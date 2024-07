Nem először szerel nyolchengeres motort a Defenderbe a Land Rover. A márka rendes kínálatában is található egy 525 lóerős, kompresszoros behemót, kellőképpen tekintélyt parancsoló megjelenéssel. Az Octa azonban más: kiállása a legpofátlanabb izomautókat idézi, futóművét pedig úgy méretezték, hogy terepen és aszfalton egyaránt komoly sebességekre legyen képes.

Komoly kerékív-szélesítések, akár 22 colos keréktárcsák, vegyes használatú abroncsok normál vagy extrém ballonos kivitelben (utóbbit kifejezetten ide fejlesztette ki a Goodyear), megnövelt légáteresztésű, új grafikájú hűtőmaszk, a hátsó lökhárítóba integrált 2×2 kipufogóvég biztosítja, hogy sávváltáskor kérdés nélkül beengedjenek.

Exkluzív karosszériaszínek, kontrasztos, szabadon hagyott vonószemek, szénszálas dekorbetétek dobják fel a megjelenést. Az utastérben speciális kialakítású kormánykerék, egyedi, részben újrahasznosított anyagokból készült szövetkárpitozás, igényes bőrburkolatok fogadnak.

A kívül látható, rombuszt ábrázoló logó a beltérben is fellelhető – ez ugyanúgy a gyémántra utal, mint az Octa név, amely a gyémánt oktaéder alakú kristályszerkezetét idézi. A Performance sportülések komoly menetdinamikát sejtetnek, a fedélzeti audiorendszer az ülésekbe szerelt vibramotorokkal erősít rá a mélyhangokra.

A Defender Octa a Range Rover felső kategóriás típusainál már ismert 6D Dynamics futóművet kapta meg, amelynek elemeit hidraulikusan összekapcsolták, ami aszfalton oldaldőlés és billenés nélküli, stabil kanyarvételi képességeket enged, terepen pedig rendkívüli tengelyartikulációt tesz lehetővé.

Érdekesség, hogy az Octa nemcsak aszfalton körözi le minden elődjét, de terepen is: a 28 mm-rel megnövelt szabad hasmagasság mellett az új lökhárítók kivételesen jó terepszögeket is jelentenek. A fenéklemezt masszív páncélzat védi, a gázlómélység impozáns 100 cm. Rengeteg menetdinamikai segédfunkció támogatja a vezetőt. Van külön terepre optimalizált ABS és rajtautomatika is.

Ami a motorját illeti, a 4,4 literes, V8-as, ikerturbós mild hibrid konfiguráció nem olyasvalami, amivel a cégnél mostanában találkozhattunk. Egy másik európai gyártónál ellenben a közelmúltban forgalomba került egy csaknem azonos paraméterekkel rendelkező erőforrás – ráadásul olyan gyártóról beszélünk, amelytől már húsz éve is vásárolt V8-as motort a Land Rover.

Egyelőre azonban nem ismertek a hajtáslánc részletes adatai, azok nélkül pedig felesleges találgatásokba bocsátkozni a motor eredetét illetően. Legyen annyi elég, hogy a 635 lóerős motor 4,0 másodperc alatt gyorsítja álló helyzetből 100 km/órára a nagy, szögletes autót. A végsebesség 250 km/óra, a 750 Nm-es nyomatéki csúcs 1800-tól egészen 6000/percig rendelkezésre áll.

A Defender Octa forgalmazása hamarosan kezdetét veszi, egyelőre sem az árakról, sem a dátumokról nincs információnk. Annyi biztosnak tűnik, hogy az Octa csak a 110-es méretben lesz elérhető.