Oldalra nyílik a csomagtér ajtó, mint minden Defenderen. Erre leginkább az ajtóra szerelhető pótkerék miatt van szükség, de ilyen magasság mellett én a 180 centimmel már biztosan nem érném el, ha felfelé nyílna. Az ajtón van egy kis rásegítés, teleszkóp tolja ki és záráskor csillapítja is. Az ajtó nem tár fel túl sok helyet, 297 literes a raktér, néhány táska, kisebb bevásárlás elfér, de egy rendesebb puskát már nem tudnánk betenni keresztbe, ha vadászatra mennénk a Defenderrel.

Alapvetően a 90-es modell öt- vagy hatüléses verzióban is elérhető – elöl is lehet három ülőhely – de a V8 csak előbbi lehet, már csak azért is, mert ez a csúcsfelszereltség. Így is hatalmas autó kívülről, bent mégse számítsunk óriási terekre. A hátsó ülésre bemászni alapvetően is akrobatikus mutatványokat kíván, hárman pedig csak szűkösen fognak elférni. Hosszában és magasságban kényelmes, a térérzet is kiváló, mivel a hatalmas üvegtető mellé még a tető széleire is kapott klasszikus lőrés ablakokat.

Első helykínálata pont ugyanolyan, mint a többi változaté, így itt nem feltűnő, hogy a „fél autó hiányzik”. Két jókora ülését bőr és Alcantara kárpittal borítják a V8-as modellben, viszont csak a sofőré mozog minden irányban elektromosan. Ez a jobb oldalon hátra beszállni akaróknak lehet kellemetlen, miután az ülést itt kézzel kell előre tolni, ami nem egy habkönnyű mutatvány.

Magasra kell lépni még úgy is, hogy leállításkor a legalacsonyabb szintre süllyeszti a futómű az autót. Irdatlanul nehéz az ajtó, vastagok a szigetelései is, így könnyű megérteni, hogy áll ellen 90 centiméter mély víznek is a karosszéria. Vaskos kapaszkodót alakítottak ki a műszerfal szélein, itt kézzel fogható a Defender minősége. Az a robusztusság, masszív felépítés, mind benne van abban az egy gumírozott kapaszkodóban.

Emellett a praktikuma is azonnal tapasztalható, hiszen az egész műszerfalat úgy alakították ki, hogy minél több pontja használhatóbb legyen. Mindenkinek jut legalább egy USB-csatlakozó, elöl pedig a középkonzol környékén hatalmas tárolórekeszekben rendezhetjük be a túrához szükséges eszközöket. Emellett még a műszerfal minden lehetséges felületén is polcot alakítottak ki – itt is van plusz egy USB –, így még a kormányoszlop mellett is rámolhatunk el apróbb tárgyakat, telefonnak is van itt hely bőven.

Bármennyire is tűnik elsőre luxusautónak, olyan a beltér, hogy a gumicsizmát se bánja. Padlókárpit nincs, a kivehető szőnyegek alatt mosható gumi a burkolat, és a bőr/Alcantara üléseken kívül nincs benne kényes anyag, minden vastag, masszív műanyag vagy gumi. Ettől nem kell arra gondolni, hogy olcsó lenne a beltér érzése, sokkal inkább masszív, és a bőrbetétekkel félúton jár egy Range Roverhez képest. A kényelem is egészen hasonló, hűtött-fűtött első ülések, háromzónás klíma, légtisztító rendszer, prémium Meridian hifi és óriási üvegtető dobja fel a hangulatot.

Központi kijelzőjén a gyártó további modelljeiből már ismert Pivi Pro rendszer fut egy függőlegesen enyhén hajlított kijelzőn, ami jól néz ki. A rendszer látványos, ez a kezelőfelület elég vonzó ahhoz, hogy nyomkodjuk, pláne a rengeteg grafikai elem miatt. Temérdek menü szolgál a terepfunkciók és a segédek használatára, a 360 fokos kamerarendszer mellett pedig egy olyan kép is elérhető, amin látjuk, milyen a talaj az autó alatt – rögzíti az első kamera képét menet közben, ezt látjuk egy grafikán.

A központi képernyőn kapcsolható az összkerékhajtás középső differenciálművének zárása is, és figyelhetjük a terepadatokat, dőlésszögeket, vagy használhatjuk a vontatmányasszisztenst. Az egyik kedvenc menüm az autó méretei, amin a futómű szintjéhez képet aktívan látszik, mekkora a Defender.