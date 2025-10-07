Stílusosan ünnepli 130. születésnapját a Škoda. Miután bemutatták az újragondolt RS 130-ast, itt a Škoda Fabia 130, amelynek 1,5 literes turbómotorját 110 helyett egészen pontosan 130 kilowattra, azaz 177 lóerőre hangolták.

A Fabia 130 ezzel megfutja a 228 km/óra végsebességet, ami a Škoda-történelem leggyorsabb sorozatgyártású Fabiájává teszi.

A fokozott menetdinamikához az egyéb fődarabokat is áthangolták.

A DSG sebességváltó magasabb fordulatszámon kapcsol fel, ennek köszönhetően fürgébben gyorsít az autó: 0-ról 100 km/órára 7,8 helyett 7,4 másodperc alatt gyorsul, a 60-100 km/óra átgyorsítás 4,1 helyett 3,8 másodpercig tart, ha pedig 80-ról gyorsítanánk 120 km/órára, arra 5,3 helyett 4,8 másodperc is elég.

A futóművet 15 mm-rel leültették, a kerekek 18 colosak. A kormánymű közvetlenebb, újdonságként normál és sport üzemmódban is tekerhető.

Az ESP sport üzemmódba kapcsolható, az ASR pedig teljesen kiiktatható, így az autót akár meg is csúsztathatjuk.

A Monte Carlo modellre épülő Fabia 130 négyféle színben rendelhető, megjelenését első kötény, tetőszárny és diffúzor teszi marconává. Az első kerékdobon és a küszöbön egyedi logó látható.

A hátsó lámpákat fekete sáv köti össze, a fényszórók háza szintén feketített.

Az ülések bőségesen méretezett oldalsó párnázatot és motoros állíthatóságot kaptak, a kormány sportos rajzolatú, a pedálokat nemesacél borítás teszi látványossá.

Az 1999 óta gyártott Škoda Fabiából már korábban is készült sportverzió: az első generációs Fabia RS dízelmotoros volt, a második generációs modellt már benzinmotor hajtotta. A harmadikból R5 különkiadást gyártott a Škoda.

A Fabiák között a 130, a szériagyártású Skodák között pedig az Elroq RS a leggyorsabb. A cseh márka abszolút sebességrekordere azonban ez a tizenöt éves Octavia: