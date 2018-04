Olvass tovább

Minden a kardánhajtású autócskával kezdődött, amivel Louis Renault felküzdötte magát Párizs legmeredekebb utcáján szenteste, 1898-ban. A Type A Voiturette (jobbra) csővázas, De Dion-motoros autó

A megrendelések mellé előleg is jött, amire nagy szüksége volt Renault-nak. Sem cége, sem üzeme nem volt az autók elkészítéséhez, ezért lakhelyén kezdte a manufakturális autógyártást. Ahogy a megrendelések szaporodtak, úgy vásárolta fel a szomszédságban a házakat Párizs közelében, amivel Boulougne -sur-Seine az elegáns villanegyedből elkezdett ipari területté alakulni.

Akkoriban az automobil nagyon-nagyon kevesek kiváltsága volt, még Nyugat-Európában is. Louis Renault is személyesen ismerte gyakorlatilag összes vásárlóját, akik közvetlenül kit tudták fejezni igényeiket. Az egyik a kényelem javítása volt, amin ne adaptív légrugózást és masszírozó üléseket értsetek, hanem szélvédőt és zárt utasteret, ahová nem vág be a szél és nem jut be az eső. Második autója, amely az ábécérend alapján a Type B jelet kapta, már megfelelt ennek az elvárásnak.

Mivel a vagyonos ügyfélkörben vállalattulajdonosok, kereskedők is voltak, ők az áruszállításra is megoldást vártak, amit a teherautók jelentettek, kezdetben néhány száz kilós, majd öt tonnáig terjedő terhelhetőséggel. A galériában megtaláljátok az elmúlt 120 év pár kiemelkedő autóját, de most már jöjjön a lényeg, mert a Renault a létező legjobb módszert választotta a jubileum megünneplésére. Vezethettük az 1933-as Vivastellát, amelynek kipróbálása egész autós újságírói pályafutásom egyik csúcspontja.

Amerikában terjed, Európában luxuscikk az automobil

Én egyáltalán nem ismerem ki magam a két világháború közötti autók között, de a Vivastellán látni, hogy nem tömegcikk. 1933-ban, amikor ez az autó készült, Amerikában már több millió T-Ford futott, nem ritkán farmerek és átlagos jövedelmű polgárok is használták, de Európában nagyon más volt a helyzet. Itt hiányzott az a fizetőképes középosztály, amely személyautót tudott volna venni, az automobil a legtehetősebbek kiváltsága maradt.

Ennek megfelelően egy Vivastella tekintélyes és értékes, jól kivehetően vagyontárgy. 4,98 méteres, 1680 kilós, az elegáns Jaeger-műszercsoportot uraló sebességmérőn 160 km/óra az utolsó osztás. A korabeli kínálaton belül a négyhengeres Monaquatre, Primaquatre, Vivaquatre és soros (!) nyolchengeres Nervastella és a Reinastella között állt a sorhatos utazóautó. A nagypolgári státuszt szimbolizáló Vivastellában 5-7 ember utazhatott együtt, az akkori viszonyokon belül simogató kényelemben.

Mindent a tulajért. Aki hátul ül

Mivel az autó tulajdonosa és a vezetője sokszor két külön személy volt, a sofőr kényelme másodlagos. Magasabb emberek az üléspad és az ajtó közötti kis nyíláson nehezen préselődnek be az impozáns kormánykerék mögé. Aki bejutott, azt meglepően ergonomikus környezet fogadja. A kilátás tökéletes, a sík ablakokból alig takarnak ki valamit az oszlopok. A váltókar és a kézifék közel jól elérhető, az ablaktörlő elektromos. Hasonló kárpitokat előkelő szalonokban láttam, a fakeretek szépsége, a szövetburkolatok igényessége arról tanúskodik, hogy a vevőkör vastagon kente a kaviárhabot az osztrigára.

Az autó átvételekor Jean-Louis, a Renault Classic munkatársa szemmel láthatóan jobban bízott bennem, mint én magamban. A grizzlytermetű mester három tanácsot adott. 1. Hagyjak nagy követési távolságot, mert a dobfékek csak az első kerekeket lassítják és azt is szerényen. 2. Ügyeljek a hosszú úton és fent fogó kuplungra. 3. Nagyon figyeljek a volánra, mert a kerekeket megvezetik az úthibák, a széles batárral nem nehéz lekacsázni az útról. Azt magamtól is tudtam, hogy álló helyzetben nem tekerjük a kormányt és egyest kapcsolni csak megállás után lehet, lassú gurulás közben visszaszúrni a váltót csúnya fogaskerék-recsegéssel járna.

Hol is indul?

A veterán autót meleg motorral kaptuk meg, ami nagyban leegyszerűsítette az indítást. Nem kellett az előgyújtás szabályozásán gondolkodni, elég volt indítózni. Igen ám, de hol? A gyújtást kapcsolóval lehet ráadni, az önindítót viszont egy apró pedál működteti a lábtérben. A komótosan pörögni kezdő motor csúcsformában van, finom gázadásra rögtön életre kelt.

A vékonyabbik karral a rögzítőféket lehet oldani, a hosszabbik a váltó. A hátramenet van az 1-es helyén, a kettes helyén az első előremeneti fokozatot találjuk, mint a sportautókban. A kettes a hármas helyén, jobb oldalt fent következik, a hármas a mai négyes pozíciójában. A 3,2 literes motor nyomatékból majdnem mindent megold harmadikban, de mi azért lelkesen gépészkedtünk a váltókarral. A hórihorgas bottal közvetlenül a sebességváltóban mozgatjuk az áttételeket, nincs semmilyen rudazat vagy huzalkapcsolat közbeiktatva. A 85 éves autó váltója precízebben kapcsolható, mint ma egy-egy PSA-autóé.

A szülőcsatornás küzdelem óta sosem kalapált úgy a szívem, mint elindulás előtt. Kínosba hajlana a plénum előtt kárt tenni ebben a ritkaságban, miközben a girbegurba utcácskák szűkek és a fordulókör az Alfa 156-ba oltott Volvo S80-at idézi. Egy brit kolléga össze is hozott némi fénysérülést, de a lámpaláz dacára sikerül kuplungszag nélkül kimanőverezni az udvarról.

Nem tisztelik a kort

Pár percig az életemért küzdök az emelkedőkön elindulva a reggeli forgalomban. Néhány hölgy itt sem hazudtolja meg önmagát, semmilyen támogatást, előnyt nem adnak a matuzsálemnek. Szerencsére a férfiak jobban felismerik a helyzetet és segítenek kievickélni a Szajna-parti kistelepülésről, Párizstól északnyugatra.

Minden fékezésre illik rákészülni. A fékpedál lenyomása csak tétova utalás arra, hogy szándékunkban áll lassítani és középtávú terveinkben megállás is szerepel. A pedálerő nem magas, aki vezetett fékszervo nélküli Ladát, az simán elboldogul és túlzás nélkül mondhatom, hogy egy szervomentes F Astra kormányának, amiben vagy négyet fordul a volán ütközéstől ütközésig, legalább ekkora erővel kell nekifeszülni parkoláskor.

Nagyon érdekes a motorhang. A sorhatos benzines kihúzatva lelkesen bömböl, de igazán az lepett meg, ahogy a legkisebb terhelésváltásra is megváltozik a dallama. Utasként is azonnal érezni, ha módosul a gázállás, kisebb kaptatón haladunk, ami mélyebbre nyomott gázpedált kíván. A porlasztó beállítása mestermunka, a gázreakció közvetlen, a motor megbicsaklás nélkül húz kis és mélyebb gázadásra. Az autóban az ablaktörlőtől a dudáig minden legalább olyan jól működik, mint 85 éve, új korában.

Szent őrültek, 755 autóra

Látszik, hogy a Renault Classicnál szent őrültek viselik gondját a széria- és a versenyautóknak. Az összesen 755 autó kevés kivétellel működőképes állapotban várja, hogy kijussanak a raktárakból. A háború előtti veterán autókat különösen megviseli a hosszú állás, mert a benzin szétesik és a fékek összegyógyulnak lassításkor, amit speciális fékbetétekkel igyekeznek elkerülni. Sima 95-öst vagy 98-ast tankolnak, az ódon motorok ólompótló adalék nélkül működnek.

Hamar nyílt országútra érünk, megszokom Vivastella méreteit, működését és elmúlnak az ijedtség percei. Az Autónavigátort képviselő Hajnal Tamás kollégámmal vadalmaként vigyorgunk, amikor a sebességmérő tűje eléri a mámorító 70-et.

Érzésre itt már tombolnak az őserők, elképzelni sem tudom, ki mert 110-zel rombolni ezzel az imbolygó és lassulását tekintve kihívásokkal küzdő járművel. A gyári végsebesség messze van, a szilajul zakatoló sorhat tovább bírná erővel az én merészségemnél.

Félúton cserélünk, Tamás domborítja az urasági kocsist, én pedig a kegyelmes urat a hátsó utastérben. Most, hogy a kolléga uralja a gépezetet és nem nyomja felelősség a vállamat, nyújtott lábbal terpeszkedhetem a tömésével, meghittségével klasszikus nagypapafotelt idéző pamlagon. A két pótszék összehajtva, suhan a táj és a dübörgésen átszűrődik, mennyire jó lehetett kevély nagybirtokosnak, vágóhíd-tulajdonosnak vagy színészóriásnak lenni a Renault Vivastella fénykorában.