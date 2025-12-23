Évek óta nem volt már titok, hogy a Jaguar teljes mértékben kivezeti belső égésű motortechnológiáit, sőt, összes jelenlegi típusát közvetlen utód nélkül nyugdíjazza, hogy aztán egy kizárólag villanyautókat gyártó, szemléletében és formavilágában is megújult, extravagáns márkaként térjen vissza.

A visszatérésen még dolgozik a cég, mert a Type 00 tanulmányautó fogadtatása messze elmaradt a reményektől, az előző korszak lezárása azonban most, december végén lezajlott. Miután korábban többi típusát (XE, XF, E-Pace, I-Pace, F-Type) már kivezette a cég, a végére már csak az F-Pace maradt, a Jaguar első szabadidőjárműve. Ennek az SVR sportverziója volt a legeslegutolsó benzinmotoros Jaguar, ami stílusos búcsú, hiszen az autót egy 575 lóerős, kompresszoros V8-as hajtja.)

A fekete szabadidőjármű nem ügyfélhez kerül, hanem a Jaguar (Daimler) gyári múzeumába.