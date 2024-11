Beülve érezhető, hogy az MG3 jelenti 2024-ben a belépőt az új autók világába. Sablonos formák, egyszerű, és olcsó anyagok, de azért pont annyi formai játékkal, textúrával, dekorációs elemmel, hogy ne legyen gyászos az összhangulat.

Az alul-felül lapított kormány követi a friss trendeket, az ülések 3D textúrájú üléskárpitot kaptak, ezen a szinten pedig még színes díszvarrás is javítja a megjelenést. Kemény műanyagokkal operál ebben a szegmensben a legtöbb gyártó, nincs másként az MG3 esetén sem, de itt még érződik, hogy ezekből is az olcsóbb, vékonyabb megoldásokat választották. A spórolás tetten érhető még a csak magasságban állítható kormánykeréknél, a furcsa helyre eldugott külső tükörállító gombon is.

Az összkép ezen a felszereltségi szinten rendben van, modern kialakítású, és az olcsó kisautók között esztétikus benyomást kelt.

Képernyőből kettőt kapunk, a kormány mögött 7 colos képátlójú, minimalista műszeregységet, és a középső 10,25 colos kijelzőt. Utóbbira költöztek a klíma fő funkciói, de nincs beragadó, állandó felület a kezeléshez, így gombnyomásra lehet előhívni a menüt. Ezen a helyzeten lehet javítani a kormány programozható gombjával, erre a klímát is tehetjük, ha akarjuk.

Kaphatott volna egy klasszikus árnyékoló „üreget” a kormány mögötti műszeregység, mert a képernyőt csak a fényerejét csak maximumra húzva lehet napsütésben is jól látni.

Elég sok információt kapunk a finomhangolható vezetéssegítőkről a menüben, a rendszerre kell egy kis időt szánni, de javarészt inkább a vezetékről működő Apple Carplay, Android Auto mobilos kapcsolatot fogják a vevők használni, főleg navigációra, mert a gyári rendszer teljesítménye harmatos. Dedikált helye van a telefonnak is, amit USB-A, és C aljzatról is lehet tölteni és van 12 voltos csatlakozó is elöl.

Elég szélesek az ülések, de hosszú távon túl puhának tűnik a párnázottság, kerülhetett volna több anyag is bele, főleg a széleknél. A helykínálat jó az első sorban, és két felnőtt számára 185 centiméter alatt a másodikban is megfelelő. Nagyobb termettel már szűkös lehet a láb-, fejtér, nincs könyöktámasz, van viszont két szellőzőnyílás, ami jól jöhet a nyári hőségben.

Csomagtartója 293 literes alaphelyzetben, támladöntés után 983 literes a raktér, és a padlóban így magas lépcső jelent akadályt. Jelenleg még a tesztautóban egyben dőlt az egész hátsó támla, nincs oszthatósági funkció. Így a kalaptartó az egyetlen praktikus extra itt, nincs semmilyen rendszerező, csomagrögzítő funkció. A beltérben is a kötelezőt hozza az MG3, átlagos kesztyűtartó, kisebb fajta ajtózsebek, és két pohártartó áll rendelkezésre.