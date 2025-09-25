Ma már jóformán mindenre lehet biztosítást kötni, más kérdés, hogy a biztosító társaságok olykor igyekeznek kibúvót találni, hogy ne kelljen kifizetniük a kártérítést.

Ha hihetünk az állítólag szakmai forrásokból származó híreknek, ilyen ügyeskedésre nem lesz szükség a Jaguar Land Rover (JLR) elleni, augusztus 31-i kibertámadás kapcsán – egészen egyszerűen azért, mert az autógyártó állítólag nem rendelkezett érvényes biztosítással, amikor idén augusztus végén feltörték és megbénították informatikai rendszerét.

A The Business Desk szakértőre hivatkozva azt állítja, a cég épp előrehaladott tárgyalásokat folytatott egy ilyen jellegű biztosítás megkötéséről, ám a szerződést nem véglegesítették, mielőtt megtámadták őket. Úgy tudni, a világ legnagyobb független biztosítási brókercégével, a Locktonnal dolgoztak együtt. A JLR nem kommentálta az értesülést.

Más, hasonló informatikai támadásnak áldozatul esett cégek arról számoltak be, hogy a kiesett profit mértékét jelentősen meghaladó költséggel járt a számítógépes rendszer helyreállítása. Ez nem feltétlenül igaz minden esetben, mindenesetre elképzelhető, hogy a már korábban előrevetített, 70 millió fontos (31,5 mrd Ft) haszonkiesésen túl akár fontszázmilliókban mérhető, be nem tervezett kiadás várhat a vállalatra.

A JLR legutóbb október elsejét jelölte meg az újraindulás legkorábbi dátumának, brit sajtóértesülések szerint azonban akár novemberig is elhúzódhat a leállás. Ez végzetesnek bizonyulhat azon beszállítók számára, akik most munka nélkül maradtak – a becslések szerint mintegy 200 000 emberről beszélünk, de nem tudni, hogy ez globális szám, vagy csak a nagy-britanniai tevékenységeket támogató cégeket foglalja magában.

A szakszervezetek és a brit kormányzat gőzerővel dolgozik a munkahelyek megmentésén. Egy javaslat szerint a kormánynak kellene megvásárolnia a beszállítóktól az alkatrészeket, amelyeket az újraindítást követően aztán a JLR megvenne Londontól.