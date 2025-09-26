Sikerült csütörtökön újraindítani a Jaguar Land Rover (JLR) informatikai rendszerének több fontos elemét a szeptember eleji kibertámadás után – írja az MTI. Az indiai Tata Motors ipari konglomerátum tulajdonában lévő brit járműipari csoport szeptember 2-án jelentette be, hogy kibertámadás érte, és ennek elhárítása érdekében leállította gyártásirányító informatikai rendszereit, így azóta a cég teljes termelése is szünetel.

A vállalat a hét elején arról értesítette munkatársait, beszállítóit és vásárlóit, hogy október 1-jéig, vagyis jövő szerdáig kiterjesztette a gyártás felfüggesztését, mivel még tart a kibertámadás kivizsgálása, és készül a termelési folyamat szakaszos újraindításának menetrendje. A JLR közölte azt is, hogy kiberbiztonsági szakértők, az Országos Kiberbiztonsági Központ (National Cyber Security Centre, NCSC) és a bűnüldözési hatóságok bevonásával “a nap 24 órájában” dolgoznak a termelés biztonságos újraindításán.

Csütörtök este közzétett újabb tájékoztatásában a Jaguar Land Rover arról számolt be, hogy digitális rendszereinek egyes kiemelt fontosságú részei már újra működnek. Ezek közé tartozik a JLR globális alkatrészlogisztikai központja, amely a cég kiskereskedelmi étékesítési és szervízpartnereinek alkatrészellátását biztosítja Nagy-Britanniában és világszerte. A járműipari csoport szerint ez lehetővé teszi a már forgalomba került autók szervizelésének újraindítását.

Ugyancsak helyreállt a JLR nagykereskedelmi forgalmazásának pénzügyi rendszere, így újból elkezdődhetnek a kiszállítások az értékesítési partnerekhez. Szakértői elemzések szerint azonban ha a termelési szünet elhúzódik, a JLR számos alvállalkozója tönkremehet. A Jaguar Land Rover teljes beszállítói hálózata világszerte negyedmillió alkalmazottat foglalkoztat.

A Birminghami Egyetem gazdaságkutató intézetének (Birmingham Business School) becslése szerint a termelés felfüggesztése óta eltelt időszakban hozzávetőleg 24 ezer jármű nem készült el, és a cégnek 1,7 milliárd font (több mint 760 milliárd forint) bevételkiesést okozott a kibertámadás okozta leállás.

A Jaguar Land Rover három angliai gyára Solihullban, Halewoodban és Wolverhamptonban működik, de a cégnek nagy gyártótelepei vannak Szlovákiában, Kínában és Indiában is. A gyártás az összes üzemben leállt a szeptember eleji kibertámadás után.