Nemrég két-két páros jegyet sorsolt ki a Vezess a németországi Labdarúgó-Európa-bajnokságra, a magyar válogatott meccseire, ahova közösen utaztunk. Az egyik párosunk túráját meg is örökítettük. A kínai BYD eddig csak tisztán elektromos autókat forgalmazott idehaza, de most itt az első konnektorról is tölthető hibrid SUV modelljük, ezzel már cseppet sem gond Németországig utazni. A benzin-elektromos DM-i modellel vágtunk neki, hogy megnézzük a magyar válogatott Skócia elleni Eb-mérkőzését.

Korábban az európai bemutatón ismerkedtünk meg az egyelőre idehaza nem forgalmazott modellel. Részletes BYD Seal U DM-i tesztünket itt olvashatod: