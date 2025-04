A 2000-es évek első évtizedében teljesen általános volt, hogy az autós újságírók, tavasszal és ősszel autókiállításokra jártak megismerni az újdonságokat. Tavasszal Genfbe, ősszel Párizs és Frankfurt váltotta egymást évente. Ám nagy hagyományú európai autókiállítások vagy kimúltak, vagy átalakultak mobilitási kiállítássá, de Kína még nem tart itt. Az idei volt a 21. Sanghaji Autószalon. A kétévente megrendezett szakkiállítás története 1985-ben indult. Néhány szám miheztartás végett a 2023-as rendezvényről: több mint ezer kiállító, 1414 autó, 93 modell-világpremier, 906 ezer látogató. Szemre most se volt kevesebb.

A hatalmas, telítetlen belső piac autókat akar, a nagy helyi autóipari cégek pedig nagyobb szeleteket akarnak a külpiacokból is, szóval az autó, az autózás és főleg az autógyártás Kínában még cseppet sem az az unott, lecsengett, krízisben lévő izé, mint aminek otthon érződik néha. Otthon, nem itthon, hiszen ezeket a sorokat Kínában írom, egy három és fél milliós kisvárosban, Wuhuban, a harmincmilliós Sanghajtól háromszáz kilométerre, a Chery nevű óriásvállalat otthonában.

Akadt ugyanis közvetlen magyar vonatkozású eseménye is a rendezvénynek, mégpedig, hogy a Chery érkezik Magyarországra. A márka hazai importőri partnere a Nissanok hazai értékesítését is szervező Grand Automotive lesz, az erről szóló szerződést a cégek képviselői a Sanghaji Autószalon hetében írták alá Wuhanban, a Cherynek otthont adó kínai városban.

Az új Chery-márka, az első Chery Tiggo 7-esek idén szeptemberben érkeznek meg a magyar piacra. Később jönnek a kicsit nagyobb 8-asok és a kisebb 4-esek is. A 120 országban jelen lévő Chery évi 640 ezer külföldön eladott kocsival a kínai autóipar legnagyobb exportőre. Mégsem hallottál még róluk? Lehet: Európában a tavaly még kevesebb mint tízezer, különböző márkanevek alatt eladott kocsival nem is ők a legismertebbek. Egyelőre.

De jönnek, még több régi és új márkával. És hogy a Tiggo, az Omoda, a Jaecoo, és a jövőben esetleg szintén otthon is felbukkanó Jetour, Exeed, Luxeed, Icar, Lepas, satöbbi-satöbbi brandek már ismertek legyenek az európai szaksajtónál és az azt olvasó embereknél, sok-sok európai szakújságírót hívtak meg most Kínába, először a 21. Sanghaji Autószalon, majd saját wuhui gyárüzemeik megtekintésére. Magyarországról legalább 7-8 médium utazott ki, köztük a Vezess is ott volt. A tempó igencsak feszített, a hatalmas Shanghai Auto Show-ra csak pár óránk jutott, de így is összekattintgattunk annyi fotót, hogy talán sikerüljön átadni, milyen is egy mai, óriási kínai autós szakkiállítás hangulata.

Nézd meg a képeinket és kalandozz velünk a Sanghaji Autószalonon:

99 fotó

