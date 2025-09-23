Továbbra sem tud autót gyártani a Jaguar Land Rover (JLR). Az indiai Tata Motors tulajdonában lévő brit járműipari csoport kedden értesítette munkatársait, beszállítóit és vásárlóit, hogy október 1-ig, jövő szerdáig kiterjesztette a gyártás felfüggesztését, mivel még tart a kibertámadás kivizsgálása, és készül a termelési folyamat szakaszos újraindításának menetrendje.

A JLR közölte azt is, hogy kiberbiztonsági szakértők, az Országos Kiberbiztonsági Központ (National Cyber Security Centre, NCSC) és a bűnüldözési hatóságok bevonásával „a nap 24 órájában” dolgozik a termelés biztonságos újraindításán.

A Jaguar Land Rover szeptember 2-án jelentette be, hogy kibertámadás érte, és ennek elhárítása érdekében leállította gyártásirányító informatikai rendszereit, így a termelés is leállt.

A Birminghami Egyetem gazdaságkutató intézetének (Birmingham Business School) becslése szerint a termelés felfüggesztése óta eltelt időszakban hozzávetőleg 24 ezer jármű nem készült el, és a cégnek 1,7 milliárd font (757 milliárd forint) bevételkiesést okozott a kibertámadás okozta leállás.

A kutatóközpont szerint ha a termelési szünet elhúzódik, a hálózat számos alvállalkozója tönkremehet. A Jaguar Land Rover teljes beszállítói hálózata világszerte negyedmillió alkalmazottat foglalkoztat. Magyarországon is van több beszállítója a cégnek, az egyiknél aVezess is járt.

A Jaguar Land Rover három angliai gyára Solihullban, Halewoodban és Wolverhamptonban működik, de a cégnek nagy gyártótelepei vannak Szlovákiában, Kínában és Indiában is. A gyártás az összes üzemben leállt a szeptember eleji kibertámadás után.