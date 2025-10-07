A Jaguar Land Rover (JLR) a héten fokozatosan újraindítja gyártását, emellett egy új, rövid távú finanszírozási programot is indít, amely előfinanszírozással segíti a beszállítók pénzügyi stabilitását. A lépések célja a termelés zökkenőmentes visszaállítása és az ellátási lánc megerősítése a szeptemberi kibertámadást követően.

A gyártás újraindítása október 8-án kezdődik a wolverhamptoni üzemben. Ezt követően a solihulli és nyitrai gyártósorok is újra működésbe lépnek.

Előzmények Augusztus végén kibertámadás érte a Jaguar Land Rover (JLR) informatikarendszereit. Azóta áll a termelés az autógyártó üzemeiben, az elhúzódó kényszerszünet katasztrofális következményekkel bírhat a kiterjedt beszállítói láncra, amit kormányzati garanciával felvett megahitellel igyekszik enyhíteni a cég. Bár egyes informatikai funkciókat helyre tudtak állítani, a helyzetet súlyosbítja, hogy állítólag a cég nem rendelkezett kibertámadás elleni biztosítással.

A JLR új finanszírozási programja lehetővé teszi, hogy a beszállítók előre megkapják a megrendelések ellenértékét, így gyorsítva likviditásuk helyreállítását. A vállalat átvállalja a program költségeit a gyártás újraindítási időszakában.

A lépés célja, hogy felgyorsítsák a beszállítók kifizetését, akik így akár a szokottnál 120 nappal korábban is megkaphatják a pénzüket.