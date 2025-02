Erős pont az utastér, a képernyők grafikai minősége dicsérhető, és a középső reakciói is gyorsak. A 10,25-ös óracsoportot kiegészítő középső kijelző képátlója 15,6”, a nagy érintőképernyő itt is elforgatható 90 fokkal, ami a BYD autóinak közös vonása. Zavarba ejtő a belső világítás 128-féle színárnyalata, a 12 hangszórós Dynaudio hangrendszerrel gyorsabban meg lehet barátkozni.

A minőségérzet megfelelő, a helyenként közepes színvonalú műanyagokat a szép nappabőr ülés ellensúlyozza, amely helyett vegán opcióként műbőr jár Comfort és Design felszereltséggel.

Érdemes időt szánni a menüre, mert a nélkülözhető apróságokon kívül rengeteg okosság is beállítható benne, például az ablakok automatikus felhúzása nagy sebességre gyorsítva és eleredő esőben. Figyelmesség a javából a ventilátorfokozat önműködő mérséklése is kihangosított telefonálás közben.

Sok almenü van, de a rendszer felépítésében van logika. A keresgélés sokáig tarthat a rengeteg paraméterezhető funkció között, de a struktúra követhető, és idővel megtalálod, amit szeretnél, legtöbbször ott, ahol keresed.

Nagyon gyors az 50 wattos induktív telefontöltő, amely a légkondi hűvösével megelőzi a készülék felforrósodását töltés közben. Igen tágas rakodóhelyek vannak elöl a padló felett. Hátul zavarba ejtően bő a lábtér, a sík padló megkönnyíti három utas fuvarozását, ha úgy alakul, a hátsó ülésfűtést és a háttámla állítható dőlését is értékeltük. Az első ülések háttámláján egy nagy és egy kis zseb is van, elöl és hátul is 2-2 USB-C-s aljzatból tölthetők a telefonok, az egyik 18, a másik 60 wattos.

Elöl az orrcsomagtérben elférnek a töltőkábelek, a térfogat 58 liter. A hátsó 520 literbe a padló alatti hely is beleszámít, ezért a tényleges csomagtér nem olyan nagy, mint a fél köbméteres feletti adatból következnék.

Egy Ford Capri farában 622-627 liternyi a hely, a Škoda Enyag 585 litert kínál, de egyikben sincs frunk, ami a BYD Sealion 7 nagy előnye az orrcsomagteret hanyagoló márkákkal szemben. A csomagtartó lehajtott üléstámlákkal 1789 literig bővül, amivel a cuccoknak jutó hely nem éri el a Tesla Model Y szintjét, de állja a versenyt a legtöbb kategóriatárssal.