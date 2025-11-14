Mielőtt önálló márkává vált volna, a Cupra a SEAT motorsport-részlegeként tevékenykedett. A mai napig összesen 499 versenyautót gyártottak és adtak el, és ennek a szép kerek számnak a tiszteletére most egy igazán különleges limitált kiadással jelentkezett a cég.

6 fotó

A CUPRA Leon VZ TCR minden porcikájával igyekszik megfelelni a név (a TCR a touring car racing, azaz a túraautó-versenyzés rövidítése) által támasztott elvárásoknak. Motorja a legerősebb, amelyet elsőkerék-hajtású Cupra Leonba valaha szereltek – a tavaly bemutatott V333 kombi összkerékhajtású volt, a 2024-es elsőkerekes VZ modell pedig csak 300 lóerőt tudott.

Mostantól viszont 325 lóerő a mérce – ez ugyanolyan erős, mint a Golf GTI Edition 50, viszont annak a modellnek 270 km/órában korlátozták a végsebességét, míg a CUPRA Leon VZ TCR elvileg egyáltalán nem kap korlátozást. A gyár sajnos nem közli, hogy milyen gyorsan tud menni az autó, de a lényeg nem is ez, hanem a limit hiánya – itt a technika szabja a határokat, nem az elektronika.

A VZ TCR nem is tehetne másképp: négypontos biztonsági övével, kiszerelhető hátsó üléseivel és Akebono versenyfékjeivel nem hagy találgatni valót azzal kapcsolatban, hogy mit tekint rendeltetésszerű használatnak. Ugyanerre utalnak az aerodinamikai elemek és a szénszálas külső tükörházak.

A CUPRA Leon VZ TCR egyetlen hibája, hogy egy év múlva kerül csak forgalomba. De sebaj, addig is kapható lesz a CUPRA Leon VZ , amely ugyanezt a motort kapja, meg, de barátságosabbnak és visszafogottabbnak ígérkezik, és 1500 példányban fogják forgalmazni 2026 első negyedévétől.