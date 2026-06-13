Nem lehet mindenki olyan szerencsés, hogy a radikálisan sportos, limitált példányszámú Cupra Leon VZ TCR-t vagy a Győr büszkeségével: a 390 lóerős, soros öthengeres motorral szerelt Cupra Formentor VZ5-t kergesse naphosszat. Mostantól viszont legalább arra lehetősége nyílik a márka ügyfeleinek, hogy a sportos csúcsmodellek megjelenését átültessék saját, akár jelentősen szerényebb teljesítményű Cupra modelljükbe.

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A csomagot az ABT, a VW-csoport régi partnere készítette el a Cupra számára, szoros együttműködésben a Cupra motorsport-részlegével. A Leon és Formentor modellekhez összeállított csomagok utólag is felszerelhetők, azaz a korábban megvásárolt járművek is kipattinthatók.

Cupra Leon

A ferdehátú és kombi verzióhoz egyaránt összeállított csomag két szinten választható. Az alapvitelű Leon tetőspoilert, a C-oszlopra erősített légterelő idomokat, hátsó szárnyacskákat, küszöbtoldatot, első splittert és speciális hátsó diffúzort kap, 19 colos matt fekete keréktárcsával. Az eleve sportos Leon VZ-hez ugyanezt a tartalmat kapjuk, csupán a 19 colos keréktárcsa rajzolata és szélessége más.

Cupra Formentor

A szabadidőjárműhöz összeállított csomag alapértelmezésben tetőszárnyat, a C-oszlopot díszítő aerodinamikai elemeketidomokat, az első légfüggönyt kiegészítő dekorelemeket, első és hátsó splittert, oldalajtó-borítást, valamint 19”-os keréktárcsákat tartalmaz – utóbbiak rajzolata megegyezik a Cupra Leon VZ-hez kínált pakk felnijével.

A 390 lóerős Formentor VZ5-höz is kínál tuningkészletet az ABT. Ez az alap-Formentor csomagjából eldobja az első és hátsó splittert, a 19 colos kereket pedig 20 colosra cseréli, matt helyett fényes fekete kivitelben.

Az optikai tuningkészletek idén júliustól rendelhetők.