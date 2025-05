A Peugeot 1949-ben mutatta be első kombi modelljét. A 203-as akkor jelent meg, amikor a kategória még gyerekcipőben járt, és senki sem tudta biztosan, hogy van-e komoly igény az ilyen felépítésű autókra. A Peugeot újító szelleme azonban erős volt, és két változat is piacra került: egy ötüléses Commercial kombi és egy 20 centivel hosszabb tengelytávú, három üléssoros Familiale verzió.

Ekkor tehát az a hagyomány is elindult a Peugeot-nál, hogy a kombi hosszabb tengelytávú padlólemezre épül, mint a szedán vagy a ferdehátú verziók és akár három üléssoros is lehet. A 203-as nagyon népszerű volt a vevők körében, mert rendkívül gazdaságos volt. Sportsikerek is kísérték útját: mindössze 17 nap alatt lefutotta ugyanis a Párizs-Fokváros távolságot (15.000 km), s a durva afrikai terep sem fogott ki gazdaságosságán, hiszen csak 900 km-enként kellett megtankolni.

A Pininfarina tervezte a 403-ast

Utódja, a Peugeot 403 dizájnja a Pininfarina stúdió munkája, ezzel a modellel kezdődött az olasz formatervező cég és a Peugeot több mint öt évtizedes együttműködése. Ez volt a Peugeot első olyan modellje, amely több mint egymillió példányban kelt el.

Ebből is volt kombi – ezúttal 24 centivel megnövelt tengelytávval -, a Commercial két üléssorral, míg a Familiale hárommal. A 403 kombi persze mindenekelőtt praktikus volt: 90 fokban nyíltak a hátsó oldalajtók – ez még ma is ritkaságnak számít -, illetve a hátsó ablakokat is teljesen le lehetett engedni.

A Peugeot 404 következett a sorban, amely folytatta a sikereket. 1,8 millió készült belőle Franciaországban, és egymillió külföldön – hatalmas számok ezek egy a mainál jóval kisebb méretű piacon. A Peugeot kombijai ekkoriban már komoly rangot és hűséges rajongótábort szereztek maguknak, hiszen az 1965-ben bemutatott 204-es 1969 és 1971 között Franciaország legkelendőbb autója volt, s kombiból is elfogyott közel félmillió darab.

A 204-es arra is bizonyítékul szolgált a Peugeot-nak, hogy nagyon megéri újítani, hiszen ez volt a márka első olyan autója, amelyben keresztbe volt beépítve a motor és az első kerekeket hajtotta. A Peugeot 304-es is sikeres volt, több mint tíz évig volt gyártásban, de ekkorra már a riválisok is felocsúdtak, ezért „csak” 216 ezer kombi fogyott.

Az 1968-ban bemutatott 504-essel a Peugeot már nemcsak a közönség, hanem a szakma elismerését is bezsebelte, hiszen 1969-ben ez lett az Év Autója Európában. Az elől hosszában beépített motor és hátsókerék-hajtás klasszikus felállását a Peugeot megtartotta.

Irány Afrika

Az 504 robusztus volt, hosszú rugóútjai és nagy kerekei voltak, hasmagassága jelentős volt, így nem véletlen, hogy az úttalan utak kontinensein, Dél-Amerikában és Afrikában emelték legendává ezt a modellt. A Break (azaz kombi) az 504-esben hosszabb tengelytávot kapott, magasabban futott a tetővonala, valamint a merev hátsó tengelyhez nem kettő, hanem négy csavarrugó járt a nagyobb terhelés miatt. A Familiale változat három üléssoros volt.

Utódja, az 505 ugyanezt a filozófiát követte: nagy tér és praktikus megoldások mindenekelőtt: a ledönthető második és harmadik üléssor, valamint a ma is hatalmasnak számító 2,9 méteres tengelytáv két köbméteres raktér kialakítását tette lehetővé, a teherbírás pedig hat mázsa volt.

Ahogyan közeledtünk az ezredfordulóhoz, a Peugeot elengedte a hátsókerék-hajtást és áttért a helytakarékosabb fronthajtásra. 1988-ban mutatkozott be a Peugeot 405-ös, amely példátlan karriert futott be, hiszen különböző licenszek alapján négy kontinensen harminckét évig gyártották – Iránban még 2020-ban is készültek Peugeot 405-ösök. Bemutatásakor rögtön megkapta az Év Autója díjat – méghozzá a díj történetében a legtöbb szavazattal -, s Ari Vatanennel a volánja mögött kétszer nyerte meg a Párizs-Dakar rallyt.

Élen a takarékosságban

Igazi sztár azonban utódjából, a 406-osból lett, hiszen a Taxi filmsorozat szuperautójaként öregbítette a Peugeot hírnevét. 2002 augusztusában pedig hihetetlennek tűnő rekordot állítottak fel egy HDI dízelmotoros Peugeot 406-ossal: két ausztrál város, Melbourne és Rockhampton közötti 2348 km-es távot egyetlen tank gázolajjal tette meg az autó.

Míg korábban a C és D szegmensben, azaz a kompakt és a családi autók mezőnyében indultak a Peugeot kombijai, a márka gondolt egy merészet és a 206-ossal elhozta a nagy rakterű verziót a kisautók közé is. Az SW mai mércével is tekintélyes, közel fél köbméteres rakteret kínált, formatervének érdekessége pedig az volt, hogy a hátsó ajtók kilincsét a C oszlopra helyezték. Összesen 366 ezer kombi 206-os készült.

A Peugeot 307 már ennek az évezrednek a szülötte – 2002-ben választották az Év Autójának -, azaz akkor érkezett piacra, amikor az egyterűek már hódítottak, az SUV-k pedig készültek a piac letarolására. A Peugeot azonban ragaszkodott a korábbi formulához, és megtartotta az alacsonyabb építéssel járó előnyöket: a stabilabb, kezesebb úttartást és a kisebb homlokfelületet.

Az SW modellhez szériatartozékként járt a fix panoráma üvegtető, opcióként pedig a harmadik, kivehető üléssor. A 307 SW igazi térergonómiai bravúr, hiszen kompakt karosszériában sikerült elhelyezni három üléssort és hét kényelmes ülést. Érdekes módon a Peugeot a 307-est kínálta Breakként, azaz hagyományos kombiként is, üvegtető és harmadik üléssor nélkül, de szinte azonos karosszériával.

Ma is helyük van

A Peugeot mai kínálatában is megingathatatlan helyük van a kombiknak. A 308 SW kategóriájának egyik legizgalmasabb formatervű képviselője, s ennél a modellnél a Peugeot visszatért ahhoz, hogy a kombit hosszabb tengelytávval (+55 mm) kínálja, mint az ötajtóst.

A praktikus kompakt kapható öntöltő hibrid, plug-in hibrid, dízel és elektromos hajtással is – ennél senki nem ajánl szélesebb palettát.

A kínálat csúcsán pedig az 508 SW áll – plug-in hibrid hajtáslánccal. Aki hamisítatlan francia luxusra és modern technológiára vágyik, azoknak a Peugeot az 508 SW PSE modellt kínálja 360 lóerővel, állandó összkerékhajtással, modern i-Cockpit fedélzeti rendszerrel és lenyűgöző formatervvel.