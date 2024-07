Az eredetileg tervezett vételár ötödéért szeretne megszabadulni mintegy háromezer legyártott, de eladatlan autójától a Fisker, amely fennállása során másodszor ment csődbe – először 10 éve, amikor a hatótávolság-növelős elektromos hajtáslánccal szerelt Fisker Karmát hagyta maga után valóra nem vált álomként a cég, majd idén, amikor a tisztán elektromos Fisker Ocean szabadidőjármű fejlesztése és gyártása után nem sikerült visszatermelni a kiadásokat.

A cég most csődvédelem alatt áll, azaz nem hozhat pénzügyi és gazdasági döntéseket a felügyeletére kijelölt bíró jóváhagyása nélkül. Egy lízingszervezet 46,25 millió dollárt ajánlott fel a Fisker nyakán maradt autókért, összesen 3321 darab Fisker Ocean szabadidőjárműért – ez darabonként kb. 14 ezer dollárt (kb. 5 millió Ft) jelent, miközben az Ocean listaára tavaly még 70 ezer dollár (kb. 25 millió Ft) körül alakult.

A Fisker már tavaly, az összeomlás jeleit érzékelve harmadáron kezdte értékesíteni az Ocean egyes szegényesebben felszerelt kiviteleit, amivel hátba szúrta korábbi vevőit, hiszen azok autóinak egyik napról a másikra több tízezer dollárt zuhant a használtpiaci értéke.

A mostani lépés, ha a bíróság jóváhagyja, még durvábban alávág azoknak, akik bíztak a cégben: noha a 14 ezer dolláros ár közvetlenül nem érinti a magánvásárlókat, ezek az autók a lízingszerződés lejártakor, azaz 3-4 év múlva olyan nyomott áron fognak megjelenni a piacon, ami az összes többi, korábban eladott példányt magával rántja a sárba.

Egyetlen mentsvára lehet a piacnak, hogy a potenciális vevő várhatóan ennél tovább szándékozik üzemben tartani a Fisker elektromos crossovereit. Az American Lease nevű cég ugyanis New York-i fuvarmegosztó szolgáltatók számára állít össze és tart fenn flottákat. New Yorkban pedig 2030 után kizárólag zéró károsanyag-kibocsátású vagy kerekesszékkel is használható járművek biztosíthatnak ride share szolgáltatást.

Korábban úgy volt, hogy a Fisker Ocean Európában is kapható lesz. Az autó több különleges jellemzővel is bírt – egyetlen gombnyomással le lehetett engedni minden ablakát, beleértve a hátsó szélvédőt; illetve bemutatásakor még kiemelkedőnek számító, 600 kilométer fölötti hatótávolságot ígért.