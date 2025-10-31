A Jaguar 2024 novemberében radikális arculatváltást vezényelt le, a patinás brit luxussportkocsi-gyártó – a közhangulathoz képest talán már épp lépéshátrányban – nagyon modern, nagyon „progresszív”, nagyon „sokszínű” reklámkampánnyal állt elő, mely mellé egy, a márka addigi autóitól igencsak eltérő tanulmányt, a Type 00-t párosította.

Az ehhez hasonló kampányok és azokra érkezett reakciók sokkal nagyobb cégeket is megrengettek az elmúlt években, az eleve rétegmárkának számító Jaguar pedig a törzsközönsége jelentős részét riaszthatta el.

Ezt fejelte meg az Jaguar Land Rovert ért – talán épp a fentiekre válaszként adott – kibertámadás, mely miatt augusztus 31-étől egészen október második hetéig szünetelt a termelés, ami az egész brit autóipari beszállítói hálózatot is nagyon nehéz helyzetbe hozta. A gyártó mintegy 70 millió fontos (31 milliárd Ft) profitkiesés mellett további százmilliós költséggel számolhat a számítógépes rendszereinek helyreállítása és annak egyéb vonzatai miatt.

Ezek után nem meglepő, hogy a Jaguar most azt közölte, hogy idén már biztosan nem érkezik meg a Type 00 tanulmány szériagyártású változata, a villany-túrakupé csak „valamikor” 2026-ban kerül majd piacra. Az eredetileg 100 ezer fontos (44 millió Ft) árral bejelentett, egyszerre retrós és hipermodern autó amúgy a márka eddigi legerősebb modellje lehet, ráadásul megsüvegelendő 770 kilométeres hatótávot, valamint 15 percnyi gyorstöltéssel 320 km-nyi töltést ígértek hozzá.

Egyelőre 2026 a cél, de nagy kérdés, hogy néhány gyűjtőn és pénzes villanyautó-rajongón túl lesz-e kereslet az autóra – nem lepődnénk meg, ha jövőre arról hallanánk, végül nem is kerül piacra az új Jaguar.