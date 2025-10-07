Stílusosan ünnepli 130. születésnapját a Škoda. Miután bemutatták az újragondolt RS 130-ast, itt a Škoda Fabia 130, amelynek 1,5 literes turbómotorját 110 helyett egészen pontosan 130 kilowattra, azaz 177 lóerőre hangolták.

A Fabia 130 ezzel megfutja a 228 km/óra végsebességet, ami a Škoda-történelem leggyorsabb sorozatgyártású Fabiájává teszi.

19 fotó

A fokozott menetdinamikához az egyéb fődarabokat is áthangolták.

A DSG sebességváltó magasabb fordulatszámon kapcsol fel, ennek köszönhetően fürgébben gyorsít az autó: 0-ról 100 km/órára 7,8 helyett 7,4 másodperc alatt gyorsul, a 60-100 km/óra átgyorsítás 4,1 helyett 3,8 másodpercig tart, ha pedig 80-ról gyorsítanánk 120 km/órára, arra 5,3 helyett 4,8 másodperc is elég.

Nem volt még ilyen gyors a Škoda Fabia 6

A futóművet 15 mm-rel leültették, a kerekek 18 colosak. A kormánymű közvetlenebb, újdonságként normál és sport üzemmódban is tekerhető.

Az ESP sport üzemmódba kapcsolható, az ASR pedig teljesen kiiktatható, így az autót akár meg is csúsztathatjuk.

Nem volt még ilyen gyors a Škoda Fabia 7

A Monte Carlo modellre épülő Fabia 130 négyféle színben rendelhető, megjelenését első kötény, tetőszárny és diffúzor teszi marconává. Az első kerékdobon és a küszöbön egyedi logó látható.

A hátsó lámpákat fekete sáv köti össze, a fényszórók háza szintén feketített.

Nem volt még ilyen gyors a Škoda Fabia 8

Az ülések bőségesen méretezett oldalsó párnázatot és motoros állíthatóságot kaptak, a kormány sportos rajzolatú, a pedálokat nemesacél borítás teszi látványossá.

Az 1999 óta gyártott Škoda Fabiából már korábban is készült sportverzió: az első generációs Fabia RS dízelmotoros volt, a második generációs modellt már benzinmotor hajtotta. A harmadikból R5 különkiadást gyártott a Škoda.

Nem volt még ilyen gyors a Škoda Fabia 9

A Fabiák között a 130, a szériagyártású Skodák között pedig az Elroq RS a leggyorsabb. A cseh márka abszolút sebességrekordere azonban ez a tizenöt éves Octavia:

Nem volt még ilyen gyors a Škoda Fabia 10
10 éve ez a leggyorsabb Skoda
Rekordsebességet mért 10 évvel ezelőtt a Skoda egy kimondottan erre a célra fejlesztett Octaviával. Most ünneplésként…
Nem volt még ilyen gyors a Škoda Fabia 11
Kipróbáltuk a leggyorsabb Skodát
A Skoda márkanevet hallva ritkán gondolunk a száguldásra. Pedig léteznek nagyon gyors autók is a márkánál. Mi most az…
Nem volt még ilyen gyors a Škoda Fabia 12
Balesetet látsz? Így menthetsz életet
Az életmentésben az idő kiemelkedően fontos tényező, éppen ezért nem lehet minden esetben arra várni, hogy kiérkezzenek…