nyárig – amikor az autó érkezése várható – egészen jó ajánlat lehet ez a modell.

Nem lesz könnyebb dolga az új Twingónak 2026-ban, mint anno 1992-ben. Akkor olyan autókkal kellett a vevőkért megharcolnia, mint a Daihatsu Cuore, a Fiat Cinquecento, a SEAT Marbella és a Suzuki Alto, illetve a Citroën AX, Peugeot 106 párossal is.

Ma olyan modellek szerepelnek az időközben megnőtt A szegmensben, mint a Hyundai i10, a Kia Picanto, a Toyota Aygo X, a Suzuki Swift, de ha csak az elektromos hajtású szereplőket nézzük, mint a Hyundai Inster, a Fiat 500, a MINI Cooper, akkor is sűrű a mezőny. Árban leginkább a jelenleg 7,5 millióért kínált Leapmotor T03 lehet az ellenfele, illetve a most nem kapható, de a ráncfelvarrás után visszatérő Dacia Spring.

A Renault Twingo és vetélytársai – Listaár, forint BYD Dolphin Surf Boost (88 LE, 43,2 kWh) 9 480 000 Leapmotor T03 (95 LE, 37,3 kWh) 7 790 000 Dongfeng Box E1 (95,2 LE, 31,4 kWh) 10 541 000 Fiat 500e (95 LE, 23,8 kWh) 10 990 000 Citroën ë-C3 You (113 LE, 30 kWh) 9 490 000 Renault Twingo (82 LE, 27,5 kWh) ? 7 730 000 (20 ezer euró)

Leszámítva az akkumulátor kapacitását, egészen kerek csomagot hozott össze az új Twingóval a Renault. Visszahozták az első generáció merész szellemét, játékos karakterét, a kompakt, egyterűs sziluettet, a tágas és moduláris belső teret. Mindezt modern hajtáslánccal és versenyképes árral fejelik meg. Így is lehet autót készíteni. Alig várjuk, hogy vezethessük!

Mellette – Ellene Játékos külső

Praktikus utastér

Vidám belső

Variálható csomagtartó

Várhatóan jó ár Kis akkumulátor

Visszafogott hatótáv

Alapáron csak 6,6 kW-os AC-töltés

