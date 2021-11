Az Ibiza belsejében az a legjobb, hogy remek érzékkel tömték meg modern szolgáltatásokkal, berendezési tárgyakkal, de nem bolondultak meg, amit továbbra is egyszerűbb, jobb, ne adj’ Isten biztonságosabb autózás közben hagyományos eszközökkel vezérelni, azt meghagyták úgy, ahogy volt. A modernséget a jobban látható helyre költöztetett érintésérzékeny kijelző és a teljes egészében digitális, változtatható grafikájú műszerfal és a telefonintegráció képviseli, a divatot a hangulatvilágítás, míg a praktikumot, kezelhetőséget a hagyományos gombok és kapcsolók. Nemcsak a klíma vezérlőfelülete maradt meg kapcsolókkal, tekerős gombokkal, hanem még a régimódi, jellegzetes VW lámpakapcsoló panel is valahogy megúszta a modernizálást.

Furcsa kinézetű, áttetsző plasztikból készültek a piros betétek a szellőzők köré, de a belsőben használt többi anyag egész minőséginek tűnik, szemre és tapintásra egyaránt. Persze van sok kemény műanyag is, főleg a hátsó ajtók belső kilincse sikerült komor hangulatúra, de az alul lapított kormány bőrözése, díszvarrása csinos, és fogdosni is jó.

Belseje tágas, kellemes hely, mindkét sorban van elég tér, még 190 centivel is fájdalommentesen lehet benne utazni, csomagtartója 355 literes, ami kifejezetten jónak mondható ebben a méretkategóriában, bár a Skoda Fabia ennél 25 literrel többet hozott ki nagyon hasonló karosszériaméretből. Menet közben két, megvilágított USB C típusú aljzat segítségével lehet az elektronikus eszközöket tölteni, van rendes helye a telefonnak, de ebben nem lehet úgy rögzíteni, hogy a kijelző is látható maradjon. Persze nem is kell, a telefont remekül lehet csatlakoztatni a fedélzeti rendszerhez, és akkor a központi kijelzőt kell csak nézni.