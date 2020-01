A szélvédője kivételével minden ablakfelületét képes eltüntetni a Fisker Ocean, a halottaiból visszatért prémium ökomárka legújabb típusa. A panoráma-napfénytetőnek nem csak az elülső, hanem mindkét panelje elhúzható, leereszthető a hátsó szélvédő, de ami a legkülönlegesebb, hogy a D oszlopba illesztett apró ablakocska is nyitható. Ilyennel tényleg nem találkoztunk még az autóiparban – kérdés persze, hogy szükség volt-e erre, hiszen semmi gyakorlati haszna nincs a csomagtartó szellőztetésének.

Nem is ez azonban a lényege az Oceannek, hanem hogy a Fisker igyekezett minél környezetbarátabbá tenni a járművet. A panoráma-napfénytetőbe süllyesztett szolárcellák egy év alatt akár 1600 kilométerre elegendő energiát is képesek megtermelni, a padlószőnyeget hulladékká vált halászhálók feldolgozásából származó nejlonszálakból szövik, az utastér pedig teljesen mentes az állati eredetű anyagoktól. A nyersbőr hatású kárpitok alapanyagát például pólóingek és egyéb szövetrostok, valamint PET-palackok újrafeldolgozásával készítik, ami 80%-os energiamegtakarítást jelent a gyártás során, a Fisker pedig arra is kötelezettséget vállalt, hogy a számára gyártott abroncsok gyártási hulladékát újrahasznosítja.

A Fisker Ocean akkumulátorcsomagjának várható kapacitása 80 kWh, ami 400-480 kilométeres hatótávolságot tesz lehetővé. A tisztán elektromos hajtásláncról a január 7-i világpremier előtt semmi továbbit nem árul el a gyártó. Az viszont bizonyos, hogy a világ több pontján, így Európában is gyártani szándékozzák a modellt, valamint az annak padlólemezére épülő, további két, jövőbeli típust. A sorozatgyártás 2021 végén indul el, 2022 és 2027 között több mint egymillió autót szeretne gyártani a Fisker, ami meglehetősen ambiciózus vállalás.