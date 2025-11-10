1984. Nem, ez most nem az egyre aktuálisabbnak tűnő Orwell regény címe, hanem az első Seat Ibiza bemutatásának időpontja. Ugyanebben az évben került a mozikba a Beverly Hills-i zsaru, és lett sláger többek között Prince-től a Purple Rain vagy az Alphaville-től a Forever Young. Utóbbiról a Seat is úgy érezte, hogy érdemes utalni rájuk, ezért a bemutatón vetített reklámfilm alatt is ez a zene futott. Igaz, ez nem új ötlet, 16 évvel ezelőtt is elsütötték már ezt. “>

Az Arona lényegében az Ibiza nagyon közeli rokona, csupán kicsit magasabb építésű és szabadidő-autós stílusjegyeket is kapott. Mivel azonos alapokon nyugszanak, és műszakilag is megegyeznek, így nem annyira meglepő, hogy egyszerre frissítették a két modellt. Mindkettőt – hol máshol, mint – Ibiza szigetén próbálhattuk ki.

Bár házon belül nem áll jól a márka szénája, hiszen úgy látszik, a Seatból kinövő és gyorsan sikeressé váló, sportos, fiatalos Cupra almárka lett a család kedvence. Ennek ellenére a Seat kezét sem engedték el, és maradt energia az ilyen klasszikus, korábban roppant népszerű modell frissítésére is, mint amilyen az Ibiza.

Külső Legutóbb 4 évvel ezelőtt, 2021-ben frissítették a 2017-ben bemutatott – ekkor jelent meg az Arona is – ötödik generációs Ibizát. A most érkező, 2025-ös kivitel is még ennek az alapjaira – MQB-A0 kódú padlólemezre – épül, és ezúttal is csupán ráncfelvarráson esett át a modell, nem pedig generációváltáson. Tehát lényegében az autó változatlan maradt, mindössze az új mintájú és formájú, a korábbinál szélesebb hűtőmaszk, a LED-es, keskeny ívű fényszórók jelentik a változást mindkét modellen. Ezek állítólag háromszor fényesebben világítanak egy hagyományos izzóssal összehasonlítva. A stílus továbbra is sportos, modern, hatszögletű hűtőrácsokkal az orron, váltakozó fényes és matt felületekkel, légbeömlőkkel és kamu kipufogókkal tették izgalmasabbá az autó formáját. Ezen felül eddig nem létező karosszériaszínekkel bővült a választék – ezek Liminal, Oniric, Hypnotica fantázianéven futnak – ,és új mintájú felnik is vásárolhatók az autó alá, 15-18 colos méretben. Az FR változatok lézergravírozott feliratot kapnak a B-oszlopra. Műszaki adatokat nem kaptunk, így csak sejthető, a méret is nagyon közel lesz a jelenleg is futó változat 4059 milliméteres hosszúságához, 1942 mm szélességéhez, 1447 mm magasságához, és 2564 mm tengelytávjához. Az Arona valamivel nagyobb, hosszban 7,9, felfelé 10,8 centimétert kell még hozzáadni az Ibiza külső méreteihez. 36 fotó

Belső Mindkét modell utasterében a jobb minőségű anyagokra koncentráltak, a frissítéskor egy jó ár-érték arányú autó összehozása lehetett a cél. Újak az ülések, amikből az Ibiza FR sportos kialakításúakat kapott, integrált fejtámlával, jó tapintású kárpittal, komoly oldaltartással. Kormánya jó fogású, perforált bőrbevonatú és igazi gombok vannak rajta, a Seat megúszta a VW-nál tomboló gombtalanítási kórt. Olyannyira, hogy a kipróbált autókban még a rögzítőfék is manuális volt. Emellett jól használható, ergonomikus gombok, kapcsolók segítenek a klíma vezérlésében, vagy éppen a fényszóró fel-le kapcsolásában. Elöl tágas, élhető mindkét autó utastere, de hátul ne legyenek illúzióink, ebbe nem fogsz oda bepakolni három kosárlabdást, legfeljebb átlagos embert. Műszerfala 10,25 colos digitális kijelző, a központi rendszer monitora pedig 9,25 colos. Található benne az USB-C töltőpontok mellett indukciós telefontöltő, ami a korábbi 5W helyett már 15 Wattal tud tölteni. Ami 2025-ben azért már elég kevéske úgy is, hogy az új változat teljesítménye a háromszorosára nőtt. Csomagtartója – Ibiza – 355 literes, az Aronáé érezhetően nagyobb, 400 literes. 17 fotó

Technika Egyelőre elkerüli az elektrifikáció a Seat modellpalettáját, de nem lesz ez mindig így. Először a lágyhibrid hajtáslánc érkezik az Ibiza, Arona párosba 2027-ben, majd egy évvel később, 2028-ban befut a Seat Leon az első öntöltő hibriddel. Később a Leon és Leon Sportstourer belép ebbe a klubba. Jelenleg az egyliteres, háromhengeres motor háromféle teljesítményű változata rendelhető a kis Seatokba. A belépő motor 80 lóerős, a középső, TSI már 95, a csúcs pedig 115 lóerős. A két gyengébb csak ötfokozatú kézi váltóval vásárolható meg, a legerősebbhez már hatfokozatú kézi, vagy hétfokozatú, duplakuplungos automatikus váltó is vásárolható. A csúcsváltozatba a négyhengeres, 1,5 literes, 150 lóerős motor kerül, amihez kizárólag hétfokozatú DSG párosítható.

Vezetés A Seat tartja magát az ígérethez, az Ibizát és az Aronát is klassz, egyszerű dolog vezetni. Ha másként is, de mindkét autóban jó az üléspozíció, kényelmesek, jó tartásúak az ülések is. Az Ibizánál külön érdekes, hogy az integrált fejtámlával is elég magas a háttámla, 190 centis testmagasság mellett is. A kasztni átlátható, jól manőverezhető. A motorokból a 115 és 150 lóerős kivitelt próbáltuk ki, mindkettőt a hétfokozatú DSG váltóval. Nem meglepő módon a háromhengeres hangja kissé karcosabb, kevésbé civilizált, több is jön be az utastérbe, de egyáltalán nem zavaró. Nincs baj a teljesítménnyel sem, remek példa az Ibiza arra, hogy a 115 lóerő is bőven elég a helyváltoztatáshoz. Fogyasztást viszont nem tudunk mondani, a nemzetközi tesztvezetés erre nem nagyon alkalmas, A futóművük feszes, mindenről beszámolnak, ami az autó és az aszfalt között történik. Emellett még pont nem kellemetlen, így klasszat lehet vele autózni kanyargósabb hegyi szakaszokon is. Ehhez partner a kissé lágyabb, de pontos, precíz kormányzás is.

Költségek Mindkét kivitel a jövő év első hónapjaiban érkezik meg a kereskedésekbe, az Ibiza Fresh induló ára 6 990 000 forint, az Arona Fresh pedig 7 500 000 forinttól lesz kapható. A hazai márkaoldal konfigurátorában november első hete környékén várhatóak az árak. A SEAT Ibiza és vetélytársai – Listaár, forint SEAT Ibiza (95 LE) 6 990 000 Skoda Fabia (95 LE) 6 998 999 Volkswagen Polo (95 LE) 9 355 370 Renault Clio TCe 90 (90 LE) 7 590 000 A SEAT Arona és vetélytársai – Listaár, forint SEAT Arona (95 LE) 7 500 000 Renault Captur TCe 90 (90 LE) 8 699 000 Kia Stonic (100 LE) 7 949 000 Nissan Juke (114 LE) 9 990 000