Az F-Pace szabadidőjármű az egyetlen Jaguar, amelynek jövője van a márkánál, a többieknek menniük kell – így összegezhető az a döntés, amelyről a Jaguar Land Rover (JLR) csoport vezérigazgatója, Adrian Mardell tájékoztatta a cég részvényeseit.

Öt típusát dobja kukába egy prémium márka 1 /12 Jaguar F-Pace SVR Jaguar F-Pace SVR Fotó megosztása: 2 /12 Jaguar F-Type Jaguar F-Type Fotó megosztása: 3 /12 Jaguar XE és XF Jaguar XE és XF Fotó megosztása: 5 /12 Jaguar I-Pace elektromos szabadidőjárművek töltőállomáson Jaguar I-Pace elektromos szabadidőjárművek töltőállomáson Fotó megosztása: 6 /12 Jaguar E-Pace Jaguar E-Pace Fotó megosztása: 7 /12 Jaguar F-Pace SVR Jaguar F-Pace SVR Fotó megosztása: 9 /12 Jaguar XE Jaguar XE Fotó megosztása: 10 /12 Fotó megosztása: 11 /12 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az XE szedán, az XF szedán és kombi, az F-Type sportautó és az I-Pace elektromos szabadidőjármű mind lapátra kerülnek, de – és ez az igazán meglepő – még az E-Pace kompakt szabadidőjármű sem ütötte meg a mércét, így ezt is törli a kínálatából a cég.

A döntés háttere kettős: egyrészt amúgy is helyet kell teremteni az érkező tisztán elektromos modelleknek, másrészt nincs értelme olyan termékeket gyártani, amin nincs haszna a vállalatnak. Az nem egyértelmű ugyanakkor, hogy mikor távoznak a kínálatból a halálra ítélt modellek.

2025-ben érkezik a Jaguar első új generációs akkumulátoros elektromos járműve, azt még idén megelőzi egy előtanulmány, amelyet azonban a hírek szerint elsősorban (kizárólag?) az Amerikai Egyesült Államokba szánnak.

A Jaguar összesen három BEV modell gyártására készül, amelyek mind egy új platformra (Jaguar Electrified Architecture, JEA) épülnek majd.

Mielőtt azt gondolnád, bajban van a Jaguar, megnyugtatunk: 2015 óta nem zárt ennyire fényes évet az autógyártó, mint a 2023-as, 29 milliárd angol fontos forgalom után 2,2 milliárd adózás előtti nyereséget realizáltak.

A JLR három legjövedelmezőbb típusa a Range Rover, a Range Rover Sport és a Land Rover Defender. Ezeket nem is szüntetik be, sőt, folyamatosan fejlesztik. A JLR a következő években nem csak az elektromos átállásra koncentrál, hanem üzleti stratégiáját is átalakítja: valódi luxusgyártóvá kívánnak válni.

Az új generációs, tisztán elektromos Range Roverre már most 39 ezer érdeklődést regisztrált a cég, pedig csak 2025-ben kezdődik az értékesítése.

Más kérdés, hogy a Jaguar szempontjából kedvező döntés a beszállítóknak komoly fejfájást okozhat: a grazi Magna Steyr például az I-Pace és az E-Pace eddigi gyártójaként komoly bevételtől esik el, főleg, mert szintén ők gyártották (volna) az idén végleg becsődölt Fisker márka szabadidőjárművét, az Oceant.